Jorge Piñeyrúa y el regreso de "Pasapalabra": "Digo que sí a todo lo que sume"

El martes pasado se estrenó la segunda temporada de Pasapalabra, el programa de entretenimientos de Canal 10 (martes a las 21.00) que conduce Jorge Piñeyrúa, lo que se suma a una variedad de producciones, tanto radiales como televisivos, que tienen a “el Piñe” al frente.

“El año pasado nos fue bárbaro con Pasapalabra, la gente recibió bien este programa de entretenimientos que estuvo en horario central y con un buen rating”, dice a El País. El programa se posicionó muy bien en las mediciones, entrando en el Top 5 que realiza la empresa Kantar Ibope Media. En su estreno, el martes pasado, fue el programa más visto del día con 13,02 puntos de rating.

Piñeyrúa, quien apareció en los medios uruguayos hace más de dos décadas, recuerda que antes del estreno de Pasapalabra había incertidumbre porque “hay programas que parece que van a matar y después no van bien y hay otros con los que no había tanta expectativa y terminan bárbaro”, dice. “En este caso teníamos pila de expectativa que se cumplió y quedamos contentos”, agrega el también conductor de Polémica en el Bar que se emite, en vivo, los domingos en la pantalla de Canal 10.

Jorge Piñeyrúa saluda a la ganadora del Rosco de Pasapalabra en la primera temporada del programa. Foto: Gentileza Canal 10

Esta segunda temporada de Pasapalabra mantiene la misma dinámica de la anterior, aunque cuenta con espacios nuevos como las “pistas musicales” donde los participantes tienen que adivinar la canción (tararearla o cantarla) que ahora también es en otro idioma. Ese segmento “es un momento divertido del programa”, dice el conductor que también está al frente de Polémica en el bar, y La mesa de los galanes en Del Sol FM, además de en la dirección de Magnolio.

Si bien no descansa desde hace un buen tiempo, Piñeyrúa está en un buen momento y dice que no cambia por nada su presente.



—No has descansado desde el estreno de Polémica en el bar. ¿Cómo te lleva la conducción?



—Es un desafío distinto en un formato conocido y de muchísimos años. Para mí es un honor estar en ese programa que veía desde chico. Estar ahí sentado es un placer y una responsabilidad porque también estoy aprendiendo el rol de conducción. No todos los programas son iguales, aprendo de mis compañeros, de la productora y de a poco le vamos agarrando la mano y nos estamos empezando a divertir con el programa y a entretener. Es otro programa que pegó en la gente.

La versión uruguaya de "Polémica en el Bar". Foto: Difusión

—El domingo pasado hubo un cruce entre Sergio Puglia y Emilia Díaz en Polémica en Bar, ¿cómo se viven esas discusiones?



—Es un poco la idea del programa. Es lo que estamos buscando y logrando. Siempre hay un tema candente y visiones diferentes, así se genera la polémica. Lo bueno de este programa, donde hemos llevado políticos de distintos partidos, ha sido a veces enfervorizada la discusión, pero siempre en un buen clima. En estos momentos donde todo está radicalizado, en el programa siempre la polémica ha mantenido un grado de respeto que a mí que me parece fundamental. Más allá que la polémica suma y el programa es justamente para que se produzcan eso, siempre se mantiene el respeto que para mí, la productora y el canal, es importante. Para no seguir exacerbando estas discusiones radicales que hay, sobre todo, en las redes.

—En Pasalalabra estás solo, pero en Polémica acompañado por un grupo de compañeros. ¿Te sentís más cómodo con más personas o preferís estar solo?



—Me encanta trabajar en equipo, siempre prefiero trabajar con compañeros a estar solo. Pasapalabra me encanta y de alguna estoy acompañado con los invitados y participantes. Soy el que hace las preguntas pero me parece que una parte divertida del programa la hacemos con los invitados y los participantes. Algo parecido pasa en Polémica en el Bar, siempre prefiero trabajar en equipo. Me parece que es más entretenido y más fermental porque siempre alguien tiene algo para aportar, a veces más divertido de lo que uno iba a decir.

—Un gran equipo tenés en La mesa de los galanes, ¿van por la temporada 15 años al aire?



—Si, La mesa de los galanes es un programa que disfruto muchísimo porque lo vengo haciendo desde hace añares, desde la época de Segunda Pelota, algunos cambios en el equipo, pero es un programa que hacemos entre amigos y las tres horas diarias pasan volando. Es como que todos los días a la una nos encontramos con amigos y en ese juego entra la audiencia que participa del programa indirectamente. Lo disfruto desde el primer minuto hasta que termina. La pasamos bárbaro, somos amigos fuera de la radio, es como tener la posibilidad de hablar con tus amigos todos los días, con momentos de opinión, discusión y el agregado de Leo Pacella este año que es un tipo que venía trabajando con nosotros hace tiempo. Es un gran año para La mesa de los galanes y para Del Sol.

Jorge Piñeyrúa. Foto: Difusión

—Magnolio llegó pisando fuerte, ¿cómo es ir a trabajar?



—Es un sueño hecho realidad. Todos los días cuando venimos temprano con Rafa (Cotelo) e Iñaki (Abadie), nos miramos y nos decimos que estamos cumpliendo el sueño de trabajar con gente querida. Cada vez que venimos a Magnolio es un sueño, y como que uno no quiere que lo despierten.

—Hace años que estás en los medios y los formatos de entretenimientos te han dejado reinventarte, ¿lo ves así?



—Trabajo en el canal hace como 20 años y es como una metralleta de desafíos. Un año te toca hacer un programa de entretenimientos, al otro Polémica en el Bar, al otro año Salven el millón y yo le digo que sí a todo lo que sume, porque uno necesita trabajar, es lo más importante, y porque además con el canal me une un sentimiento de cariño y agradecimiento que es difícil que le diga que no a algo que me pida el canal.

—¿Volverá alguna vez Bendita?



—Se ha conversado sobre el tema con el canal, por ahora no se ha dado. Imagino que el canal tiene mucha energía en estos programas que son mega producciones, cosas que nunca antes se hicieron, entonces energías y recursos están concentrados en eso. No se ha dado el momento para que vuelva Bendita TV. Yo siempre estoy a la orden, es un programa que me encantaba hacer, así que si hay que volver se vuelve. Me encantaría porque es el programa que más hice en el canal, fueron 13 años, así que imaginate el cariño que le tengo al programa y las ganas para hacerlo una vez más.



Claudia Fernández y Jorge Piñeyrúa con el Iris de "Bendita Tv". Foto: Darwin Borrelli

Manejar las críticas y el balance entre familia y trabajo

—¿Cómo te llevás con las críticas en las redes?



—No te voy a decir que no me importan porque cuando hablan mal de uno, a uno lo afecta, pero siempre trato de no darle pelota porque si no te volvés loco. Eso va para las críticas y los elogios excesivos. Las redes son duras con todo el mundo. Uno aprende a convivir con ellas y de a poco las vas relativizando.

—¿Cómo se balancea la vida pública y la familia?



—Tengo una vida bastante rutinaria, me voy temprano a la radio, después vuelvo en la tarde a casa para estar con la familia y se repite de lunes a viernes. Puede que surja alguna escapada al canal si hay que grabar algo y los domingos para Polémica. Tengo un horario más o menos extenso como cualquier uruguayo y hago algo que me gusta, así que no da para quejarse.