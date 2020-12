"Got Talent Uruguay": el marinero Diego Coronel es el ganador del programa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A las 21.06 comenzó la gran final de Got Talent. Nunca empezó tan en hora el programa, lo que daba la señal que sería una larga jornada esta final del concurso de talentos de Canal 10. Y así lo fue gracias a los 12 finalistas, y las pausas largas del show que se extendió hasta la una de la madrugada.

Luego de la presentación que tuvo un repaso por los participantes de las distintas etapas, salió al escenario Natalia Oreiro para dar la bienvenida a la última noche de Got Talent. Fue una noche histórica para la televisión uruguaya, no solo por ser la final del programa más visto de nuestro país, también porque Canal 10 estaba festejando sus 64 años, cuya primera transmisión se realizó, casualmente en el Cilindro Municipal, actualmente el Antel Arena.

Oreiro con un vaporoso vestido rosa con estrellas de brillantina salió al escenario y luego de un breve homenaje al fallecido presidente Tabaré Vázquez, presentó a los cuatro jurados del programa: Orlando Petinatti, Agustín Casanova, María Noel Riccetto y Claudia Fernández.

¿Quién ganó la primera temporada de "Got Talent"?

Una vez concluidas las 12 presentaciones y pasadas las 00.45 llegó el momento decisivo y Oreiro anunció a los 4 finalistas más votados quienes fueron llegando al escenario del Antel Arena. Los cuatro números artísticos más votados por el público fueron: Piero y Horacio, Diego Coronel, Dúo Fa Ra y Coti Danz.

Una vez que llegaron los cuatro participantes al escenario, y pasadas la una de la madrugada, Oreiro anunció que por decisión del público, el ganador de la primera edición de Got Talent es: Diego Coronel.

Así fueron las presentaciones de la final

El primer finalista fue el primer botón dorado del certamen: Emanuel Olivera. Vestido como The Beatles en la portada de Sargento Pepper, el joven violinista, botón dorado de Riccetto interpretó un popurrí de canciones del cuarteto de Liverpool. "Cada vez compruebo más que mi botón dorado fue super acertado. Me encantó que te diviertieras, me gustó hasta la coreografía", le dijo Riccetto. "Se te vio disfrutar, y eso es lo más importante", acotó Fernández.

La artiguense Analía Xavier, botón dorado de Riccetto y Petinatti fue la segunda finalista en salir al escenario del Antel Arena. Para la final interpretó, acompañada por el coro juvenil del Sodre y una banda la canción "Dream on" de Aerosmith. "Es difícil de opacar la voz de Steven Taylor, y no la extrañé. Sos la que más ha crecido, hoy sos una estrella de Got Talent", le dijo Petinatti. "Estoy tan orgullosa de vos. Sos una de esas participantes que ha crecido, nos has apabullado y es divino verte y escucharte", le dijo Riccetto.

Chiara Scanzerra ha ganado confianza desde su audición y demostrado el poderío de su voz. Para la final llegó con una versión a dos pianos de "Chandelier" de Sia que solo pudo ensayar un día. "Estaba en un recital. Gracias por ese show" le dijo Casanova. "Te veo y me emocionas. Mejor no te podía haber salido. Sos inmensa, tenés una de las voces más importantes del concurso y del país", agregó Fernández, haciendo emocionar a la joven participante.

Raul y Facundo, padre e hijo e integrantes del Dúo Fa Ra llegaron a la final y trajeron sus payadas al Antel Arena, ahora mezclada con algo de rap. "Nos han sorprendido. Está propuesta nos dejó locos. Son exquisitos y está noche fue una sorpresa", dijo Fernández. "Me gustó que hayan unido estas dos culturas. Ahora está de moda el rap u me gusta que lo hayan mezclado con payar, un arte que lo sé ve mucho", acotó Casanova.

Diego Coronel, el botón dorado del jurado y la conductora en conjunto subió al escenario acompañado por la Orquesta Juvenil del Sodre para interpretar "Con te partiró" de Francesco Sartori y Lucio Quarantotto. "Uno de mis sueños era cantar con orquesta y se dio con la orquesta del Sodre", dijo Coronel durante las devoluciones del jurado. "Esto tiene el sello de una estrella y vos podrías estar en la cima de Got Talent. Es la cereza de la torta de lo que nos viniste a mostrar desde la audición", le dijo Petinatti. "Tu actuación fue formidable", acotó Fernández.

Piero y Horacio se conocieron en Instagram y empezaron tocando juntos en la Peatonal Sarandí. Para la final interpretaron un popurrí con música que incluyó música típica de distintos países, Hungría, Grecia con la banda sonora de Zorba el Griego, Italia con la Tarantella y Rusia con la Katyusha. "Este dúo es de mis favoritos. Creo que por primera vez los note emocionados. Se nota que lo disfrutaron, a todo le ponen un pienso", acotó Fernández.

La compañía The Leds Group volvió a deslumbrar con una propuesta de baile y luces ahora con temática de Star Wars. "Me han emocionado. Disfrute todo el show y lo que me emociona es todo el esfuerzo que requiere. Increíbles, están a otro nivel", dijo Fernández. "Se vio increíble. Sentí que se soltaron y dan lo mejor en cada presentación", agregó Riccetto. "Se han superado", acotó Petinatti.

La joven Juliana Vairo, el botón de oro de Agustín Casanova llegó vestida con vestido y tocado mexicano para interpretar "La llorona" junto a un grupo de mariachis. "Si tuviera otro botón dorado te lo daría ahora", comenzó diciéndole Agustín Casanova. "Me impresionó lo que hiciste. Cantaste como los dioses, tenés 14 años y no tenes techo", agregó Riccetto.

La más chica de la final, Evangelina Rodríguez de 11 años llegó acompañada por un piano para interpretar "Procuro olvidarte" de Alejandro Fernández. "Estás a un nivel que para tu edad no es normal. Espero que sigas trabajando en la música y ojalá toda tu vida te dediques a esto", le dijo Casanova. "Sos brillante, iluminada, una estrella que llena de emociones el escenario de Got Talent", acotó Petinatti.

El cuarto bloque lo inició el botón dorado de Petinatti, Aldana Argüelles. La joven interpretó "Si te atreves a soñar" de la serie de Netflix, Go! Vive a tu manera. "Hoy demostraste que llegaste hasta aquí por tu voz. Conmueve mucho verte y escucharte, te luciste", le dijo Petinatti. "Te felicito y espero volver a verte muy pronto", acotó Riccetto.

El mercedario Luis Barrera, más conocido como Coti Danz llegó a la final con una propuesta llena de geniales pasos de baile. "Siento que aprovechaste la oportunidad. Fue hermoso", le digo Casanova. "Tenés un dominio del cuerpo, una musicalidad, cada vez presentás algo diferente", acotó Riccetto.

La compañía de danza Glamazón, botón dorado de Claudia Fernández fue la encargada de cerrar la final del programa. Pasadas las 00.20 llegaron al escenario con una propuesta muy ágil y enérgica, como suelen traer. "Son explosivos. Son maravillosos. Son increíbles", dijo Fernández. "Estuvieron súper parejos, los recontra felicito", agregó Riccetto.