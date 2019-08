Jerame Morales, el uruguayo que deslumbró en "Susana Giménez", habló con El País

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Desde el domingo, el celular de Silvana, la madre de Jerame Morales (se pronuncia Jerome) no para de sonar. Se había quedado sin batería y “cuando llegamos tenía mensajes y llamados, fue una locura”, dice orgullosa la mamá del joven que el domingo se presentó en el segmento “Pequeños gigantes” de Susana Giménez, y recibió elogios del jurado y la conductora.

Jerame había audicionado el pasado abril, donde también interpretó una coreografía que creó de la canción “Warriors” de Imagine Dragons, canción que dice haber escuchado mil veces y cuya coreografía se inspiró en el bullying que sufrió hace un par de años en la escuela. Fue en cuarto año cuando llegó a deprimirse y no querer salir o comer, y tuvieron que recurrir a especialistas, cuenta su madre.

Silvana siempre supo que su tímido hijo (“solo dice sí, no y tal vez, no sale de eso”, dice) quería ser bailarín. El año pasado estuvo en humoristas Aliados y fue la primera vez que salía en el Carnaval de las Promesas. En años anteriores había salido en revistas barriales.

“La danza es lo de él, porque hablar no le gusta, pero te dice todo con el cuerpo, siempre lo hizo”, agrega.

Antes de subir al escenario, Silvana le dijo: “disfrutá”, y así lo hizo, deslumbrando a la conductora y los jurados. “Siempre les inculqué a mis hijos que disfruten y vivan el día a día”, dice.

Un poco vago para los estudios “pero se nota que tiene bocha y anda volando en inglés”, dice su madre, Jerame que tiene un hermano mellizo, se encuentra cursando sexto año en la escuela 179, cerca de su casa en Punta de Rieles. “Yo les digo, lo único que les puedo dar es el estudio, porque lo material no tenemos”, dice Silvana, que también está estudiando y espera recibirse en octubre de maquilladora.

Desde su presentación, Jerame también recibió mensajes de otros chicos, de Argentina, Chile y Colombia que viven experiencias de bullying como Jerame, ya que al visibilizar este problema, se volvió un ejemplo para otros chicos.

Jerame Morales durante su presentación en el programa de Susana Giménez. Foto: YouTube

Jerame dice estar bien y feliz con todo lo que le está pasando. Cuenta que Susana es como en la televisión, “simpática y lo que te reís con ella es impresionante”, y que no se esperó la devolución: “que me digan todo eso lindo, fue lo que más me cautivó”.

—¿Te esperabas esa reacción?



—No, pensé que me iban a dar una devolución, como a los demás niños.

Comenzó a estudiar danza mirando videos y tutoriales en YouTube sobre contorsionismo porque era lo que le gustaba hacer. “Desde que me acuerdo me gusta bailar”, dice Jerame, “fui a una escuela especial para desarrollar estas habilidades, porque tenía una maestra que me daba para adelante y me impulsó. Son lindazos los niños de ahí que me aplaudían y todo”.

Jerame Morales: "Me iba a dar un año sabático, pero con lo de Susana cambió todo. Ahora a por más". Foto: Leonardo Mainé

Entonces le dijo a su madre que quería dedicarse a la danza y “empecé a hacer mis propias coreografías, estudié algo de telas”.

Si bien este mes volverá a presentarse en el programa de Susana Giménez, lo que más ansía es que llegue el lunes para conocer la escuela de danza. “Estoy refeliz por la oportunidad y no tengo palabras para agradecer a toda la gente que estuvo en eso”, dice Jerame que el lunes, a las 18.00, se encontrará con Martín Inthamoussú, Director General de las Escuelas Formativas de Danza del Sodre, quien lo estuvo buscando por las redes sociales para que comience a estudiar danza.

“Me iba a dar un año sabático, pero con lo de Susana cambió todo. Ahora a por más”, dice Jerame sonriendo.