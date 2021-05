El jurado cuenta cómo será "Fuego sagrado", el certamen parrillero que estrena La Tele

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego de una larga campaña de expectativa, La Tele anunció que el martes comienza Fuego Sagrado, su competencia de cocina. Se basa en el formato danés Grillmaster que ha tenido adaptaciones en Holanda, Suecia y Bélgica. La versión de La Tele será la primera que se realiza en América del Sur.



Irá los martes a las 21.15 y lo conducirá Lucía Soria, quien también será jurado, acompañada por Aldo Cauteruccio y Federico Desseno.

Como ya sucedió con Poné Play o La ruleta de la suerte, cada formato que adquiere La Tele, le agrega un diferencial para hacerlo distinto al resto del mundo. Y esta competencia de asadores que se realiza en nuestro país será la más extensa, con 30 participantes elegidos entre 1.200 inscriptos.



Los participantes, nueve mujeres y 21 hombres vienen desde Colonia, Montevideo, Canelones, Tacuarembó, Maldonado, Río Negro y Durazno. Tendrán que demostrar su talento con los fuegos para ser en el campeón de la parrilla, y de la competencia.



La competencia también se extenderá a las redes sociales con Camila Rajchman y el chef Javier Inciarte. Rajchman contará lo que no se vio en pantalla e Inciarte dará recetas y consejos para asadores domésticos.



Antes del estreno de Fuego Sagrado, El País habló con los jurados de esta competencia, quienes cuentan sus motivos para sumarse al programa y adelantan sus exigencias hacia los participantes.



“Me pareció una propuesta interesante porque el fuego, la parrilla y las técnicas que se requieren son algo que está muy arraigado en nuestra idiosincrasia”, dijo Lucía Soria, la integrante más conocida del elenco. “También estoy trabajando en la producción con un equipo muy bueno y con gente que me enseña. Me gusta trabajar con gente buena y que sabe”.



Aldo Cauteruccio, chef de la selección uruguaya de fútbol dijo que para los uruguayos “cualquier excusa es buena para prender el fuego”, y que ese fue el entusiasmo que necesitó para sumarse al proyecto.



Y a Federico Desseno, chef de La Cantina del Vigía en Maldonado y Marismo en José Ignacio comentó le atrajo “que me pongan a hacer algo que nunca hice, relacionado con mi oficio”. Y saber que como parte del jurado también puede transmitir y enseñarle al asador, o asadora, lo que aprendió y que “alguna vez me enseñaron a mí”, dijo.



“Además, sentí que el contenido era honesto, serio y entretenido. Afortunadamente no me equivoqué estoy contento descubriendo y aprendiendo de todo esto que es muy nuevo para mi”.



Amigos y jurados.

Si bien son tres chefs importantes en nuestro país, no todos se conocían antes del programa.



Desseno y Soria son amigos hace 20 años, y comparten gustos e ideas con respecto a la cocina. “Hemos trabajado en alguna oportunidad juntos, y fue ella quien me llamó para decirme que quería hacer el programa conmigo”, dice Desseno.



Con Cauteruccio no se conocían, pero rápidamente hicieron buenas migas y dicen que ahora parece que se conocen de toda la vida.



“Andamos detrás de cámaras todo el día pegados, no paramos de hacer bromas, nos reímos a carcajadas. Tal es así que a veces el director general nos pone en penitencia porque no nos podemos poner serios”, dijo Desseno. “Lo qué pasa es que en la cocina jamás se debe perder el buen humor y nosotros venimos de ahí”.



Exigencias.

Además de divertirse, los jurados tienen que evaluar las preparaciones de los participantes. “El nivel es bueno para ser amateurs y a lo largo de los desafío van aprendiendo las cosas que les vamos enseñando y mostrando”, dijo Soria, chef de Jacinto y Pizería Rosa.



Cauteruccio afirma que “más que exigir espero sorprenderme. Teniendo los mejores productos a disposición creo que van a tener la posibilidad de lucirse”.



Desseno entiende que ser estricto y exigente no es lo mismo. “Soy exigente antes que nada conmigo mismo. Creo que todos los cocineros que se destacan o logran objetivos, lo hicieron exigidos. Ninguno trasciende sentado en su zona de confort o haciendo el asado de los domingos en su casa”.



Por esto, a los participantes les va a reclamar que cuando les toque irse, se lleven un aprendizaje. “Para mi eso es lo más lindo de este proyecto”, agregó.



Y entiende que los jurados no son estrictos, sino justos a la hora de valorar un asador a través de un desafío. Por eso, “cuando nos presentan el plato terminado, no hay que ser estricto y hay que sacarle ese dramatismo que a veces la gente busca. Se le hace una devolución honesta”.



Cauteruccio concuerda. “Los tres tenemos mucha expectativa, porque estamos buscando al mejor asador del Uruguay. Acá se asa muy bien y en los detalles va a estar la diferencia”, señaló.



Hoy es el día ideal para prender la parrilla y para anunciar la fecha de estreno de #FuegoSagradoUY 🔥¡11 de mayo por @teledoce! 📺🔥🔪 @luchisoria1 @AldoCauteruccio @fedemarismo pic.twitter.com/2Qn5aFC8jH — Fuego Sagrado 🔥 (@fuegosagrado12) May 1, 2021

Soria, quien tiene experiencia en el rubro (fue jurado en las primeras temporadas de Masterchef) dijo que “a mí siempre me gusta que el plato tenga contrastes, sea visualmente atractivo y con sabor”.



El público seguramente recuerde que ella exigía un crocante y altura en los platos. Esos gustos se mantienen en esta competencia. “Los contrastes muchas veces se generan a través de algo que es crocante, algo dulce o más saladito. Eso es un ejercicio que trato de demostrar en mi cocina y a la hora de enseñar. Vamos a ver cuáles son las diferencias que se generan en las cocciones en la parrilla que iremos viendo a lo largo del programa”, dijo Soria.



No se vive solo a carne.

“Todos los productos van a ser protagonistas”, dijo Cauteruccio. “Queremos mostrar la gran variedad de recetas y alimentos que se pueden cocinar al fuego. Hacer un asado todos lo hacen. Ahí no hay diferencia. Por eso los que se anotaron tienen que estar seguros que, el que domine el fuego y se anime a cocinar todo son grandes candidatos para estar entre los finalistas de Fuego Sagrado”.



A modo de antesala para el estreno, Desseno dijo que el secreto para un asado perfecto es “un buen fuego, productos de buena procedencia, frescos, una variedad y mucho amor por la cocina”.



El martes las parrillas de Fuego Sagrado comienzan a arder para celebrar una de las tradiciones más arraigadas de nuestra cultura con 30 participantes que harán todo para demostrar quién es el mejor asador de nuestro país.