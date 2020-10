"Got Talent": terminó el corte del jurado, conocé los nuevos semifinalistas del certamen

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Llegó la última etapa del "corte del jurado" de Got Talent Uruguay y se conocieron los últimos participantes que lograron pasar a la semifinal.

Nuevamente los jurados Agustín Casanova, Claudia Fernández, María Noel Riccetto y Orlando Petinatti tuvieron la difícil tarea de elegir qué números artísticos lograron pasar a la semifinal del programa de Canal 10.

La quinta y última jornada del "corte del jurado" de Got Talent tuvo circo, danza, canto, baile del caño y magia.

¿Quiénes son los nuevos semifinalistas del programa?

Luego de presentarse los 18 participantes, el jurado se reunió para deliberar y decidió anunciar a los semifinalistas del programa. Como pasó en la semana pasada, no fueron ocho sino nueve los números que eligieron los jurados para volver a ver en la semifinal. Enterate quiénes son:

Álvaro Sánchez y Gymdance fueron los primeros en ser llamados y ambos pasan a la semifinal del programa.

Estelita Brasil. "Probablemente no seas la mejor flautista del país. Aunque en el escenario tenés una conexión con el público y eso te hace una artista y merecés estar en la semifinal de Got Talent", le dijo Petinatti.

Evangelina Rodríguez. "Tuviste una hermosa presentación, tenés una voz muy cálida. Sos dulce, sos segura y sos semifinalista de Got Talent", le dijo Petinatti.

Los Botones fueron llamados juntos. "Saben que son virtuosos, pero eso no basta. Van a tener que pensar mucho qué van a hacer en la semifinal, porque están en la semifinal", les dijo Petinatti.

Lucía Aramburu. "Lo último que te falta para ser profesional es vivir de la música, y quiero que vivas eso, por eso sos semifinalista", le dijo Riccetto.

Compañía Julio Sosa. Su presentación, que contó con baile, canto y hasta cambios de vestuario los hizo semifinalistas.

Tamara Touriño y Mariana Bohrz. "Hablando con mis compañeros nos encantaría que las dos pasen a la semifinal y decidimos que las dos pasen a la semifinal", dijo Agustín Casanova

Así fue la última etapa del "corte del jurado"

Álvaro Sánchez fue el encargado de abrir la última instancia del "corte del jurado" y volvió a mostrar su arte en el "baile del caño". "Es increíble, las cosas que hiciste me gustaron muchísimo en esta disciplina que no tiene género", le dijo Riccetto.

Tamara Touriño no tiene un talento, sino dos; además de cantar toca el violín. En esta nueva etapa interpretó la canción "Don't you worry bout a thing" de Stevie Wonder. "La voz estuvo excelente, intenta tirar el show para adelante con más actitud" le dijo Casanova.

Yo cirqueando, la dupla integrada por Fabio y Alan, regresó al escenario de Got Talent. Nuevamente presentaron un número que hizo emocionar al jurado a partir de una conexión entre Elena, la pequeña hija de Fabio y los jurados. "Lo que iba a ser un show desopilante termino golpeándonos el corazón", le dijo Petinatti. "Saben hacer reír y emocionar, lo que no es tarea para cualquiera".

Gymdance volvió con un número lleno de energía, baile y piruetas.

"Me encantó, es uno de los mejores grupos que tenemos" le dijo Riccetto.

"Es como ver a una sola, tienen una sincronización que parecen una sola bailando" les dijo Fernández quien elogio que hayan tomado en cuenta las devoluciones del jurado.

María Victoria Giraudin encontró en la música su mejor terapia para la depresión. Regresó a Got Talent con una canción original y se llevó el elogio de Casanova por atreverse a presentar un tema inédito.

Con 11 años Evangelina Rodríguez tiene una preciosa voz. "Love of my Life" fue su elección para esta segunda etapa del concurso. "Una excelente interpretación", le dijo Casanova. Fue "Una locura" cuando dijo que sea una versión suya.

Desde Las Piedras volvió la Compañía Julio Sosa con un nuevo espectáculo que mezcló danza y canto que hasta contó con cambios de vestuario.

"Me gustó mucho, trajeron una propuesta totalmente diferente a la primera vez" le dijo Riccetto quien eligió al director de la compañía que bailó, dirigió y también cantó.

Con su flauta y alegría, Estelita Brasil se conquistó al jurado en su audición.

Su ingenuidad, sumado a una simpatía que contagia la hizo regresar al escenario de Got Talent. Ahora interpretó la canción "Lambada" y hasta bailó un poco. "Sos un ser totalmente único, admiro tu forma de ser y tú familia, son personas de buen corazón. Tu presentación fue genial, traes alegría", le dijo Casanova.

Santiago Pardo volvió al escenario para hacer magia con cartas y libros. La fecha del estreno de Got Talent y una hoja que desapareció fueron parte de su presentación que si bien deslumbró al jurado, le dijo que podía mejorar.

Los botones es un cuarteto a capella que suena muy armonioso. "Lo que hacen es único, tienen voces increíbles", les dijo Riccetto.

Matías Lionet, quien se había disfrazado de su abuelo en la audición, volvió con su reguetón. Su presentación no convenció del todo al jurado.

Alfredo Ravazanni es un hombre orquesta gracias a su pedalera loop a la que le va agregando sonidos para ir formando la canción. Para el corte del jurado eligió "crazy" de Gnarls Barkley. "La interpretación fue excelente", le dijo Casanova. "Fue un show redondito", le dijo Petinatti.



Javier y Gabriel son idénticos y son los integrantes del Dúo Gemelos. La canción de Jorge Drexler, Frontera, fue su elección para esta segunda instancia.

Mariana Bohrz había deslumbrado al jurado en su audición con su destreza para el baile. Al ritmo de "Umbrella" de Rihanna volvió a mezclar danza clásica con contemporánea y algo de acrobacias. "Todo fue exacto. Divino lo que hiciste. Me llenaste de orgullo", dijo Riccetto.

El grupo Pride recrea coreografías de K-pop. "Me encantó, mejoraron las correcciones que les sugerimos", le dijo Fernández.

Rodrigo Estefanell hace música con latas y un theremin, aunque suena como David Guetta o cualquier dj de electrónica. Su presentación no fue entendida por Petinatti, aunque elogiada por Casanova.

Dogomar Santana, quien homenajeó a Raphael, regresó con su histrionismo al escenario de Got Talent, esta vez interpretando "Digan lo que digan". El jurado terminó aplaudiéndolo de pie a Santana. "Viniste con una seguridad que me encanta y disfruté mucho de tu show", le dijo Riccetto quien bromeó diciendo que sintió que esta vez no le había cantado a ella. "Estás poseído por Raphael", le dijo Petinatti.

Lucía Aramburu llegó desde Sarandí Grande con el folclore en sus venas. "Sos fabulosa, volvés a sorprender en cada presentación porque tenés polenta", le dijo Fernández.

¿Y ahora qué pasa?

El próximo lunes, en vivo y en directo, se inicia la primera semifinal del concurso y los 42 participantes volverán al escenario para ser evaluados. Ya no serán los jurados los encargados de elegir a los participantes que se convertirán en finalistas, sino el público con su voto telefónico.