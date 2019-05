“Hay algo que no estás viendo” en Nuevo Siglo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Un típico uruguayo sufre un día trágico, donde descubre que padece una extraña patología que le impide ver las cosas a su alrededor. Así, se inician una serie de acontecimientos tragicómicos que ubican al personaje en distintos lugares, desde la Plaza Independencia hasta el viejo aeropuerto de Carrasco, buscando solucionar su problema.



De esto trata el cortometraje “Hay algo que no estás viendo”, que se estrenará el viernes 10 de mayo a través de NSNOW, el servicio de contenidos a demanda de Nuevo Siglo al que se puede acceder desde todos los dispositivos (TV, computadora, tablet y smartphone).

El protagonista vive un día trágico: lo deja su pareja y comienza a no ver las cosas.

El proyecto audiovisual fue producido por Nuevo Siglo y tiene como actor principal al comunicador Gonzalo Cammarota.



Al personaje principal “lo deja su pareja, comienza a no ver lo que aparece en las pantallas ni tampoco objetos ni personas, entonces descubre que algo no está bien y trata de solucionarlo”, relató Cammarota sobre el leitmotiv de la historia.



El título del cortometraje y la posibilidad de verlo en exclusiva por NSNOW, se relacionan con una campaña para impulsar el uso de este innovador servicio entre los clientes de la empresa de entretenimientos. Estos disponen de un enorme universo de contenidos para ver dónde y cuándo quieran, que aún no todos aprovechan, ya que el 25% de los clientes utilizaban NSNOW en 2018.

Para solucionar el problema, llega a un consultorio con personajes muy peculiares.

Por eso, Nuevo Siglo buscó una manera creativa de atraer al público, con la realización de un cortometraje “con una dinámica impresionante”, según la definición de Cammarota.



El comunicador y escritor uruguayo, devenido en actor, explicó que hubo un gran trabajo de producción para generar “un contenido muy ágil para ver, usando un montón de herramientas en la filmación que no son habituales en un cortometraje”.



También resaltó la elección de los actores, conformando un elenco variado con varios “detalles” peculiares que dan un toque de novela negra al relato.



En ese sentido, Cammarota detalló que la historia tiene ribetes “tragicómicos, porque al personaje le pasan cosas horribles que son retratadas con un toque de humor e ironía”.

En sus andanzas, el protagonista visita distintos lugares de Montevideo y Canelones.

Los hechos durante ese día “decadente”, lo llevan desde un consultorio con médicos muy particulares hasta encontrarse “con una especie de Vin Diesel uruguayo”, contó Cammarota.



Las escenas fueron grabadas en locaciones de Montevideo y Canelones, en jornadas de filmación donde trabajaron más de 100 personas.



La dirección de “Hay algo que no estás viendo” estuvo a cargo de Diego Robino de Oriental Films, y la idea original surgió de la agencia Publicis Ímpetu.

Cammarota destacó que la producción audiovisual tiene “una dinámica impresionante”.

Nuevo Siglo, responsable del proyecto, lleva contenidos a los hogares uruguayos desde 1994. Para acompañar los avances tecnológicos que experimenta la industria del entretenimiento, hoy se propone apostar al desarrollo de su plataforma de contenidos on demand y por streaming, mejorando la experiencia del usuario.