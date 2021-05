"Got Talent Uruguay": nuevo botón dorado para una noche de regresos, K-Pop y Boogaloo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Se hizo desear esta quinta jornada de audiciones de la segunda temporada de Got Talent Uruguay que comenzó recién a las 21.28. A esa hora Natalia Oreiro apareció sobre el escenario del Teatro El Galpón para darle la bienvenida a los jurados del programa: Orlando Petinatti, María Noel Riccetto, Claudia Fernández y Agustín Casanova.

Pese a la demora para iniciar, esta nueva jornada fue dinámica con muchas presentaciones, algunas muchas buenas que lograron pasar a la siguiente etapa, Corte del jurado, y otras que no lograron conseguir los tres votos positivos del jurado.

Esta quinta jornada de audiciones estuvo marcada por el regreso de algunos participantes de la temporada anterior que volvieron para probar suerte en el programa de talentos.

La noche comenzó con el grupo Vermilion, 15 chicas que hace dance-covers de K-Pop. En el escenario demostraron mucha sincronía para una coreografía en la que se inspiraron en una rutina de baile de BTS. Petinatti no quedó conforme y les dijo que se notaba la ausencia de un líder. Riccetto no estuvo de acuerdo. “Me pareció muy bueno. No solo dejan un mensaje de lo que es la amistad y el trabajo en equipo, son 15 y en todo momento se sintió como un bloque. Las recontra felicito”, les dijo Riccetto. Luego de la votación el grupo se fue con cuatro votos positivos del jurado.

Además de baile, fue una noche de regresos que comenzó con Melanie Altieri, quien regresó a Got Talent con más confianza y sin guitarra. “Cuídame” de Silvina Moreno fue su elección para esta nueva audición. “Me encanta la voz de esta chica”, dijo Casanova en los últimos acordes de la canción. “Tenés una voz particular y poco encontrada”, agregó. Melanie pasó al “Corte del jurado” en una votación unánime.



Cristian Castro tiene 32 años, es de Tacuarembó y llegó a Got Talent para mostrar algo de boogaloo, un estilo de baile bastante complicado. “Me gusta mucho lo que hacés, siento gran admiración porque no sé cómo se tiene tanto dominio del cuerpo”, le dijo Riccetto, quien estaba indecisa con su voto. Pasó a la siguiente etapa con cuatro votos positivos



Alberto “El Pollo” Abend salió al escenario con un estuche de violín, del que no se separa hace tres años. Su presentación, un monólogo de humor comenzó con algún traspié por los nervios, mientras que su número fue sobre los sexagenarios y los sexalecentes. Petinatti votó negativo, Fernández y Riccetto le dieron un SI, y Casanova que al principio le dijo NO, dijo que era un chiste y que su voto era positivo. Así, “El pollo” pasó al corte del jurado.

Génesis, es un trío compuesto por tres participantes de la temporada anterior: Rubén García, quien personificó al Puma Rodríguez, Dogomar Santana, quien homenajeó a Raphael y Carlos Fernando Montiel, imitador de Perales, unieron fuerzas. “El mejor invento fue reunirlos a los tres”, dijo Riccetto. “Más allá de toda broma, quiero apuntar a algo de verdad: los tres cantan bien. Tienen que ensayar y me gustaría que armonicen, porque tienen buenas voces”, les dijo Casanova. Y este trío tan improbable se fue con cuatro votos positivos del jurado.

Daniel Machado es de Las Piedras y dice que se presenta para probarse a sí mismo. Su número consistió en un genial solo de guitarra eléctrica que se ganó al público y jurado. Su presentación lo hizo pasar a la siguiente etapa gracias a tres votos positivos del jurado.

Agustina Amaro dice que canta como terapia y que le da paz. Llegó al escenario para cantar “Leave Me Lonely” de Ariana Grande y demostró tener una gran voz para su cuerpo chiquito. “Te transformaste cuando empezaste a cantar, eras otra persona”, le dijo Riccetto. Su presentación fue elogiada por los cuatro jurados que le dieron su voto positivo y así, "Tina", pasó al Corte del Jurado.

El Botón Dorado compartido de Claudia y Agustín

Carla y Gaspar están casados desde hace 6 años y se conocieron bailando tango. Dieron una presentación muy enérgica llena de cortes y quebradas, hasta con un truco de magia en el aire que dejó sin aliento al jurado y al público pidiendo el “pase de oro”. Reconociendo el talento de la pareja, Agustín Casanova y Claudia Fernández les dieron el botón dorado, convirtiéndolos en los nuevos semifinalistas.

Los que no consiguieron tres votos del jurado

Julio César Moreira es de La Paz, trabajaba como sepulturero y quiere entrar en un grupo de parodistas. Su audición fue con “Déjame llorar” de Ricardo Montaner, una canción complicada que supo sortear. “Tenés una voz excelente”, le dijo Casanova. Desafortunadamente no pasó a la próxima etapa, Fernández y Petinatti no le dieron el voto positivo.

Romina González es oficial de Bomberos y se presentó con un vestido creado por ella, aunque su talento es cantar y lo demostró con “Mi enfermedad” de Fabiana Cantilo. La chica mostró mucha actitud, carisma y contó la historia de su amor, aunque le faltó fuerza a su voz.

Nicolás Gómez llegó al escenario con una canción de los primeros años de Soda Stereo que tuvo algunos problemas de afinación y para el jurado no alcanzó.

El grupo Danza Arte, un cuarteto de flamenco salió al escenario haciendo sonar sus castañuelas. “Me gustó mucho la propuesta que trajeron”, dijo Fernández. Riccetto les señaló que la emoción les jugó una mala pasada.



Victor Ruiz es muy parecido a Sebastián Yatra y decidió interpretar una canción suya en Got Talent, esperando ganarse al jurado. Aunque su presentación no convenció a la mayoría de los encargados de juzgar y no pasó a la siguiente etapa.

Santiago Torres llegó con un inteligente cambio de vestuario y una interpretación poco elogiosa de “La bomba” de Ricky Martin. Desafortunadamente la presentación no convenció al jurado y no logró pasar de etapa.



Juan Martín Barreto es de Artigas y llegó a Montevideo para hacer a freestyle contando su historia y con un mensaje positivo contra las drogas y la violencia. “Tu free me hizo acordar al rap de la vieja escuela con crítica social y eso me gusta”, le dijo Casanova como devolución, agradeciendo que haya compartido su historia de vida. Su presentación no logró los votos necesarios para la siguiente etapa.