Karina fue eliminada de "Masterchef" y criticaron al jurado por cómo la trató

"Está crudo y no lo voy a comer", le dijo Ximena Torres a Karina Delgado, una devolución que se repitió por tres y generó polémica en las redes sociales, que seguían al minuto los momentos de la nueva instancia de eliminación en Masterchef.

El programa que busca al nuevo maestro de la cocina fue noticia ayer por la eliminación directa de Karina Delgado, la empleada de Casupá que pertenecía al equipo rojo. Su plato, medallones de lomo de cerdo con ensalada fresca, acompañado de espárragos y zucchinis blanqueados, fue muy criticado por los jurados, ya que la carne estaba cruda, y por tratarse de cerdo, no se puede comer.

"El mundo de la cocina tiene reglas y la ciencia dice que si la carne de cerdo no la comés en el punto exacto de cocción, hace mucho daño", aseguró Sergio Puglia.

A la hora de la devolución, Puglia dijo: "En nombre del jurado, ya que ni ella (Torres), ni él (por Laurent Lainé), ni yo hemos probado porque ese cerdo no está bien. Y es un fallo desde el punto de vista gastronómico terrible, (así) que te tengo que pedir que entregues tu delantal", dijo el jurado.

Aunque Karina pidió entre lágrimas otra oportunidad y se excusó en que ella había pedido carne vacuna, la decisión del jurado estaba tomada. "Tenemos que ser justos", le dijo Puglia.

Es la primera vez que en Masterchef es eliminado un participante de forma fulminante.

Efectivamente, varias investigaciones científicas determinaron riesgos en el consumo de carne de cerdo poco cocinada. El año pasado, una investigación titulada Antimicrobials in Agriculture and The Environment: Reducing Unecessary Use and Waste (Antimicrobianos en la agricultura y el medioambiente: reducir el uso innececesario y el despilfarro) determinó en Gran Bretaña que algunas bacterias resistentes a los antibióticos podrían llegar a los humanos por consumir carne que no ha sido cocinada suficientemente.

Esta drástica decisión tuvo una enorme repercusión en las redes, donde antiguos participantes y espectadores, comentaron la severidad del jurado.

Loco... Dejen de drama, es jn error y afuera... Yo cometí el mismo error de Karina, deje carne blanca cruda, pero no llore por quedarme...son las reglas de la cocina. #MasterChefUY — Victor Bello (@vichubel) 11 de junio de 2019

Acaban de humillar de forma totalmente innecesaria a una persona y no lo puedo creer. Este programa cayó bajo. Vergüenza. #MasterChefUY — Bounce Mila 🌹 (@sxarletwxtch) 11 de junio de 2019

Estas mirando #MasterChefUy de repente echan a Karina de golpe y tipo... pic.twitter.com/8gQtzpoKjx — Srta. Virgulilla (@SrtaVirgulilla) 11 de junio de 2019

#MasterChefUY Si Karina pasa al balcón, sería una injusticia terrible

Sobre todo, después de hacer esto pic.twitter.com/RD1ZMtwTRN — Luis Manuel (@blacksupremo) 11 de junio de 2019

Todos quejándose de que fueron duros con Karina. Gordon Ramsey le hubiera gritado un poco más fuerte y le hubiera revoleado el chanchis vivo por la cabeza. No se bancan un reality #TodosBlanditos #MasterChefUY — Flor Castaño Suarez (@florcast) 11 de junio de 2019

El capítulo de ayer de Masterchef obtuvo un rating de 9,6 puntos individuos, según datos de Kantar Ibope Media, quedando así en el primer lugar del ranking de lo más visto del día.