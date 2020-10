"Got Talent Uruguay": conocé a los dos primeros finalistas del certamen

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Minutos después de las 21.15 comenzó la primera de las semifinales de Got Talent que por primera vez se transmitió en vivo, nuevamente en el Auditorio Nelly Goitiño.

En esta instancia se presentarán los 42 participantes que pasaron el "corte del jurado" y los ocho "botón dorado" de la temporada.

En la primera fecha de las semifinales se presentaron ocho números artísticos, aunque ahora fue el público el que eligió a su favorito, así el participante más votado pasó directo a la final. Pero en cada semifinal pasarán dos participantes, el otro finalista será elegido por el jurado, entre los restantes tres participantes con mayor votación.

En esta primera semifinal Deborah Izquierdo, Luis y Antonella, Bastian Oton, Los Botones, Gymdance, Coti Danz, Diego Coronel y Agustina Espina volvieron al escenario para presentarse ante el jurado: Orlando Petinatti, María Noel Riccetto, Claudia Fernández y Agustín Casanova.

Conocé quiénes lograron pasar a la final de "Got Talent"

A la medianoche se conoció que los cuatro que siguen en carrera por un lugar en la final de Got Talent fueron: Gymdance, Diego Coronel, Agustina Espina y Coti.

De esos cuatro participantes, el público eligió que pase a la final Coti.

Entre Gymdance, Agustina y Diego se definió el segundo lugar, elegido esta vez por el jurado. En caso de haber empate, Oreiro dijo que la definición sería por la cantidad de votos de la gente.

Orlando Petinatti votó por Diego, al igual que Agustín Casanova y Claudia Fernández. Solo María Noel Riccetto, votando a la juventud votó por Agustina Espina. De esta forma Diego Coronel se convirtió en el segundo finalista de Got Talent.

Repaso por los ocho números artísticos que se presentaron en la primera semifinal de "Got Talent"

La primera en salir al escenario fue una de las más pequeñas: Agustina Espina quien realizó una preciosa interpretación del bolero "Perfidia" de Alberto Domínguez que se popularizó gracias a la película Casablanca y también con la versión de Armando Manzanero y Luis Miguel.

"Mejoraste muchísimo la interpretación", le dijo Agustín Casanova. "Talento, sencillez y dulzura es una mezcla difícil de encontrar", le dijo Orlando Petinatti. "Tenés una de las mejores voces del certamen", le dijo Claudia Fernández.

Luego de una pausa no tan extensa como en otras oportunidades se presentó el mercedario Coti danz quien volvió a demostrar un gran dominio corporal en una presentación con mucha actuación.

"Es inevitable emocionarse con vos. La historia que contaste es la de tu vida. Es hermoso el homenaje a tu madre", le dijo Fernández. "Hoy te convertiste en un Terminator. Estas representando a un montón de gente como voz", le dijo Petinatti. "Me hiciste pensar mucho, si realmente miramos a un costado a gente que no está pasa el bien, quien se tenemos madre si la valoramos como vos haces y creo que esa gente que tiene dinero, hay gente que envidie tu forma de ser, de querer. Creo que el éxito es dejar el mundo mejor antes de haber venido. Para mí sos una de las personas más exitosas", le dijo Casanova. "Siempre que te moves y salís a bailar me pasa algo. Sos autodidacta, a esta coreografía le pusiste todo, te felicito de corazón", le dijo María Noel Riccetto.

El benjamín de la competencia, Bastian Oton volvió al escenario junto a su padre. El pequeño de solo tres años ya demostró que le gustan las letras y las banderas. Ahora también demostró que le gustan mucho los números. Una suma entre dos números de dos cifras, y una resta entre dos números de dos cifras, dejó boquiabierto al jurado. Entusiasmado, pidió a los jurados para hacer una suma entre dos números de cuatro cifras. Y mientras el jurado le daba sus devoluciones, el niño pedía hacer más cuentas. "Mereces estar en la final porque el publico disfruta mucho cuando te ve", le dijo Petinatti. "Me encanta verte. Cada vez nos mostrás algo que nos sorprende", le dijo Riccetto.

Devorah Izquierdo y su gran voz volvió al escenario. Está tímida chica que en su audición interpretó a Adele y para el "corte del jurado" a Whitney Houston, optó por "En cambio no" de Laura Pausini. "Está permitido tener nervios y si tu forma de expresarlo es porque sos tímida, está bien. Es verdad que cuando te lo dije fue para que te la creas porque la voz ya la tenés. Tenés una voz que yo escucharía", le dijo Casanova. "Los demás talentos van a tener que hacer lo imposible para superarte. Has superado tus miedos, timidez y el resultado es llegar a la final", le dijo Petinatti.

Los chicos de Gymdance son de Colonia y está integrado por 14 chicas y un chico que ya dominaron el escenario en sus dos presentaciones. Para la semifinal añadieron más participantes y elementos de dificultad. "Vinieron a darlo todo con una mega coreo. Tienen una energía maravillosa, habían ganado algo muy lindo, la sincronización que hoy no se vio tanto porque arriesgaron con la coreografía", les dijo Fernández. "Me gusta la originalidad que tienen" , digo Casanova.

Diego Coronel, "el marinero de Got Talent" se llevó el botón dorado de los cuatro jurados y la conductora luego de emocionar a todos en el programa con su interpretación de "Nessun dorma". Ahora fue el famoso "Brindisi" de la ópera La Traviata. "Me encantó lo que hiciste, tenés ángel. La primera función nos sorprendió y ahora ya sabes con qué venís y nos trajiste otro repertorio", le dijo Riccetto. "Conté los días para volverte a escuchar cantar. Tuviste mucha agilidad vocal. Sos digno de estar en la final", le dijo Casanova. "Lo lamento por los demás. Si hay que votar para mejorar el nivel hay que votarte. Le das nivel al programa porque con tu arte engalanas al programa", le dijo Petinatti.

Luis y Antonella, los campeones de salsa volvieron al escenario con nuevos giros y piruetas. "Se lucieron con gracia y elegancia. No hay detalle que hayan pasado por alto y lo hicieron todo a la perfección", les dijo Petinatti.

"Para mí fue perfecto. Me encanta la conexión que tienen, todo está perfecto desde la punta del pelo a los pies", les dijo Riccetto.

"Es un lujo tenerlos en el escenario. Una delicadeza y suavidad

El último número de la noche fueron Los Botones. Un número centrado en el homenaje a las bandas sonoras de películas, terminó con el público de pie en la sala. "Trajeron una buena armonización, pero también una historia y canciones que todo el mundo conoce", les dijo Casanova. "Me encantaron, mucho. Me recontra volaron la cabeza, los votaría una y mil veces porque son increíbles", les dijo Riccetto. "Son perfectos, quiero comprar el disco", les dijo Fernández.