La maldición que persigue a los actores de "Beverly Hills 90210"

"Es un trago muy amargo en todos los sentidos", contó entre llantos la actriz Shannen Doherty en una entrevista con el programa Good Morning America. La artista, que formó parte del trío protagonista de la serie Charmed y también fue una de las grandes figuras de la exitosa ficción de los años noventa, Beverly Hils 90210, vuelve a sufrir la misma enfermedad que padeció en 2015 y que hace dos años celebraba que remitía. Sin embargo, esta no es la única mala noticia que rodea al elenco de la mítica serie de los noventa.



Shannen Doherty y Luke Perry cuando interpretaban a Brenda y Dylan. Foto: Difusión

LUKE PERRY Actor exitoso con final prematuro

Luke Perry murió el 4 de marzo de 2019 a los 52 años, cinco días después de ser hospitalizado por un derrame cerebral. El actor, que interpretó al chico malo de Beverly Hills 90210 y fue pareja de Doherty en la ficción; tuvo dos hijos, Jack, de 21 años, y Sophie, de 18, nacidos de su primer matrimonio junto a Rachel Minnie Sharp, con quien estuvo casado desde 1993 a 2003.

Perry fue el que más recorrido ha tenido entre sus compañeros de ficción dentro de la industria de la televisión y el cine llegando a producir sus propias series, como Jeremiah. Apareció en El Quinto Elemento, de Luc Besson, y ha tenido sus cameos dentro de Los Simpson y Padre de Familia. Cuando falleció estaba participando en la serie Riverdale y acababa de hacer una aparición en la última película de Quentin Tarantino, Había una vez en... Hollywood.

Años antes del accidente cardiovascular que acabó con su vida, a Perry le habían detectado células precancerosas en el colon en una revisión rutinaria. Finalmente, consiguió escapar de la enfermedad y, desde entonces, fue un acérrimo defensor de la prevención.



Tori Spelling, entre éxitos y conflictos. Foto: Difusión

tori spelling Escándalos, problemas financieros y accidente

Tori Spelling siguió siendo noticia luego de la exitosa serie, pero no siempre fueron buenas noticias. Una vez finalizó aquel gran momento, la actriz que dio vida a Donna Martin durante los 10 años de emisión de la ficción, comenzó a acaparar titulares por sus escándalos amorosos -con realities shows incluidos-, sus operaciones estéticas y, especialmente, sus problemas financieros. La hija del productor de la serie, Aaron Spelling, apenas heredó 800.000 dólares de los millones que se dijo le quedó a su viuda. Una disputa que recorrió la prensa durante años y que sacaron a la luz sus problemas económicos, con varias demandas millonarias de reconocidos bancos por impagos.



Tori Spelling también se vio afectada por una serie de problemas de salud, incluido su traslado al hospital en abril de 2015 después de caer en una parrilla de un restaurante japonés que le provocó varias quemaduras en la piel. El día después del accidente, visitó un centro de quemaduras y le hicieron varios injertos de piel. En septiembre de 2015, demandó a la cadena de restaurantes japoneses y, dos años después, llegaron a un acuerdo.



Jason Priestley, adicciones y velocidad. Foto: Difusión

jason priesley Drogas, alcohol y varios accidentes

Jason Priestley también fue más noticia por los problemas que por los éxitos. El que encarnó a Brandon en la ficción, tampoco ha sido muy feliz tras las cámaras. La fama le introdujo en el mundo de las adicciones y el alcohol casi termina con su vida en dos ocasiones. En 1999 conducía tan borracho que estrelló su coche Porsche contra un poste telefónico, fue detenido y pasó cinco días en la cárcel, además de que el juez le suspendió el carnet de conducir durante un año. Tres años después, en 2002, durante el entrenamiento previo a una carrera automovilística en Kentucky, Jason Priestley chocó contra un muro cuando conducía a casi 300 kilómetros por hora. Fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos del hospital y operado de urgencia. Un accidente que detalló en sus memorias, Jason Priestley: A Memoir, donde también narró su lucha contra el alcoholismo.



En 2015, la estrella se cayó de un caballo mientras rodaba la serie The Code. "Tengo un historial de conmociones cerebrales, por lo que un neurólogo me tuvo que examinar. Él me aconsejó que descansara una temporada, ya que sufrí una conmoción cerebral... Pero estoy definitivamente en vías de recuperación y con ganas de volver a trabajar con toda la gente maravillosa de The Code", escribió entonces.

Jennie Garth, con un corazón frágil y problemas amorosos. Foto: Difusión

jennie garth Un corazón frágil y tres divorcios

Jennie Garth, de 47 años, ha tenido sus propios problemas de salud desde que su papel como Kelly Taylor la lanzó a la fama. En 2002, la actriz fue diagnosticada con un problema cardíaco congénito, aunque no reveló públicamente su afección hasta 2009. "Es una cosa común. Mucha gente lo tiene y no lo sabe... Es cuando la arteria principal que llega al corazón, se abre y cierra de manera errática'', explicó a Access Hollywood. "Es extraño porque a veces, cuando estoy descansando, puedo sentir un aleteo un poco extraño". La actriz asegura que puede hacer una vida normal, aunque con un control constante. "En el futuro, es algo que podría complicarse más o no", explicó y agregó: "La gente ha tenido reemplazos de válvulas y ese tipo de cosas... pero estoy preparada, esa es la clave".



En cuestiones amorosas, Garth también ha ocupado más de un titular. Se casó con su primer esposo, el músico Daniel Clark, en 1994 en pleno apogeo de su carrera. Estuvieron juntos durante dos años antes de divorciarse en 1996. La actriz todavía estaba casada cuando conoció a su segundo esposo, el actor Peter Facinelli, durante el rodaje del telefilm Romance inconcluso. Se casaron en enero de 2001 y tuvieron tres hijas. Después de 11 años de matrimonio, se divorciaron. La actriz encontró de nuevo el amor con el actor Dave Abrams, a quien conoció en una cita a ciegas en 2014. Se convirtió en su tercer esposo un año después, y en 2018, él solicitó el divorcio.



Brian Austin Green y Megan Fox, una pareja que tuvo sus idas y vueltas. Foto: Difusión

BRIAN AUSTIN GREEN Batallas legales y problemas matrimoniales

Brian Austin Green, de 46 años, se vio envuelto en una amarga batalla legal por la custodia del hijo que tuvo con la también actriz Vanessa Marcil, a quien conoció en Beverly Hills 90210. El actor, que interpretó a David Silver, se comprometió con Marcil en 2001 después de varios años de relación. Dieron la bienvenida a Kassius en marzo de 2002, pero a pesar de los planes de casarse ese año, su relación terminó en 2003. Un año después, Brian comenzó a salir con la actriz Megan Fox, con quien tiene tres hijos. Tras 11 años de relación, en 2015 anunciaron su separación, pero luego se reconciliaron y aún permanecen juntos.

Beverly Hills, 90210, el reencuentro, ya con más años. Foto: Difusión