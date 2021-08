"Got Talent Uruguay" ya tiene a sus dos primeros finalistas: conocelos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Pasadas las 21.30 salió al escenario Natalia Oreiro para dar inicio a la primera semifinal de Got Talent Uruguay, que esta instancia se volvió a realizar em vivo, con público y en el Auditorio Nelly Goitiño del Sodre.

En esta primera jornada de las semifinales se presentaron sobre el escenario ocho participantes, siete habían pasado el “Corte del jurado”, y también llegó el "botón dorado" de María Noel Riccetto; aunque solo dos lograron pasar a la final.

Como siempre en esta instancia, la decisión de quiénes se convirtieron en finalistas dependió del voto del público. El participante con más votos obtuvo el pase directo, el segundo finalista lo decidieron los jurados, Orlando Petinatti, María Noel Riccetto, Claudia Fernández y Agustín Casanova, entre los siguientes tres participantes más votados.

Así fueron las presentaciones en la semifinal

El primer número artístico de esta primera semifinal fue la compañía Estudio G. que había pasado el "corte del jurado" con elogios de María Noel Riccetto. Su presentación consistió en momentos coreográficos de distintos musicales como Chicago, A chorus line y West Side Story.

​

"Son la excelencia en el baile". les dijo Claudia Fernández.



"Me emocionó mucho sentir el aplauso del público. Me encantó verlos, me encanta verlos disfrutar. Trajeron una propuesta que encierra una energía única y ojalá sigan", dijo Riccetto.

La maga Manuela Rud regresó al escenario para demostrar su arte. Un sueño, que contó con la intervención de los cuatro jurados y la conductora, fue su número.



"Me encantó. Todo salió perfecto, lo llevaste increíble y me gustó que trajeras magia pura", le dijo Casanova.



"Me gustó mucho. Extrañe no verte con las cartas, pero me pareció muy lindo que mostraras tu versatilidad, el truco fue muy bueno, te felicito", le dijo Riccetto.



"Hay dos cosas que hay que lograr cuando se hace magia. Que el truco salga bien y tener la atención del público. Sos muy buena en lo que hacés", le dijo Petinatti.

La cantante Nahir Da Rosa, toda una demostración que se pueden seguir los sueños sin importar la edad, interpretó una sentida versión de "Me quedo contigo" de Los Chunguitos.



"Te veo y no puedo dejar de emocionarme cada vez que te escucho. Estás sublime. Se nota que es tu pasión", le dijo Fernández.



"Si me das a elegir, me quedo contigo”, empezó diciendo Petinatti en su devolución. "No solo cantas, sino que vos misma tenés una personalidad sublime que es un canto a la vida, a la esperanza", agregó.

El guitarrista Daniel Machado llegó a la semifinal con una presentación rockera, como acostumbra, mezclando distintos géneros y estilos. Para su número comenzó con "Gime, gime gime", de Abba que fusionó con "De música ligera" de Soda Stereo. A diferencia de sus presentaciones anteriores, esta vez estuvo acompañado por una banda.



"Tu primera misión en Got Talent fue tratar de descubrir si eras un artista o un aficionado. ¿Cuál es la respuesta? La tengo yo, quien mezcla Lady Gaga con Rata blanca, o Bach con "A Don José", o ABBA con Soda Stereo es un artista y este programa ama a los artistas. Este programa te ama", le dijo Petinatti,.



"Hoy hiciste y transmitiste todo lo que tenías en tu corazón, y eso forma parte de una presentación de arte. Te agradezco", le dijo Casanova.



"En cada presentación vas ganando más seguridad, se te notó disfrutarlo", le dijo Fernández.



"Me encanta lo que hacés, te transformás en el escenario, tenés un estilo propio y único”, le dijo Riccetto.

Con solo siete años estaba seguro que el acordeón era lo suyo. Enzo Castro llegó desde Rivera para volver a ganarse al público, ahora con una polca. Después de su actuación los jurados se peleaban por complacer el pequeño. Riccetto dijo que ella bailaba en su show, Casanova que él iba a sumar al niño en su show, y Petinatti pidió para llevarlo a la radio. Luego de ese divertido momento llegó la devolución.



“No me arrepiento ni un poquitito de haberte dado el botón dorado. Tenés un talento enorme, u una humildad gigante”, le dijo Riccetto.



“Enzo, qué suerte que tenés-Porque con solo siete años ya sabés lo que te apasiona y podés demostrarlo. Sos un chico que ama la música y que ese instrumento tenga vida propia”, dijo Petinatti.



"Te veo con las patitas cruzadas y te quiero llevar para casa. Sos una maravilla y me encanta ver cómo disfrutas", le dijo Fernández.

El grupo vocal Voices regresó con una propuesta variada que volvía a destacar las voces del quinteto.



"Cuando un show nos deja una sonrisa, es el mejor premio de los artistas, y eso es lo que generan en el escenario. Nos regalaron unas voces espectaculares, han crecido desde las audiciones", le dijo Petinatti.



"Este grupo me encanta. El repertorio es fabuloso y quiero verlos en la final". Les dijo Fernández.



"Son tan sutiles, son cinco en el escenario, sus voces brillan y eso los hace especiales", dijo Riccetto.

El artista circense Santiago Wilkins volvió al escenario con un espectáculo que conjugó malabarismos con cuchillos y equilibrio. Un error sobre el escenario “me temblaban las piernitas”, dijo, lo hicieron perder el equilibrio, y Petinatti le dio el botón rojo.



"Antes te dije que con poco hacés mucho y ahí está tu arte. Con la bola nos hipnotizaste a todos y hoy estabas tan acompañado que tal vez eso te puso nervioso", comentó Fernández. "Igualmente estuvo arriesgado y me gustó mucho".



"Tengo que ser honesto, no tiene la calidad de una semifinal”, comenzó diciendo Petinatti. “No salió bien y tengo que ser honesto. No siento que tengo que estar conforme con tu número", agregó.

Tina Amaro con genial voz cerró la primera semifinal. “Snowman” de Sia fue su canción para esta instancia.



"Creo que fuiste una de las mejores de la noche”, le dijo Casanova.



“Me encantás, tenés una energía personal. La canción es muy difícil y me gusta que hayas tenido el valor de cantar una canción tan difícil”, dijo Riccetto. "Sos muy completa y te voy a votar”.



"Tenés una voz poderosa, tenés una actitud poderosa y además tenés una historia poderosa. Es mágico verte porque sos de las personas que estás en este programa y no sabemos qué va a pasar. Nos regalaste un temaso, difícil de hacer, pero con una voz tan dulce y agradable que le llegaste al público”, le dijo Petinatti.

¿Quiénes son los primeros dos finalistas de "Got Talent"?

Cerca de la medianoche, y con la votación ya cerrada, Natalia Oreiro llamó al escenario a los cuatro números artísticos más votados. Ellos fueron Nahir Da Rosa, Enzo Castro, Tina Amaro y Estudio G. Dos de ellos se convertirían en los siguientes minutos en finalistas del concurso.

El pequeño Enzo Castro fue el participante más votado, lo que lo convirtió en el primer finalista de la segunda temporada de Got Talent.

Entre Nahir da Rosa, Tina Amaro y Estudio G, se definió el segundo finalista gracias al voto de los jurados. Riccetto votó por Estudio G; Petinatti eligió a Nahir da Rosa; Casanova votó por Tina Amaro; y Fernández fue la encargada de definir. Su voto fue para Nahir da Rosa. De esta forma Nahir se convirtió en la segunda finalista de Got Talent.