"Got Talent": una propuesta de matrimonio, tango, danza y un nuevo botón dorado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Parece mentira que ya pasó una semana, pero aquí estamos con una nueva audición en Got Talent Uruguay.



Natalia Oreiro, más radiante y brillante que nunca apareció en el escenario para dar inicio a una nueva jornada de audiciones que volvió a contar con Orlando Petinatti en el teatro El Galpón, como sus colegas, María Noel Riccetto, Claudia Fernández y Agustín Casanova.

Así fueron las audiciones que pasaron al Corte del jurado.

Intense, un grupo de danza del Cerro con un llamativo vestuario fueron los encargados de abrir la noche. Llegaron prometiendo una coreo de danzas urbanas y demostraron un gran nivel de sincronización, siendo 19 integrantes!, y mucha energía. El público terminó de pie pidiendo pase de oro. "Gracias" les dijo María Noel Riccetto. "Este es un grupo de baile. Increíble, felicitaciones", les dijo. Petinatti comentó que son un conjunto que puede llegar a la final. El grupo se fue con cuatro votos positivos.

Sergio Moreira es de Lavalleja y llegó a Got Talent para cantar tango, un género en el que se sintió apartado por se afro. Su apasionada y afinada interpretación de "Por una cabeza" género aplausos del público. Aunque fue su propuesta de matrimonio lo que se robó el momento. Y después de cuatro pedidos de matrimonio negativos, Eva le dio el si a Sergio.

Después de ese momento televisivo, llegó el momento de la votación de los jurados. "Creo que naciste para cantar tango', le dijo Fernández. Y Sergio fue el primer participante en llevarse cinco SI, cuatro de los jurados y uno de su prometida.

Santiago Wilkins nació en Argentina pero se crio en Uruguay y se presentó con una propuesta circense. Su show tuvo acrobacias, malabarismos y si bien tuvo algún percance se fue con los cuatro votos positivos del jurado.

Franco García tiene 22 años y hace de todo, cantante de rap, imitador y hace beatbox. Y todo eso fue apareciendo en su presentación que comenzó con imitaciones de Homero y Marge Simpson, Mickey Mouse y hasta un robot, mezclado con beatbox. Casanova y Riccetto le dieron un si, pero Fernández y Petinatti, apretaron el botón rojo y no lo dejaron pasar.

Lorraine McMichael (Ezequiel Ferrao) preguntó al jurado si estaban listos para ella, y no mentía. Muchos trucos, saltos y baile fueron elogiados por Casanova y Fernández, aunque Riccetto y Petinatti le dieron un no.

Mientras se despedía de Oreiro, Riccetto la convoco de nuevo al escenario para decirle que había cambiado de parecer y que le daba un si. De esta forma Lorraine paso al Corte del Jurado.

Fabricio Manente tiene 21 años, es de salinas y llegó a cantar. Comenzó a cantar y Casanova dijo "ah, está zarpado", y tenía toda la razón. "Tus graves y tus medios tienen un color particular" le dijo Casanova.

Aldana Acosta es de Paysandú e hizo acrobacia en tela, lo que, dice, le saca la timidez. Una arriesgada presentación llena de trucos dejó boquiabierto al jurado. "Yo la pasé re mal. Grite como 20 veces, temía por tu vida", le dijo Casanova, quien eligió su presentación. Y Aldana se vivió a Paysandú con cuatro votos del jurado.

Maia Szlafmyc es profesora de yoga, pero llegó a Got Talent para tocar el saxofón. "Tenés unos lindos agudos. Me encanta la combinación de saxo con tu voz y este estilo", le dijo Casanova, quien le dio el primer sí del jurado.

La soleá es una banda de tres integrantes que es tanto instrumental como acústica. "Son geniales" dijo Casanova. "Me parecen tremendos artistas. Lo que hacen es genial, felicitaciones", les dijo Riccetto, quien reclamó algo de canto y baile para que sea un show más completo. El conjunto se fue con cuatro votos positivos.

El Botón Dorado de Petinatti.

"Cuando canto me siento libre. Me siento una con el universo", dijo Marina Vidal, quien llegó desde Colonia del Sacramento y dijo que casi no se presenta por su timidez. Una voz muy potente y una actitud rockera marcaron el inicio de su presentación, mientras interpretaba "El rebelde" de La Renga. Aunque la presentación terminó abruptamente, y Marina se deshizo de su pose rockera y comenzó a cantar el aria "O mío bambino caro", demostrando una versatilidad vocal.

Luego de una pausa comercial que parecía interminable, llegó la devolución de los jurados. Riccetto y Fernández la felicitaron, mientras Casanova dijo haber quedado desconcertado con su audición.

"Quiero que el público y el televidente preste atención en esta chica que trabaja como guardia de seguridad y esconde más allá de su timidez, un talento innato que pocas veces tenemos la suerte de ver en el escenario. Creo que sos dos personas, una cuando cantas y otra cuando vivís y te quiero empujar a que vivas cantando", le dijo Petinatti, quien se paró para darle el Botón Dorado, como solicitaba el público. Y luego de pedirle que cante un "Ave María" para escuchar de fondo, apretó el preciado pase directo a la semifinal.

"Siento como si esto fuera un sueño", atinó a decir Marina quien se fue con el aplauso del púbico y el "pase de oro" de Petinatti.

Los que no lograron pasar a la siguiente ronda.

Gerardo Sugo tiene 37, es músico y también canta. Su presentación comenzó con una interpretación de "Gracias a la vida" y luego paso por "Piano Man" en harmónica, lo que no convenció al jurado. Solo Casanova le dió el voto positivo.

Luciano Estrella llegó al escenario con una dramática versión de "Fighter" de Cristina Aguilera que tuvo muchos agudos. Una imponente melena y mucha actitud fueron sus puntos fuertes para el exparticipante de Compás 15 que no logró los tres votos del jurado necesarios para pasar de ronda.

Aldo Belén es ciego, llegó de Bella Unión con su órgano y se presentó con "Hasta el final" de David Bisbal. "Viniste a mostrarte y a regalarnos un lindo mensaje. Fue una propuesta con altibajos en tu manera de cantar", le dijo Petinatti. Su presentación no convenció al jurado y no logró los tres votos positivos que necesitaba para llegar al Corte del Jurado.

Y cuando parecía que la noche ya no podía superarse apareció en el escenario Estelita Brasil. Aunque no se presentó ella, sino que sirvió para presentar a su madre, Loreley Rivero, quien interpretó en el órgano "The Final Countdoun" de Europe. Su presentación, algo para Got Talent recibió el botón rojo de los cuatro jurados.

Gustavo Torrano es del barrio Aguada y se presentó para cantar tango. "Garganta con Arena" fue su elección, aunque fue su interpretación lo que no convenció al jurado. "Tenés voz de tanto y de folclore", le dijo Casanova. No me gusta emociono, no es la voz que uno está acostumbrado a escuchar", dijo Petinatti. Su presentación no convenció a Petinatti ni a Fernández y así, Gustavo quedó a un voto positivo de llegar al Corte del Jurado.