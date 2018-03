Cuando Katy Perry te da tu primer beso

El estadounidense Benjamin Glaze nunca había besado a una chica, pero eso cambió cuando decidió participar de una audición para la nueva temporada de American Idol.

El reality musical volvió tras despedirse del aire en 2016 con un nuevo jurado integrado por Lionel Richie, Luke Bryan y Katy Perry, quien fue la encargada de sorprender a Glaze durante su breve participación en el programa, que ahora se emite en Estados Unidos a través de la señal ABC.

Tras ser preguntado por Richie sobre si alguna vez había besado a una chica (una referencia a la canción de Perry "I Kissed a Girl"), Glaze contó que nunca lo había hecho.

"Nunca estuve una relación y no puedo besar a una chica sin estar en una relación", contestó el participante, que aclaró que había sido criado en una familia religiosa y conservadora.

Enseguida, Perry le pidió que se acercara y luego de que el concursante de 19 años le diera un beso en el cachete, le pidió otro. Mientras se acercó a darle otro beso en la mejilla, Perry movió su cara y le dio un rápido beso.

"Me sentí un poco incómodo", dijo Glaze al New York Times sobre el evento, que sucedió en octubre pero que recién se vio esta semana en Estados Unidos. "Quería guardar el beso para mi primera relación. Quería que fuera especial", comentó sin mucho entusiasmo.

"¿Lo habría hecho si ella hubiera dicho: '¿Me besarías?' No, habría dicho que no", dijo. "Sé que muchos chicos dirían: '¡Diablos, sí!', pero fui criado en una familia conservadora y me sentí incómodo de inmediato. Quería que mi primer beso fuera especial".

"Fue un acto sexual forzado", dijo un espectador en respuesta a un tweet de American Idol: "Imagínese si esto fuera de un juez varón. ¿@katyperry no ha tomado nada del movimiento #metoo?".

De acuerdo al diario estadounidense, el músico —que no superó la etapa de audición— dijo que no siente que fue acosado sexualmente, y además está agradecido a Perry por tuitear sobre él.