"Got Talent Uruguay": terminaron las audiciones y salió el último "Botón Dorado"

Con un vaporoso vestido verde que dejaba al descubierto su abdomen, apareció Natalia Oreiro para iniciar la última jornada de audiciones en Got Talent Uruguay.

Después de presentar al jurado integrado por Orlando Petinatti, María Noel Riccetto, Claudia Fernández y Agustín Casanova, comenzaron las últimas presentaciones en el programa de talentos de Canal 10.

Fue una noche que tuvo emoción, energía, historias de vida, algo de vergüenza ajena y al último botón dorado de esta segunda temporada.

La semana próxima se inicia la siguiente etapa, el "corte del jurado", donde los participantes con tres votos positivos, o más, volverán a presentarse para buscar su lugar en la semifinal.

Así fueron las audiciones que pasaron al "Corte del jurado"

Lucia tiene 11 años y se presentó en Got Talent para divertirse y hacer contorsionismo, disciplina que practica desde hace cinco años. Al son de la canción "Hakuna Matata" de la película El rey León, Lucía realizó una presentación que impresionó al jurado. "Es increíble lo que haces", le dijo Riccetto. Su presentación terminó con cuatro votos positivos del jurado.

Jessica es licenciada en bioquímica, nació en San Jacinto y dice que ama cantar. Llegó con una melosa versión de "Imagine" de John Lennon que emocionó hasta las lágrimas a Riccetto. "Me emocioné mucho. Me gustó mucho. Me encanta la canción y tú versión. Me tocó el corazón", le dijo. La votación del jurado fue unánime y Jessica pasó al Corte del jurado.

Alejo Rodriguez tiene 12 años y hace zumba, como su madre. Una coreografía llena de energía dejo al público pidiendo ver más. Antes de darle su devolución, Riccetto quiso que Casanova y Petinatti bailarán en el escenario, lo que generó risas entre el público. Por sus dotes en el escenario, parecía ser la primera vez que Petinatti hacía zumba. Su presentación se llevó tres votos positivos del jurado y logró pasar a la siguiente instancia del concurso.

Metido en el personaje de Daddy Yankee, Reymond se presentó en el escenario para cantar "Rompe". Imitó el tono de voz, el acento y la actitud del cantante puertorriqueño, y terminó con tres votos positivos del jurado. Solo Petinatti votó en contra de esta divertida imitación.

El coro Guadalupe de la ciudad de Canelones y está integrado por 45 niños, pero la mitad se presentó a Got Talent con "En el río de los pájaros pintados" de Plinio Oliveira. "Estuvieron muy prolijos", les dijo Casanova quien pidió armonías para las futuras galas. "Cantan con la voz y con la mirada. Es hermoso escuchar este coro, pero también es hermoso verlo", dijo Petinatti. Y con un voto cantado, el coro fue con cuatro votos positivos.

Giovanni estudia arquitectura y canta en el Coro Nacional del Sodre. Llegó a Got Talent con su guitarra para cantar "Vida de rico" de Camino. "Tenés una voz muy limpia, recontra trabajada y buen gusto. Igual quiero escuchar tu voz en potencia. De ahora en adelante necesito que demuestres lo que podés hacer", le dijo Casanova a modo de consejo. Con tres votos positivo, Giovanni pasó a la siguiente etapa.

Agustina Giovio tiene 21 años y estudio comedia musical en Nueva York. Además de cantar, baila y actúa. Trajo todo eso al escenario de Got Talent para brindar una una versión estilo Broadway de "Fly Me To The Moon" que hasta tuvo algo de tap que dejó al público de pie pidiendo el "pase de oro" y a la chica muy emocionada.

"Naciste para la comedia musical, lo llevas en la sangre, sos fabulosa", le dijo Fernández. "Sos muy buena", le dijo Casanova. Y con cuatro votos del jurado, Agustina pasó a la próxima etapa.



Leonor Rivero es enfermera y llegó para hacer una fusión muy particular: Carnaval y pole dance. "Es una fusión loca de alguien que ama el pole y la murga, y unión estas dos pasiones", dijo la participante.

"Tenés una cosa muy fresca. Me encantó esta fusión", le dijo Fernández quien reconoció el esfuerzo de esta disciplina de danza. Tres votos positivos del jurado hicieron pasar esta fusión distinta al Corte del jurado.

El último "Botón dorado" de la temporada

Marcos Mora tiene 44 años, trabaja como cantante en los ómnibus y vino a dejarlo todo sobre el escenario. Con una interpretación dedicada a su hija, Marcos cantó "Ojos de cielo" de Víctor Heredia y terminó con una ovación del público que pedía el "pase de oro". "Llegaste y dijiste que ibas a cantar con el corazón, y eso hiciste", le dijo Fernández.

Antes de darle su devolución, Casanova se emocionó hasta las lágrimas. "Admiro mucho a la gente que trabaja en la música en la calle, para mí siempre digo que la música callejera están los mejores artistas. Son los que realmente cantan por amor", dijo.

"Nos has emocionado a todos. Tuviste algo muy especial, fue muy sincero y acá la gente está pidiendo algo", comenzó diciendo Natalia Oreiro mientras bajaba del escenario para decir que quedaba un solo Botón dorado, y que sería para él.

Los que no lograron pasar a la siguiente etapa

Bruno Laureiro llegó vestido como uno de los Caballeros del Zodíaco para cantar la presentación del dibujito. Claudia Fernández fue la primera en apretar al Botón Rojo y le siguieron Petinatti y Riccetto."Tres cruces. Fuera de época", dijo Casanova refiriéndose al resto del jurado.

Santiago Bornia es médico y tiene 32 años, pero llegó a Got Talent para cantar "Buena suerte" de Buitres. Tras un pequeño olvido de la letra al inicio, producto de los nervios, su presentación tomo fuerza. "No me alcanzó", le dijo Petinatti. Solo consiguió los votos positivos de Fernández y Riccetto que no le alcanzaron para llegar a la siguiente etapa.

Luis Castillo tiene 21 años y se presentó con una versión muy desafinada de "Wake me up when September Ends" de Green Day. Su audición finalizó con cuatro botones rojo del jurado. "Hubo problemas de afinación", le dijo Casanova.

Ramé Ladies es una Compañía profesional de danza contemporánea compuesta por cinco integrantes. Mostraron sincronización, aunque se notó la ausencia de una sexta integrante . "Estuvieron muy lindas", les dijo Riccetto quien dijo que le hubiera gustado que fuera más pareja. Me faltó la pareja de una de ustedes", le dijo.

Julieta Pereyra es de Ciudad de la Costa y llegó para presentarse con una coreografía de danza contemporánea. "Se nota que adoras lo que haces. Si tengo que hacer crítica, hay cosas para mejorar. hay un camino a recorrer", le dijo Riccetto, quien no le dió el voto positivo que necesitaba para pasar a la siguiente ronda.

El Club Alpino llegaron para mostrar algo de la danza de esa zona europea. Además de presentar un número de danza tradicional, "sobornaron" al jurado con comidas de esa zona. Si bien los dulces fueron elogiados, su presentación no convenció a Fernández y Petinatti y el grupo se quedó a un paso del "Corte del jurado".

Agustín Martínez es italiano y llegó para cantar la canción del mundial de "Italia 90". Más allá de su afinación, la audición hizo que todo el mundo termine de pie, coreando ese hit. "Me encantó porque nos hiciste vibrar. Hay una energía en este lugar... tengo una energía impresionante", le dijo Riccetto. Solo Casanova le dio el voto positivo al participante.