Luis Alberto Carballo: "No creo haber cosechado muchos enemigos, pero no podés ser amigo de todos"

Siempre digo que la profesión nuestra se trata de eso: vendernos. Nosotros somos el propio producto. Si hacés alfajores, en la publicidad va a aparecer un alfajor. Acá el producto es uno mismo. Y muchos van, se sacan fotos, van a los eventos. Hay muchos que le tomaron el gusto y lo hacen. Me parece bárbaro”, explica Luis Alberto Carballo sobre el mundo mediático, que él difunde y analiza desde hace ocho años desde la pantalla de Monte Carlo en Algo contigo. Más allá de su rol de conductor televisivo, como actor de comedia actualmente se lo puede ver en dos obras: en Teatro Movie está protagonizando Si sucede conviene, y en El Tinglado, Una loca noche buena.



Carballo, el conductor televisivo de la farándula local. Foto: Leonardo Mainé

“En la farándula, lo que pasa acá en Uruguay, es que todo lo que sucede en Argentina lo vemos como que ellos están allá, en otro lado. Y eso nos permite reírnos, criticarlos. A veces nos reímos de cosas que pasan en la farándula argentina, que jamás nos reiríamos si le pasan a un uruguayo”, analiza este actor cómico, humorista, y conductor de televisión, con una larga carrera que pasa por el carnaval, la radio, el teatro y la televisión, hasta ocupar hoy un lugar de mucha presencia en lo suyo.



Consulado sobre qué caracteriza su estilo de conducción televisiva, responde: “Hoy por hoy ya le encontré esa vuelta, ser como soy. Quizá fuera de la televisión sea un poco más tímido. En la tele me suelto un poco más”. Sobre si los conductores de televisión locales no se fijan mucho en el look, responde: “Sí, es verdad, a mí me lo hizo ver un amigo, que me dijo que no somos de cuidarnos mucho. Eso de a poco puede ir cambiando. De todos modos, no me gusta el producido de más. El cuidar cada detalle. El pelo, la cama solar. Lo digo así pero no es un palo para nadie”.

Carballo y elenco en Si sucede conviene, los jueves en Teatro Movie. Foto: Difusión

-¿La televisión uruguaya crece o está estancada?



-No, no está estancada, crece a la medida de la televisión uruguaya. Es una televisión que no despilfarra, que tiene que tener cuidado, para poder seguir. Es una televisión que no puede tirar manteca al techo, y luego lamentarse.



-¿El uruguayo es duro con los mediáticos locales?



-No creo. Lo que pasa es que hay un micromundo, que se preocupa por escribir en algún portal, pero son los menos. En general creo que la gente disfruta todo eso. El uruguayo disfruta de nuestra televisión. Pero está ese micromundo donde hay gente que disfruta insultando, o hablando mal de alguien. Cosa que es terrible, aunque no hay que prestarles atención.

Carballo junto a Adriana Da Silva en Si sucede conviene. Foto: Difusión

-¿Te sentís criticado?



-Sí, he sido criticado y está bien. Yo acepto todas las críticas, aunque hay un límite para todo. Es como el bloqueo del Twitter: ya cuando pasan a un insulto, o a denostar el trabajo que hago de forma agresiva, ya no lo acepto. Aunque ahora no soy de leer lo que ponen de mí. Antes sí lo era.



-¿Percibís envidia en el ambiente de la televisión?



-Siempre hay envidia, en todos los rubros. Cuando estás en un lugar como en el que estoy yo, que me costó mucho estar, esas cosas suceden. La gente se cree que conducir un programa de televisión es venir a jugar. Pero estoy lleva mucho trabajo, muchos años de hacer cosas. Y por ahí hay gente que con un chasquido de dedos le gustaría ocupar mi lugar. Y por ahí eso puede ser envidia.

Carballo y Da Silva en divertida comedia en Teatro Movie. Foto: Difusión

-¿Cuál es el mejor mediático uruguayo (no el más mediático)?



-Bueno, ahora está un poco tranquilo, pero Julio Ríos nos ha dado mucho material. Robert Moar, Claudia Fernández. Hay muchos mediáticos aquí. Pasó a ser un negocio, y está bien. Publicitar marcas a través de las redes.



-¿Cómo viste la demanda judicial de Diego Fischer a Pinocho Sosa?



-Yo no leí el libro de Diego, y no es que yo tome partido por alguien de mi palo, pero carnaval toda la vida fue así. En todos los libros figura cuando nació y murió Juana de Ibarbourou, y en qué fecha escribió Chico Carlo. Hay datos biográficos que no son de nadie. Y el carnaval siempre parodió obras literarias. Y esto crea un precedente que es muy peligroso para el carnaval.

Luis Alberto Carballo, con su particular estilo de conducción. Foto: Archivo

-¿Hay que aprender de la televisión argentina?



-Sí, de todo se aprende. Se aprende lo que hay que hacer y lo que no. Yo miro todo, soy un gran consumidor de televisión, argentina, mexicana, yanqui. No hay que tener miedo a eso. Cacho de la Cruz me lo dijo una vez, que no había que tener miedo a agarrar un material, y si te gusta, hacerlo. Te van a decir que es una copia, pero después vos le vas a poner lo tuyo, tu personalidad, tu forma de conducir. Y ya no va a ser igual.



-¿Te gustaría tener la producción que tiene Showmatch?



-Sí, obvio, es muy caro hacer productos televisivos, mucho más de lo que la gente piensa. Para hacer un buen producto en la televisión se precisa dinero. Y hay gente que no lo entiende. La gente pide más programas de esto y lo otro, y todo eso tiene un costo altísimo. Entonces, hay que ir con pie de plomo.

Luis Alberto Carballo, una carrera en el escenario y otra en televisión. Foto: Darwin Borrelli

-¿Te gusta Tinelli como conductor?



-Es el número uno. Hay que reconocer al tipo, todo el tiempo que hace que está al aire, con éxitos todo el tiempo. Y empezó de la nada, con un mostradorcito, y sus amigos, y videos que robaba (en el sentido figurado) de no sé dónde. Me gusta también Santiago del Moro, y en una época me gustaba Julián Weich. De las mujeres, Verónica Lozano. Y de mi rubro, Jorge Rial es el mejor.



-¿De acá de Uruguay, te gusta como conduce Victoria Rodríguez?



-Quizá sea la mejor, hoy. Creo que sí. Con esto no quiero decir que las demás sean malas. Hay excelentes conductoras, pero Victoria quizá sea la mejor. Más por el programa que conduce. Un programa en vivo, en el que hablás de lo que sea, y con quien sea. Eso no es para cualquiera. Hoy Victoria es la número uno en el Uruguay.

-Tu momento más difícil en la tele.



-El día que volví luego de la enfermedad y tuve que contar todo lo que me pasó. Traje a mi médico: ese fue un momento difícil. Lo hablé mucho con mi familia, y tenía que contarlo con lujo de detalles. Yo me operé el 18 de julio del año pasado, y volví por el 27 de agosto. Habían sido tres meses fuera del aire, sin mucha explicación.



-¿Sentís que cosechás enemigos con tu trabajo?



-Trato que no me pase. Capaz que en un momento los tuve porque me equivoqué. Y en el momento que me equivoqué lo reconocí y pedí discuplas. Fueron pocas veces: las cuento con los dedos de una mano. No creo haber cosechado muchos enemigos, pero creo también que no podés ser amigo de todos. No podés estar bien con todos, no todos te van a querer. Ni todos te van a odiar. Es un juego que hay que asumir. Y yo lo asumo.