El homenaje de los Martín Fierro a Mirtha Legrand: machismo, mímica y más

Uno de los momentos más relevantes o, por lo menos, comentados en redes sociales durante la gala de los Martín Fierro, fue el homenaje que reconoció el medio siglo de almuerzos que lleva Mirtha Legrand en televisión.

Y es que en los menos de 15 minutos que llevó ese segmento de la gala, pasó de todo. Primero, Susana Giménez, que fue la encargada de darle la estatuilla a la Chiqui, hizo de las suyas y no faltaron los que dijeron que ya estaba pasada de copas para cuando subió al escenario.

Con su tono de siempre, desfachatado y simpático, Su le dio la bienvenida a su colega Mirtha Legrand, de quien se emitió un clip antológico que ni siquiera excluyó el famoso episodio de "Mierda, ¡carajo!", ni sus famosas frases, ni muchos de los Martín Fierro que recibió hasta ahora.

Después, con una ovación de pie por parte de todos los presentes, Legrand —enfundada en un vestido bordado y con plumas— subió al escenario del brazo de su nieta, Juana Viale, quien una vez más deslumbró con su belleza y fue de las más lindas, si no la más, de la velada. Desde abajo, Marcela Tinayre siguió la secuencia entre lágrimas.

"Hoy hace 50 años que nació esta leyenda. Era un día como hoy, seminublado. Yo ni tenía idea de lo que iba a hacer", repasó Legrand desde el escenario, y prometió ser corta aunque luego habló seis minutos.

La conductora aseguró que mientras su cerebro esté bien, seguirá en esto de la televisión, y luego dijo una frase que causó bastante ruido en las redes sociales: "No es fácil la vida de una artista, más cuando queda sola. Es muy difícil, porque todavía hay mucho machismo, entonces es difícil desenvolverse. Pero yo agradezco tanto la felicidad que me han dado, lo maravillosamente bien que me siento".

La referencia de Mirtha al machismo llega en medio de una polémica en la que Mirtha se ha visto envuelta, en tiempos recientes con declaraciones contrarias al aborto legal y referencias despectivas a la homosexualidad. Pero históricamente, la conductora ha tenido cierto tono machista en su discurso; de ahí que lo de ayer sorprendiera tanto.

En cuanto a las polémicas recientes —también estuvo el olvidable episodio con Natacha Jaitt—, Legrand también hizo un comentario. "He sido muy castigada últimamente, así que por favor, un poco de respeto".

Para el final, hubo otra situación comentada: Mirtha dijo sus famosas frases y, a su lado, Juana Viale le hizo la mímica. ¿Falta de respeto?