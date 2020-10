"Got Talent": quiénes son los participantes que pasaron a la semifinal del programa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este lunes pasó una nueva tanda de participantes que había logrado tres votos o más en las audiciones de Got Talent Uruguay. Ahora vuelven a enfrentarse al jurado para lograr un lugar entre los ocho participantes que tendrán su lugar en las semifinales de Got Talent Uruguay.

Una vez más, el trabajo más difícil lo tuvieron los jurados: Orlando Petinatti, María Noel Riccetto, Claudia Fernández y Agustín Casanova tuvieron que elegir los participantes que pasarán a la semifinal. Como siempre, cada concursante fue presentado por Natalia Oreiro.

Cómo fue el "corte del jurado" y quiénes pasaron a la semifinal de "Got Talent Uruguay"

Esta nueva instancia se presentaron 17 participantes. Ayelen Cabiglia, la joven circense de 13 años volvió a dar un número genial de acrobacias. La mejor devolución se la dio María Noel Riccetto, quien le dijo que estaba "sobrada". Y esa presentación la llevó a ser semifinalista del programa.

Maximiliano Medina, quien había traído el rock a Got Talent tuvo su segunda pasada por el certamen. "Como yo nadie te ha amado" de Jon Bon Jovi. "Sos uno de mis favoritos" le dijo Casanova quien elogio su técnica y rango vocal y la elección de la canción. Cuando estaban terminando las devoluciones apareció Natalia Oreiro para decir que la pista se había detenido cerca del final de la canción, y que él continúo cantando.

Cuando el jurado tuvo que deliberar lo tuvo en cuenta y anunció que se convertía en un nuevo semifinalista.

La compañía Ballet Folklórico Aborigen de había ido de las audiciones con el pedido de María Noel Riccetto de mejorar y lo hicieron con un número de danza ambientado en un viñedo. También ayudo el tamaño del escenario del auditorio Nelly Goitiño. "Me taparon la boca porque todo lo que dije antes lo ví, fui honesta y vinieron con una puesta en escena de excelente" dijo Riccetto qui n elogio el cuerpo de baile masculino. "Se tienen que sentir felices de lo que hicieron", agregó. Su presentación elogiada los convirtió en semifinalistas de Got Talent.

Julián y su amiga Natalia volvieron al escenario de Got Talent. La audición había dividido a los jurados y fue Claudia Fernández, cuando se estaban yendo quien cambió su voto permitiendoles pasar a esta instancia. También había sido muy emotiva cuando se conoció la historia de vida de Julián quien se encuentra privado de libertad. "Cantar cumbia parece fácil pero no es tan sencillo" les dijo Casanova. "Te veo mucho más suelto" le dijo Claudia Fernández antes que Julián les dijera que ya estaba en libertad. "Es volver a empezar", dijo el chico. Desafortunadamente no lograron integrar la selección de los semifinalistas del programa.

Gonzalo y Gonzalo son bailarines contemporáneos y habían sido muy elogiados en su audición. Volvieron para demostrar su nivel.

"Me gustó mucho, ustedes transmiten una alegría cuando bailan", dijo Riccetto. "Esa alegría es parte clave. Los artistas necesitan dejar la tristeza afuera del escenario", les dijo Casanova. Pese a los elogios esta dupla no logró un lugar en la semifinal.

Florencia Santana eligió "a Fuego lento" Rosana para su segunda presentación en Got Talent. Luego de su presentación la chica habló sobre los mensajes que recibió de otras personas que, como ella, sufrió bullying y les agradeció a esas personas que por haberla hecho crecer y ser mejor.

A su turno, Casanova también les mando saludos a quienes no creían en su talento para dedicarse a la música. Luego de deliverar, el jurado no la eligió para que integre la semifinal del programa.

Latinas Ball Room volvieron al escenario con una propuesta más ambiciosa y con un vestuario que se integró a la coreotrfía. María Noel Riccetto les crítico el uso de la capucha en el vestuario. "Vinieron con una propuesta diferente y me encantó" dijo Claudia Fernández. Al final la apuesta valió la pena porque el jurado las eligió para que integren la semifinal de Got Talent.

Juliana Casareto regresó sin su guitarra y con un estilo distinto. “Siento que tu voz se destaca más en la parte tierna que no es algo sencillo, y pierde fuerza en la potencia”, le dijo Casanova quien le reclamó potencia en esta oportunidad. Su presentación no convenció al jurado y no la eligió para que sea semifinalista.

Con 11 años, Gonzalo Jorge sueña con ser primer bailarín del sodre. En su audición se había ido con elogios de María Noel Riccetto. “Me pasó que te vi tan nervioso que sentí que no lo estabas disfrutando como en la primera audición”, le dijo Riccetto. Esta vez los nervios le jugaron una mala pasada y el jurado no lo eligió para que sea semifinalista.

Xtreme Martial Arts habían llegado para mostrar Taekwondo. “Me han dejado muda. Imponente lo de ustedes. Hubo cosas que fallaron pero estuvo realmente increíble”, dijo Fernández.

“Nos sorprendieron porque se arriesgaron, le pusieron show, condimento para un programa de televisión de talento y algunas cosas no han salido como esperaban”, dijo Petinatti. Lamentablemente su presentación no convenció al jurado y no fueron llamados para la semifinal.

Francisco Romero volvió con todas sus imitaciones. Amaia Montero, Vicentico, José Mujica, Mickey Mouse y Joaquín Sabina fueron las voces que aparecieron en su número musical. “Algunos me parecieron muy buenos, a otros, algo de trabajo”, dijo Casanova quien dijo que Montero y Sabina no estuvieron muy bien logrados. Y a la hora de la deliveración el jurado no lo consideró para la semifinal del programa.

Con 11 años, Agustina Espina viene del Carnaval de las promesas y tiene una voz impresionante. Al corte del jurado llegó con la canción “Libre soy” de la película animada Frozen. “Sos una de las mejores voces del certamen y eso es una responsabilidad. Cantaste hermoso, quiero que trabajes los graves para que tu rango vocal crezca más”, le dijo Casanova. Su elogiada presentación le valió un lugar en la semifinal de Got Talent.

Bande Música Corporal es un grupo que hace música de manera muy particular, con su cuerpo. Regresaron al escenario con una historia ambientada en la parada de un ómnibus. “Me gusta mucho lo que hacen, son muy talentosos”, les dijo Riccetto. Aunque cuando volvieron de la deliveración no fueron llamados para la semifinal.

El venezolano Manuel Acosta volvió a demostrar su talento para la magia. Nuevamente hizo magia con los jurados y ahora también le agregó un truco que implicó contar parte de su historia de vida para realizar el truco.

“Creo que sos un excelente mago”, le dijo Casanova quien lo elogió su historia de vida y sus trucos de magia. Su presentación le valió el pase a la semifinal de Got Talent.

Kendra Haurat eligió “Juntos a la par” para su segunda presentación en Got Talent. “Vocalmente me encantó, pero siento que necesito verte en el desarrollo del escenario”, le dijo Casanova quien le pidió que si pasa a la próxima ronda, salga para comerse el escenario. Desafortunadamente Kendra no fue llamada para la semifinal del concurso.

Emiliano Acosta intenta demostrar cómo suena una movimiento y dice que le gustaría ser bailarín. Su presentación no terminó de sorprender al jurado que se debatió por entender si su baile era improvisado o ensayado. Afortunadamente fue uno de los llamados para integrar la semifinal del programa.

Gonzalo Álvez eligió "Pantalón cortito" para esta nueva etapa del programa. “Me transmitió paz”, le dijo Riccetto. "Le diste tu toque personal”, le dijo Fernández. Pese a los elogios, no logró llegar a la semifinal.

Las 15 integrantes del equipo Gumigams volvieron al escenario de Got Talent con toda su energía. “Estuvieron perfectas, super coordinadas y la coreografía era difícil”, dijo Fernández. Toda esa energía y simpatía sobre el escenario se convirtió en la llave para pasar a la semifinal.



La deliberación del jurado y el anuncio de los semifinalistas

Luego de la deliberación del jurado, Natalia Oreiro fue llamando a los distintos conjuntos al escenario para conocer quiénes son los semifinalistas de Got Talent Uruguay.

Manuel Acosta, Julian y Natalia y Francisco Romero fueron los primeros. "Nos quedó un gusto a poco, esperábamos más, pero creemos que hay alguien que tiene más potencial para explotar y que queremos volver a ver. Ese es el caso de Manuel. Eso sí, en la semifinal tenés que rompernos la cabeza”, le dijo Petinatti.

Gonzalo Jorge. “Sos un diamante en bruto y para pulir ese diamabte tenés que educarte. Esta vez es un no en tu continuación en Got Talent pero me encantaría tenerte de alumno en la Escuela Nacional de Danza” le dijo Riccetto.

Ayelén y Agustina. "Ambas son muy jóvenes y acá también empieza un camino. Va a depender de ustedes en qué inviertan sus latidos. Hoy las dos están en la semifinal de Got Talent”, les dijo Casanova.

Maximiliano, Juliana y Emiliano Acosta.

"Maxi, llegaste a Got Talent para que la gente conozca tu voz”, le dijo Petinatti antes de anunciarle que estaba en la semifinal.

"Lamentamos mucho decirte adiós" le dijo a Juliana.

"Te vimos en le escenario y estuvimos mucho más tiempo dilucidando qué hacer con vos. El jurado ya decidió y seguramente tu arte da para mucho más”, le dijo Petinatti antes de anunciarle que también estaba en la semifinal.

Xtreme Martial Arts, Kendra y Florencia.

“Les quiero decir que como jurado sabemos que tienen muchísimo talento. Lamentablemente ninguno de los tres pasan a la siguiente etapa”, les dijo Casanova.

Latinas Ball Room y Ballet Folklórico Aborigen.

"Ha sido muy lindo tener a estos dos grupos en el escenario de Got talent. Han crecido un montón y sería hermoso que los dos grupos puedan pasar a la semifinal, y es lo que va a pasar”, dijo Riccetto.

Bande Música Corporal y Gon y Gon. “Los dos saben hacerse notar en el escenario. Son los dos profesionales en lo que hacen y quizás por eso mismo el jurado tenía muchas expectativas en ustedes. Expectativas que no fueron colmadas”, les dijo Petinatti.

Gumigams y Gonzalo Álvez.

Luego de elogiar el desempeño de ambos, Fernández anunció que el último lugar lo iba a ocupar: Gumigams

Quiénes son los ocho nuevos semifinalistas de "Got Talent"

Los ocho participantes que lograron llegar a la semifinal fueron: Manuel Acosta, Ayelén Cabiglia, Agustina Espina, Maximiliano Medina, Emiliano Acosta, Latinas Ball Room, Ballet Folklórico Aborigen y Gumigams.