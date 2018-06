Levantan transmisiones de Tenfield de Copa Nacional de clubes del interior

Periodistas a cargo de las transmisiones de fútbol del interior, que se emite todos los fines de semana por VTV, denunciaron el sábado que autoridades de la Organización del Fútbol del Interior (OFI) pusieron trabas para cumplir su trabajo con normalidad. Por esta razón, la empresa decidió no transmitir los dos partidos previstos para este domingo.

La polémica se instaló el sábado en el estadio Campeones Olímpicos de Florida, donde Nacional de Florida y San Carlos de Maldonado se enfrentaron por la fase de grupos. Allí, peridistas de Tenfield denunciaron que Cipriano Curuchet, presidente de la Liga de Florida, exigió a los comunicadores acreditaciones para hacer su trabajo con normalidad.

Mauricio Sanner, periodista de la transmisión de Tenfield, denunció que detrás de la acción de Curuchet "hay mano negra". Por su parte, Kevin Rodríguez, compañero de Sanner, reveló que el presidente de la Liga de Florida quería que Tenfield colocara en la transmisión "un logo de OFI sino sacaban a los periodistas del campo de juego y la cámara 3".

En el comienzo de transmisión entre Nacional de Florida y San Carlos el presidente de Florida y con algún mandado de por medio de OFI no dejaron transmitir con normalidad a la empresa tenfield con periodistas de Florida y nuestro compañero Kevin Rodriguez. Vergüenza se llama esto pic.twitter.com/eFCUO6TbN4 — canal2sancarlos HD (@canal2sancarlos) 2 de junio de 2018

El presidente de Florida quería que tenfield colocará en la transmisión un logo de OFI sino sacaban a los periodistas del campo de juego y la cámara 3 . Lamentable mandados — Kevin Rodríguez (@KevinKRFutbol) 2 de junio de 2018

Nunca pensé vivir lo de hoy. No pudimos relatar @CNdeF_FLORIDA @clubsancarlos por @VTVuruguay @tenfieldoficial por disposición de la @OFIUruguay. Fue Cipriano Curuchet, pte de la @LigaFdeFlorida el que ejecutó a la perfección y se prestó a un triste mandado. Atrás hay mano negra pic.twitter.com/VTzncrxmBI — Mauricio Sanner (@maurisanner) 2 de junio de 2018

A raíz de este episodio, Tenfield no transmitirá este domingo los partidos de la Copa Nacional de Clubes de OFI entre Pirata Jr. vs 18 de Julio y Juventud de Colonia vs Lavalleja de Minas.