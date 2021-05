"Got Talent Uruguay": el sorpresivo botón dorado para una audición llena de actitud

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Got Talent Uruguay ya vivió la cuarta jornada de audiciones de esta segunda temporada, y otra vez la emoción volvió a imponerse sobre las actuaciones fallidas. Natalia Oreiro puso su habitual simpatía al servicio de números artísticos de lo más variados que fueron evaluados por María Noel Riccetto, Claudia Fernández, Orlando Petinatti y Agustín Casanova.



Este lunes a la noche, otra tanda de participantes consiguió su pase a la siguiente etapa del programa estrella de Canal 10 —cuyo ganador se llevará un premio de un millón de pesos—, mientras que otros tantos quedaron por el camino.



La joven cantante Guadalupe Morales, de 11 años, abrió la noche interpretando una versión de "Así no te amará jamás", que se llevó la ovación del público. "Es una señora encerrada en el cuerpo de una niña", dijo Riccetto para resaltar su carisma. "Tenés una voz excelente, pero me gustaría que trabajara un poco más los matices", agregó Casanova. "Estamos encontrando un personaje en Got Talent 2021", lanzó Petinatti. Morales pasó a la siguiente ronda con un "sí" unánime y terminó cantando a dúo con Oreiro.

Luego, el grupo Dangerous Crew llegó al escenario para brindar una explosiva coreografía construida sobre la fusión de varios clásicos del reggaetón. "Yo no soy muy fan del reggaetón y las veo tan chiquitas moviendo las caderas desesperadamente que me choca. Saben bailar, saben lo que están haciendo pero no es el mensaje que quiero recibir. Pero las felicito", admitió Riccetto, que, al igual que Petinatti, les dio un "no". Quedaron afuera del concurso.

El momento más divertido llegó de la mano de Gabriel García "El Ángel", quien volvió a Got Talent Uruguay para tomar revancha. El año pasado bailó en el escenario y fue eliminado; ahora, volvió con una nueva apuesta: el canto. Sin embargo, bastó con unos segundos de su interpretación de "Capullito de alelí" para que Petinatti apretara el botón rojo. Segundos más tarde, el resto del jurado siguió la línea del conductor de Malos Pensamientos.

Pero es no es todo. Tras haber sido eliminado, el participante comenzó a bailar y cantar "Livin' La vida loca", que hizo que Petinatti se retirara de su asiento. Fue reemplazado por Natalia Oreiro, quien le dijo: "Actitud mata talento, así que te felicito". Para cerrar, García dijo: " A veces es difícil ser un Ángel en este mundo".

La noche incluyó a otros participantes eliminados. Entre ellos, Mayra, quien le dedicó una canción a su padre —fallecido hace dos semanas—; el dúo ATA Uruguay, que hizo una demostración de taekwondo tradicional; los hermanos Prudenza, que interpretaron un clásico de Aerosmith; y el dúo de payasos cubanos Fotingo & Pillín.



El protagonista de la noche fue el cantante Federico Benítez. "Pretendo trascender a la música uruguaya. A veces la vida te pone en el lugar justo y en el momento justo. Y esta es la noche; no ando con chiquitas", aseguró el participante de 26 años tras subir al escenario. Vestido de camisa negra, sombrero y lentes de sol interpretó una enérgica versión de "Your Love", el máximo clásico The Outfield. Moviéndose por todo el escenario, su actitud levantó a Petinatti de su asiento, quien amagó con apretar el botón dorado que lo llevaría a la semifinal del concurso.



"Tu show fue formidable y no quedó nadie sentado. Eso es lo que buscamos", le dijo Fernández. "¿Viste cuando estás en una fiesta y estás enloquecido?", se preguntó Petinatti. "La música te transporta y cuando se termina decís: 'no sé qué hago acá'. Bueno, fue un momento de excitación, pero cuando se termina no sabés qué hacer. Para mí es un 'no'", lanzó.



El participante estuvo a punto de quedar afuera, pero Oreiro irrumpió en el escenario para defender a Benítez. "¿Cómo le van a decir que no? ¿Dónde vieron a un participante con tanta actitud?", preguntó la conductora. "Evidentemente, a mi juego me llamaron: ¡esta noche sale botón dorado", lanzó. El cantante, notoriamente emocionado, abrazó a su padre y prometió volver por más.

Tras esa actuación, el mago Marc García —quien supo llevarse el botón dorado en la edición española de Got Talent— subió al escenario para una rutina de magia que incluyó cartas y una formidable ilusión con números de tres cifras que cautivó al jurado. No sé llevó botón dorado, pero sí pasó a la próxima etapa.

Bernardo Steiner brindó la actuación más particular de la noche. El participante subió al escenario para interpretar su versión de "El día que me quieras", de Carlos Gardel. Su voz y su presencia cautivaron al jurado y al público, pero el cantante tuvo serios problemas con el tempo de la pista de la canción. Sin embargo, Ricetto le dio una nueva oportunidad para cantar a capella, y Steiner logró ganarse un "sí" unánime. Tendrá que practicar para la próxima ronda.



La cuarta jornada de la segunda temporada de Got Talent Uruguay cerró con la actuación del grupo de baile Estudio G, quienes cautivaron al jurado y al público por su festiva coreografía al ritmo de "Puttin' on the Ritz". "Contagian con el baile. Hicieron lo difícil tan simple que fueron fantásticos", aseguró Petinatti. "Me encantó lo que vi, son tremendos profesionales; se divierten en el escenario y se nota. Los felicito", agregó Riccetto antes de dar paso a un "sí" unánime que los lleva a la siguiente ronda.