Mar Tarrés volvió a "La Academia" de "Showmatch" y dijo que fue censurada

Tras un duro enfrentamiento mediático con su excoach y de su declinada renuncia, volvió a la pista de ShowMatch Mar Tarrés, para mostrar su destreza en el quinto ritmo de La Academia, el samba de salón.

En la previa con Marcelo Tinelli, la comediante no pudo evitar referirse a la salida de su equipo de la coach Judith Kovalosky y a la llegada de Cecilia Estevez a su equipo. “Esta noche estoy más linda que nunca, porque esta vez me diseñó la ropa la gente de vestuario, no la coach, como ocurría antes. La nueva coach es un sol. Sentimos que estamos con una maestra jardinera que nos festeja los logros y nos motiva”, expresó la participante.

“Algo que me gustó es que el primer día llegamos las dos tarde”, contó, refiriéndose a uno de los motivos que llevaron al enfrentamiento con su excoach, que, además es la cuñada de Adrián Suar, gerente de programación de eltrece. “Yo nunca me quise ir; me gusta estar acá, es un sueño, pero cuando ella dijo en sus redes que se quedó sin trabajo por mi culpa, yo propuse que se quede ella con mi equipo y me iba yo. Cuando me dijeron que ella se quedaba con otro equipo, decidí quedarme”, explicó sobre su frustrada renuncia.

Tras ver la propuesta de Tarrés y Franco Mariotti en la pista, el primero de los miembros del jurado en dar su devolución fue Ángel De Brito, dueño del voto secreto. “Mar, no me gustan todas las pavadas que dijiste en las redes, que tu excoach era poderosa y que ibas a ser censurada”, le recriminó el conductor de Los ángeles de la mañana.

La concursante, lejos disculparse, redobló la apuesta: “Sí, me censuraron. Hay gente que me pidió que no hable, pero no quiero mandar al frente a nadie”. Marcelo Tinelli, entonces, comenzó a preguntarle a los productores del programa si habían dado esa directiva, pero ninguno se hizo cargo.

“Este programa se hace con mucho amor y es una familia. Hubo un puterío barato que no le suma a este programa tan lindo. Eso no nos sumaba a ninguna de las dos. Gracias por darnos trabajo a las dos. Me pareció relindo lo que hizo la producción”, compensó Tarrés.

“El problema lo generaron ustedes dos. Y vos siempre vas por otro lado: por la victimización y la denuncia”, retrucó De Brito. Pero la cordobesa insistió: “Nunca me van a llamar de Polka para trabajar. Recibí una carta documento para que no hable”.

Entonces, sí, el jurado se refirió a lo que acababa de ver en la pista. ”Me gustó la química entre ustedes. Mar tiene ritmo y baila con gracia. En este ritmo, las líneas y la técnica con muy importantes, y el contraste con su compañero fue muy grande”, expresó. Y terminó con una recomendación: “Cambiá la energía”.

Pampita Ardohian (4), a su vez, expresó: “Franco es maravilloso, exquisito; siempre está pendiente de su compañera. Se ve una energía renovada. Creo que ensayó más. Lo único que quiero saber es por qué viniste con zapatillas”. Cuando Tarrés le contó que por una trombosis en uno de sus pies no puede calzarse zapatos, Ardohain continuó: “Para el ballroom es muy importante la punta del pie y así se pierde el estilismo. Los brazos estaban bien, pero sin la parte inferior me queda la coreografía a la mitad. Que nada invada tu ser, el recuerdo que te va a quedar de tu paso por este certamen tiene que ser hermoso”.

“Se te ve distinta, más linda, más contenta. Tenés que aflojarle al quilombo, porque no sos bailarina y necesitás esa energía en la pista. Concentrate para darlo todo acá. Me gustó la coreografía. Tenés oído. Obviamente faltó fuerza en los brazos, pero me gustó; el samba te quedó hermoso. Yo de quilombo conozco y chupa más energía de la que uno piensa”, recomendó, a su vez, Jimena Barón (6).

"Me alegro de que no hayas renunciado, porque viniste a demostrar que sí se puede y si te hubieras ido así, el mensaje no hubiese funcionado. Me gustó mucho la coreografía, el vestuario, el samba y los brazos. Estuviste a ritmo, moviste el culo y tu bailarín te acompañó muy bien. Cambiá la energía, sacate toda la caca de encima y vení a disfrutar”, coincidió Hernán Piquín (5).



Para el final, el conductor decidió aclarar los dichos de la participante. “Quiero decir algo sobre Polka porque conozco a Adrián Suar. Cualquier problema que hayas tenido con la pareja de un familiar, no va a condicionar la posibilidad de que trabajes en una tira de la productora. Que te convoquen o no va depender de tu capacidad para trabajar en una tira. Te lo digo porque lo conozco mucho a Adrián y sé que es un buen tipo”, cerró Marcelo Tinelli.