Lali Sonsol se pasa a Canal 4 con "Vamo' arriba que es domingo": conocé los detalles

El mes de agosto viene con importantes cambios en la pantalla de Canal 4. Las novedades ya comenzaron este sábado con el estreno de 100% actitud, el programa de deportes que conducen Diana Piñeyro e Iñaki Goicochea, quienes son parte del staff deportivo de Telenoche y ahora llegan con un programa que irá en las tardes de los sábados y le pondrá foco a los mal llamados "deportes menores".

También en agosto se estrenará el reality de pasteleros Bake Off Uruguay que conducirá Annasofía Faccello y tendrá como jurados a Jean Paul Bondoux, Steffi Rauhut y Sofía Muñoz. Si bien no se ha confirmado desde el canal qué día y horario tendrá esta dulce competencia, seguramente se anuncie esta semana.

Además, se anunció para este mes el estreno del programa de entretenimientos Sopa de Letras que tendrá la conducción de "Rusito" González, aunque todavía no confirmó la fecha de estreno.

Otra de las apuestas fuertes del canal tiene que ver con Lali Sonsol, quien confirmó su pase a la pantalla de Canal 4. A finales de julio había dicho en una entrevista con El País: "no puedo decir mucho, pero estoy cerca de concretar un proyecto grande en un canal privado, no exactamente Canal 10, donde estaría todo dado para tirarme al agua en algo que tiene que ver con el entretenimiento y no con el deporte".

Lali Sonsol será parte de Vamo' arriba que es domingo, la nueva apuesta para las mañanas de Canal 4 que contará con un gran plantel frente a las cámaras. Además de Sonsol estarán Luis Alberto Carballo, Analaura Barreto y el chef Marcelo Bornio para animar las mañanas de los domingo.

Por el momento no se confirmó cuándo será la fecha de estreno de este programa que tendrá juegos, recetas y entretenimiento que, como su nombre indica, irá los domingos a la mañana.