Juana Viale rompió el silencio sobre las críticas por su actuación en Edha

Edha , la primera serie argentina producida por Netflix, se estrenó en la plataforma el 16 de marzo y el resultado no fue el esperado. Si bien el thriller dirigido por un realizador sólido como Daniel Burman tenía todos los elementos para destacarse - desde su mirada al mundo de la moda hasta intrigas políticas -, lo cierto es que terminó siendo duramente recibido tanto por la crítica especializada como por los consumidores de la famosa plataforma de streaming. Dichas críticas estuvieron dirigidas, en gran medida, a la actuación de Juana Viale en el papel protagónico, una diseñadora impertérrita ante las situaciones que la rodean. "Empecé a ver #EdhaNetflix. Es un suplicio. Pero no contentos con la pésima historia y @ViaJuani como protagonista, encima ponen su voz en off todo el tiempo. ¿Donde está la @CIDH cuando se la necesita?", escribió el periodista Jorge Rial al momento de ver la serie.

Finalmente, la conductora de Me gusta tu canción rompió el silencio respecto a los comentarios desfavorables que recibió su interpretación. En una charla con Catalina Dlugi por La Once Diez/Radio de la Ciudad, la actriz reaccionó: "Creo que las personas que hablaron tremendamente mal de la serie, son personas que no vieron todos los capítulos, o solo vieron el primero, a mí me han llegado muy buenas críticas, por los que entendieron el personaje, todos los que la criticaron hablaron de una Edha, muy fría, muy poco expresiva, y los que pudieron ver eso en dos o tres capítulos que me imagino que es la totalidad de lo que han visto, es cuando han emitido un juicio. Para mí las malas críticas son muy positivas, porque hablan de quienes no vieron la serie entera", expresó Viale en su descargo, y también hizo referencia al valor que le otorga a las opiniones ajenas.

"Hay algunas cosas que ni me llegan porque me cuido de la gente que quiere hacer daño porque es muy fácil emitir un juicio, la crítica sobre el trabajo de uno yo la escucho y la recibo y la entiendo también, siempre hay cosas para mejorar. Como sé lo que hice, lo que no hice, lo que es criticable, también entiendo la cizaña, el criticar por criticar, querer destrozar a alguien hasta a veces da más rating", subrayó Juana, y añadió cómo se encuentra posicionada respecto a la mirada del otro: "Yo me he criado en este medio y entiendo las cartas que se barajan, creo que la libertad tiene un precio muy caro y siempre lo pagué porque me cuesta renunciar a ser yo misma, no puedo vivir con máscaras", concluyó.