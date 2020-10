"Got Talent Uruguay": conocé a los nuevos semifinalistas del certamen

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Está nueva instancia del "corte del jurado" de Got Talent tuvo una de las jornadas más difíciles de evaluar, ya que muchas fueron excelentes. Esa complicada misión volvió a recaer en Orlando Patinatti, María Noel Riccetto, Claudia Fernández y Agustín Casanova, los jurados del certamen, quienes decidieron romper las reglas del programa.

Una vez más 18 participantes que lograron tres o cuatro votos del jurado en la audición se presentaron en el auditorio Nelly Goitiño para conseguir uno de los ocho lugares que otorgaban para la semifinal del concurso de talentos de Canal 10.

La conductora del programa, Natalia Oreiro fue la encargada de ir llamando a cada uno de los participantes de esta nueva instancia.

Felipe Abelenda y su preciosa voz regresaron al escenario del Auditorio Nelly Goitiño para la nueva etapa del "corte del jurado". Para esta segunda presentación eligió "Take Me To Church" de Hozier en una presentación que parecía de cualquier Got Talent del mundo. Su interpretación fue elogiada por María Noel Riccetto y Claudia Fernández. Su canción e historia de vida conmovieron al jurado que lo convirtió en semifinalista de Got Talent.

Kinetic Ridim, que es la unión de una escuela de parkour y una de danza, volvieron para cumplir el perdido de los jurados quienes en la audición le pidieron que integraran más estás disciplinas. "Nunca dejan de sorprenderme", dijo Fernández quien destacó el que no repitieran los trucos cuando Petinatti le pregunto si habían repetido algunos trucos. "Me gustó que los chicos bailarán más, excelente", les dijo Casanova.

El dúo Hikmah, regresaron ante el jurado con un nuevo truco de magia. Una nueva historia compleja que contó con la participación del jurado, encantó a todos. "Estoy llorando con los magos. Me encantó", dijo Claudia Fernández. "Ustedes lo que hacen es que todos nos trasladamos a un mundo paralelo que tiene que ver con la imaginación. En la primera vez les dije qu una cuerda no era suficiente, hoy les digo que tienen cuerda para rato, les dijo Petinatti. Su genial truco, así como la historia que contaron los convirtió en semifinalistas del concurso.

Luciana García es de Casabó y cambio el tango por una balada, "Honrar la vida" de Sandra Mihanovich. "Estás a un nivel que dejas sin palabras a cualquier perdonar", le dijo Casanova. Esa gran presentación la convirtió en semifinalista del programa.

Ballet folclórico Tierra y Cielo es de Lavalleja y volvió a demostrar su nivel de excelencia. "Fue impresionante, no tengo nada para decirles", dijo María Noel Riccetto. "Fue perfecto, me encantaron" agregó. "Es un placer verlos, no subieron un escalón, subieron una escalera completa", les dijo Fernández.

Facundo Cayssials, quien había cantado "O mío babbino caro" de la ópera Gianni Schiscci en su audición, regreso con otra aria conocida. Esta vez "La Donna e Mobile" de Rigoletto. Agustín Casanova destacó que su voz está cambiando y lo felicitó porque está estudiando canto. "Sos otro niño desde la última vez que te vimos. Creciste, me gustó mucho, tu voz canto para mejor, viniste con una seguridad linda de ver. Te felicito mucho", le dijo Riccetto.

Jorge y Fausto, quienes cantaron muy parecido a Alfredo Zitarrosa, le dedicaron esta nueva presentación a un vecino, Perico de Cuchilla de Ramírez. Nuevamente la grave voz de Fausto se destacó en este dúo de guitarristas que se presentó con una canción original. "Me llevaron a un lugar muy lindo" les dijo María Noel Riccetto quien dijo que su padre, oriundo de ese pueblo de Durazno le contaba sobre Perico, el herrero de ese pueblo.

Randy llegó hace cinco años de Cuba. Acá conoció a Valentina y juntos abrieron una academia de artes circenses. Se presentaron en Got Talent como Dúo Kayros. "Es un show tan redondito el que hacen. Vinieron con una propuesta diferente, fue todo hermoso", les dijo Fernández.

"Se nota esa sencillez, vinieron a darlo todo desde el corazón y se notó", les dijo Riccetto. Ese nuevo espectáculo que tenía acrobacias, danza y actuación los convirtió en semifinalistas.

Aceptando el desafío planteado en la audición, Paul Turman volvió con "Sweet Home Chicago" como le había pedido Petinatti. "Sos un Blues brothers más. Tocaste el piano, ese es un plus", le dijo Petinatti. Y su presentación valió la pena, ya que se convirtió en semifinalista.

El arpa paraguaya no es un instrumento fácil de tocar, pero Pablo Pérez logró dominarla. Cómo le había sugerido Claudia Fernández, Pablo volvió acompañado por una joven danzando, su hija. "Me pareció super armonioso y te felicito", dijo Riccetto.

Patricia Enriquez y sus acrobacias en tela regresaron al escenario. "nos tenés a todos con el corazón en la boca. Fue muy arriesgado compaginar tu presentación con las imágenes, me encantó", le dijo Fernández. "Tengo debilidad contigo", le dijo Riccetto quien elogio la técnica para hacer pasar como algo simple lo complicado que hace.

Las hermanas Cavallini volvieron a mostrar buenos arreglos vocales con la canción "Respect" de Aretha Franklin. "Quería escuchar sus voces armonizadas. Armonizaron perfecto, todas mejoraron vocalmente. Son unas artistas increíbles", les dijo Casanova. "Se superaron ampliamente", les dijo Fernández. Su armonía, buena presencia en el escenario y simpatía las convirtió en semifinalistas.

Francisco Illa, el pequeño baterista de 7 años que se fue emocionado de su audición volvió con un mix de rock. "Nos hiciste un mini concierto de rock. Fabuloso porque en ningún momento cayó", le dijo Petinatti.

Luis Barrera, o Coti dance como se presenta en Got Talent hace estilo callejero y popping. "Me encantó lo que hiciste. Me encantó que hayas tomado el consejo de poner una puesta en escena, me gustó la historia que contaste", le dijo Riccetto. Su genial presentación, puesta en escena y actuación lo hicieron merecedor de un lugar en la semifinal.

Sandra González canta tangos y toca el bandoneón gracias a su padre, Roberto. Junto a el regresó para el "corte del jurado" para interpretar "el día que me quieras". La dupla que hacen es fabulosa, se complementan. Felicitaciones", le dijo Riccetto.

La comparsa Mukanda volvió para traer el candombe al escenario.

Hubo desprolijidades en la primera presentación y ahora mejoraron, les dijo Fernández.

El mago Ricardo Díaz dejó a todo el jurado boquiabierto con un truco que mezclaba escapismo e ilusionismo. "Hoy me sorprendí, fue todo excelente", le dijo Agustín Casanova. Su presentación, digna de un espectáculo de Las Vegas, le dio el pase a la semifinal.

Scoobit Crew es un grupo de danzas urbanas. "Agradezco que hayan venido. Tienen una precisión, se vio el trabajo", dijo Riccetto quien también les elogió la puesta en escena, vestuario y también musicalidad de los integrantes del conjunto. Su presentación los hizo pasar a la semifinal.

Así fue la deliberación del jurado y el anuncio de los nuevos semifinalistas de "Got Talent Uruguay"

Tierra y Cielo y Scoobit Crew fueron los primeros en subir al escenario para escuchar la deliberación del jurado. "Tenemos que agradecerles, les números fueron muy lindos de ver, pero esto es una competencia y algunos talentos siguen adelante. Solo uno de los dos pasa a la semifinal: Scoobit Crew", anunció Petinatti.

Jorge y Fausto y Pablo Perez fueron los siguientes en recibir su devolución. Ninguno logró pasar a la semifinal.

Los dos magos de la etapa Dúo Hikmah y Ricardo Díaz escucharon juntos su devolución. "Es una pena tenerles que decir que pasan a la semifinal y no es un truco", le dijo Riccetto, quien ha dicho que no le gusta mucho la magia.

Francisco Illa tampoco logró pasar a la semifinal. "Espero y quiero que me prometas que vas a venir a la siguiente temporada", le dijo Casanova quien lo despidió con aplausos al joven baterista.

Kinetic Ridim, Dúo Kayros y Luis Barrera fueron llamados juntos. Lamentablemente Kinetic Ridim fueron despedidos de la competencia. Al Dúo Kayros les dijeron que eran semifinalistas, mientras a Luis Barrera le dijeron: "Hoy demostraste que sos un gran artista y estás en la semifinal", le dijo Fernández.

Patricia Eniques y Facundo Cayssials."Hoy los vimos más plantados, seguros y son ganadores de la vida cada uno. Han peleado y han ganado. Lamentablemente tenemos que ser muy exigentes y ninguno de los dos va a pasar a la siguiente ronda", les dijo Fernández.

La comparsa Mukanda, "cuando nuestros artistas pisan el escenario de Got Talent y el arte que nos transmiten tiene que ver con nuestra tierra, lo defendemos a muerte. Sea folklore, payadas, canto popular o candombe como en este caso. El jurado ha deliberado y lamentablemente no van a pasar a la semifinal de Got Talent", les dijo Petinatti.

Las Cavallini, Sandra González y Paul Turman fueron llamados juntos para recibir la devolución del jurado. Las Cavallini pasaron a la semifinal. Sandra y Paul: "sentimos que tomaron las recomendaciones que les hicimos, pero lamentablemente va a pasar solo uno. Quien se convierte en semifinalista de Got Talent es Paul", dijo Casanova.

Felipe Abelenda y Luciana García también recibieron juntos su devolución. "Son dos grandes artistas, grandes cantantes que nos han emocionado con su voz. Ha sido una decisión difícil pero nos queda un lugar, aunque las reglas están para romperse, así que los dos pasan a la semifinal", les dijo Riccetto.

¿Quiénes son los nuevos semifinalistas de "Got Talent"?

Los nuevos semifinalistas de Got Talent son: Felipe Abelenda, Luciana García, Las Cavallini, Paul Turman, Dúo Kayros, Luis Barrera, Dúo Hikmah, Ricardo Díaz y Scoobit Crew.