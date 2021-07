"Got Talent Uruguay": con ocho nuevos semifinalistas, terminó el "Corte del jurado"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la noche del lunes llegó una nueva entrega de Got Talent Uruguay. El programa que conduce Natalia Oreiro y que va por la pantalla de Canal 10 terminó su segunda etapa, conocida como "El corte del jurado". María Noel Riccetto, Claudia Fernández, Orlando Petinatti y Agustín Casanova eligieron a los últimos ocho participantes que protagonizarán la instancia de semifinales.



Según adelantó Oreiro, a partir del lunes que viene será el público el encargado de elegir a los participantes que llegarán a la final del concurso de talentos que tiene como premio un millón de pesos.

El colectivo Desde el alma se encargó de abrir la última jornada del "Corte del jurado" con una performance dedicada a celebrar, como adelantaron, a la "madre tierra". Con vestimentas típicas de todo el continente y acompañado de "Latinoamérica" (de Calle 13), ofrecieron una celebrada rutina de baile. "Nunca imaginé que iban a traer una actuación tan diferente a la primera. Esta canción que es más popular, permitió que encontraran un equilibrio para armar un show buenísimo. Transmiten una paz increíble", dijo María Noel Riccetto.

Luego le llegó el turno al dúo Las Lías. A dos voces, con vestimentas típicas italianas y una escenografía que remitía a Los Alpes, interpretaron un clásico italiano acompañadas de acordeón. "Vienen con una energía increíble. No sé si pude disfrutar como me hubiese gustado, pero celebro la alegría y la energía que tienen", les comentó Riccetto.

Leonor Rivero, que en la instancia de audiciones sorprendió al mezclar murga con pole dance, volvió al escenario de Got Talent Uruguay para tomarse revancha. En esta ocasión, ofreció una sorprendente rutina de "flying-pole" con la música de "The Arena", de Lindsey Stirling.

Gabriel Ibarra volvió al certamen para interpretar una muy buena versión de "Chilango blues", de Mon Laferte. "La canción es excelente y tenés mucho matiz. No abusás de los recursos; siento que ponés los detalles en ciertos lugares distintos y eso sorprende siempre", le dijo Agustín Casanova.

Acompañado de un pianista, el mago Marcel ofreció una performance de "la mosqueta mágica" en versión gigante. Junto a un compañero, ofreció una performance sorprendente que mezcló magia y humor en su medida justa. Se llevaron la ovación y la sonrisa de los cuatro jurados.

El Coro Guadalupe, que se ganaron un pase al "Corte del Jurado" con cuatro "sí", volvió para interpretar "Supercalifragilisticoespialidoso", un clásico de Mary Poppins. Con danza y un vestuario colorido incluidos, se ganaron el elogio del jurado.

Daniel Machado llegó con su guitarra eléctrica para ofrecer una de las performances más destacadas de la noche. Luego de que Petinatti le reclamara que se haya acompañado de una pista durante su audición, el músico demostró una evolución en su propuesta. Acompañado de un tecladista, fusionó "Tocata y fuga", de Bach, con "A Don José", un clásico de Los Olimareños.

La cantante Pilar interpretó "Ex's & Oh's", de Elle King. "Nos has traído una muy buena interpretación. Creo que tenés un estilo de cantante muy marcado y me gusta cómo quedó tu voz en esta canción. Me encantó", le dijo Casanova.

Christian, que había sorprendido bailando boogaloo, volvió a ganarse el aplauso del público. Caracterizado como un espantapájaros, se movió por diferentes estilos musicales -desde música clásica hasta funk- mientras se acompañó de una escenografía inspirado en los girasoles de Van Gogh. "Me pareció un fragmento superoriginal. Me imaginé al Mago de Oz, es un trabajo impresionante. Lo hacés de una manera que parece tan fácil, pero se ve tu enorme habilidad", le dijo Fernández.

El dúo Magos América, proveniente de Cuba, volvió a llevarse otra ovación. Jorge Luis Silva y su esposa Sandra Ramírez dejaron boquiabiertos a los jurados con un show repleto de tensión constante. "Aquí nadie sabía quiénes éramos y, ahora, gracias a Got Talent, nos saludan en la calle. Es importantísimo para nosotros", dijo Silva. Además, comentó que, en caso de ganar, usaría el dinero del premio para traer a su hija de tres años a vivir a Uruguay.

El Trío Génesis, formado por tres tenores que se presentaron por separado el año pasado en Got Talent Uruguay, volvieron para un show en conjunto. Interpretaron una buena versión de "Libre". "Estamos ante un numero exquisito. Estoy viendo algo que no se ve a simple vista. Nino Bravo resucitó en ustedes. Es maravilloso", aseguró Petinatti.

Santiago presentó una emotiva participación que mezcló arte callejero con técnicas que sorprendieron nuevamente al jurado de Got Talent Uruguay. "Ofreciste un show muy lindo", le dijo Riccetto.

Alfonso, que en la etapa de audiciones apostó por todo con su versión de "Grace Kelly", de Mika, volvió al ruedo. Esta vez, se la jugó con "We Are Young", del grupo Fun. "Esta canción es complicada y el estribillo tiene muchos coros. Entonces, cuando la cantás solo, queda rara. En los agudos empujaste mucho y fue un riesgo. Por momento hubo alguna desafinación. Aún así, tenés una voz muy bonita, es una cuestión de trabajo y de elección del tema", le comentó Casanova.

El grupo Manateam, dedicado a la bachata, cerró la jornada con una actuación diferente a la que llevaron en su primera audición. En esta ocasión, en vez de presentarse con una formación exclusivamente masculina, incluyeron a bailarinas para una performance inspirada en "Malevo", de Romeo Santos. "Las sumamos para darle un poco de riqueza", explicó el líder del grupo. "Quería verlos solos, porque ese era su sello, pero hay mucho trabajo detrás", comentó Riccetto.

Al conocerse la decisión del jurado, quienes pasaron a semifinales fueron el colectivo Desde el alma, el guitarrista Daniel Machado, el dúo Magos América, el mago Santiago, el bailarín Christian, el cantante Gabriel Ibarra, el mago Marcel y el trío Génesis.



Ahora le llegará el turno a las semifinales de Got Talent Uruguay, que se iniciarán el próximo lunes, a las 21.00, por la pantalla de Canal 10.