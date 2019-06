Jorge Rial habló de Beatriz Salomón y la cámara oculta: "No la hicimos nosotros"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El martes, Jorge Rial arrancó una nueva edición de Intrusos defendiéndose de las críticas que recibió tras la muerte de la actriz y vedette Beatriz Salomón. Tras conocerse la noticia del fallecimiento de Salomón, el conductor fue acusado en las redes sociales por el disgusto que le causó luego de que se hiciera pública una cámara oculta que hace 15 años mostró a Alberto Ferriols, su marido en ese momento, pidiéndole sexo a transexuales a cambio de cirugías plásticas.



Así explicó los hechos: "En el año 2004 se le hizo cámara oculta a Ferriols, no a Salomón. Nosotros íbamos a la noche con Intrusos. Punto doc hacia cámara oculta, que ya había anunciado. No se sabía de qué se trataba. Es la verdad. Nadie la puede refutar".



Y siguió: "Entonces Salomón habla con Ventura y le dice:'Quiero ir a defender a mi marido'. Creía que la cámara era por habilitación de clínica. Como nosotros veníamos con el programa después, ella podía salir a contestar. Acá discutimos el tema, porque había que contestarle a un programa del canal. Pero la tele es así... Así que arreglamos para ver el programa juntos y pasarlo después".

Y agregó: "Empezamos a grabar mientras Punto doc salía al aire. Todos descubrimos que la cámara era porque Ferriols le ofrecía una cirugía a una trans a cambio de sexo. Estábamos acá y el piso era un cementerio, silencio absoluto. Ferriols se pone blanco, colorado, azul... Ella le dice: 'Ese no sos vos'. Como tres veces. Él intenta defenderse. Lo llama Mariano Cuneo Libarona y le dice que se vaya del piso. Entonces yo le dije a Beatriz: 'Si te querés ir, andate'. Me contesta que bajo ningún punto de vista, que se iban a quedar. 'Yo voy a defender a mi marido', agrega. Se fueron de acá peleándose en el remís. Le había caído la ficha cuando terminó el programa".



Mientras que para resumir, apuntó: "La cámara oculta nosotros no la hicimos. Ni yo ni Luis Ventura. La hizo Punto doc. Quedó en el imaginario colectivo y me desearon la muerte. Vengo a contar la verdad porque lamento mucho la muerte de la Turca Salomón. Sobre todo sus hijas... Ella habló conmigo de la adopción de sus hijas. Yo ya había adoptado las mías... Por eso repito: no fuimos nosotros. Pero como somos populares, nos culparon. No lo voy a permitir".



Sin embargo, contrariamente a lo que buscaba, los usuarios de redes sociales no tardaron en reaccionar cuestionando las intenciones del chimentero, quien también señaló que estaba siendo víctima de "un ataque de trolls". Tras la emisión del programa, el hashtag #RialHDP fue tendencia en Twitter.



Cabe recordar que Salomón y su pareja se enteraron de la cámara oculta de Punto doc mientras veían el programa en vivo en Intrusos en la noche, al que la pareja había sido invitada y se emitía después de Punto doc. La vedette aseguró que la habían invitado al programa encabezado por Rial y Luis Ventura, pero nunca le dijeron qué material se iba a pasar. Ella creía que el tema era la habilitación de Ferriols.



El impacto fue tan brutal que Salomón se divorció de su marido y, junto a la abogada Ana Rosenfeld, accionó legalmente contra la productora Cuatro Cabezas (por entonces a cargo de Mario Pergolini) y contra los periodistas Rial, Ventura (de Intrusos en la noche) y Daniel Tognetti y Miriam Lewin (de Punto doc). Ella los acusó de haberle arruinado la vida y les inició un juicio millonario, aunque falleció sin tener justicia.



"Desde cuándo a América les molesta el rating de otros canales si cuando destruyeron mí familia lo hicieron por rating ahora se dan cuenta lo que es meterse en la vida privada cuando lo único que hicieron fue dañar a mis hijas y a mí", escribió Salmón en su cuenta de Twitter el año pasado.

"Soy madre y padre a la vez he pasado por todos los estados y sigo esperando justicia. No sé olviden que la basura de Pergolini también estaba en América.Todo por el rating. Las cosas caen por su propio peso", había escrito el año pasado en su cuenta de Twitter.

En 2017, la Justicia argentina determinó que a Salomón debían pagarle 14 millones de pesos argentinos por violación de la intimidad y daño moral. Sin embargo, un año después, la Sala B de la Cámara de Casación bajó el monto a 600 mil pesos.



En entrevista con Clarín, la abogada Rosenfeld explicó que, en su fallo, “la Cámara consideró que las niñas (Noelia y Betina, hijas de Salomón y Ferriols) no habían sufrido ningún daño, cuando por supuesto estuvo probado que las niñas fueron perjudicadas. Por esa cámara oculta se produjo el divorcio de sus padres”.



“Ahora estamos ante la Corte Suprema, que tiene la decisión final. De la resolución que saque vamos a poder saber si de alguna manera se equilibra económicamente el daño que se ocasionó. Ahora es la Corte la que tiene que definir un número resarcitorio para poder recomponer a sus hijas”, dijo al diario argentino.



Finalmente añadió: “Beatriz no estaba esperando una disculpa, sino que se haga justicia. Las disculpas hubieran llegado a través de la justicia. Pero no llegó. Nada llegó a tiempo”.



“Fuimos a dos o tres reuniones pero (el pago) no se pudo concretar porque Beatriz no aceptaba el monto del ofrecimiento, así que el juicio siguió su curso”, dijo Rosenfeld. También admitió: "Es cierto que Rial le abrió las puertas a Beatriz para que fuera a las reuniones con los abogados de América y los directivos para arreglar el pago".