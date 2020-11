"Got Talent" ya tiene a sus dos nuevas finalistas; conoce quiénes pasaron a la final

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Seis participantes que pasaron el "corte del jurado" y dos "botón dorado" llegaron al escenario del Auditorio Nelly Goitiño para buscar su lugar en la final de Got Talent.

Uno de los números artísticos de la noche pasó a la final gracias al voto del público. El otro finalista lo definieron los jurados; Orlando Petinatti, Agustín Casanova, María Noel Riccetto y Claudia Fernández, entre los cuatro participantes más votados.

Al igual que en la semana pasada, los participantes demostraron estar al nivel de una semifinal de Got Talent y todos se fueron con elogios del jurado.

¿Quienes pasaron a la final?

Evangelina Rodríguez, Estelita Brasil, Ayelén Caviglia, Maximiliano Medina, Latinas Ball Room, Manuel Acosta, Analía Xavier y Ballet Tierra Adentro volvieron a subir al escenario de Got Talent.

Pasadas las 23.50 Natalia Oreiro llamó a los cuatro participantes más votados de la noche: Estelita Brasil, Maximiliano Medina, Evangelina Rodríguez y Analía Xavier. Dos de ellos pasaron a la final.



El voto del público decidió que Analía Xavier se convierta en el nuevo finalista de Got Talent.



Entre Estelita Brasil, Maximiliano Medina y Evangelina Rodríguez, los jurados eligieron a sus números artísticos favoritos para enviarlo a la semifinal.

Riccetto eligió a Evangelina Rodríguez. Casanova votó por Maximiliano Medina, Fernández eligió a Evangelina, al igual que y Petinatti.



Por decisión del jurado Evangelina Rodríguez también se convirtió en finalista.

Así fueron las presentaciones de los participantes en la segunda semifinal de "Got Talent"



Maximiliano Medina fue el primero en subir al escenario para la semifinal con "Highway to hell" de ACDC quien salió y se comió la pista, como había pedido el jurado. "Fuiste una revelación. Desde el comienzo con Led Zeppelin y después con Bon Jovi. Te pedimos que te comieras el escenario y te lo comiste", dijo Petinatti. "Me dejaste locaso, estaba en un concierto" le dijo Agustín Casanova, "no hay voces como la tuya".

Las Latinas Ball Room le siguieron con una coreografía al ritmo de "Carmina Burana". "Hermosísimo los que nos presentaron. Tengo que destacar el arte, en cada presentación mejoran. Una coreografía súper cuidada", dijo Claudia Fernández. "Son poderosas y me sorprendieron mucho", les dijo María Noel Riccetto. "Esperaba verlas bailar mucho más, pero bailaron precioso", dijo Orlando Petinatti.

Analia Xavier, la ganadora del Botón dorado de Orlando Petinatti y Maria Noel Riccetto, se presentó a las 22.10 con la canción "Creep" de Radiohead. "Que divino es darse cuenta que dimos el botón dorado a una de las mejores. Impresionante. Esto es lo tuyo, perteneces al escenario", le dijo Riccetto, "sos única". Orlando Petinatti le dijo "sos la única que tiene estás agallas para cantar así en Got Talent".

Evangelina Rodríguez con apenas 12 años subió al escenario de Got Talent por tercera vez, ahora con “Havana” de Camila Cabello. “me gusta que hagas reversiones de canciones, como en la audición pasada. Lo que sea que pase hoy, quiero que disfrutes de la niñez y de lo que se te viene”, le dijo Casanova. “Para mí sos finalista”, le volvió a decir Riccetto. “Eras Madonna, te ibas atrás y estabas con la banda”, le dijo Fernández, “sos mágica y es un honor tenerte en este escenario”. “Cuando te vi arrancar el número lo primero que se me fue por la cabeza fue así empezó Ariana Grande, Britney Spears o Taylor Swift, siendo niñas y cantando. Tu presentación hoy vale un millón de pesos”, dijo Orlando Petinatti.

Ayelén Caviglia y sus acrobacias regresaron al programa. Su número que tuvo telas y un hula hula enorme comenzó con un truco de magia preparado por el padre de la joven que la hizo aparecer en medio del escenario. “Nos sorprendiste con las telas, con ese hula hula gigante, pero esto pasa cuando trabajás con el corazón y trabajás duro junto a tu familia. Se te ve poderosa en el escenario y eso es valiosísimo”, dijo Petinatti. “Trajiste alegría y sorpresa”, le dijo Casanova.

Los integrantes del Ballet Tierra Adentro regresaron con su malambo show al escenario para demostrar por qué fueron merecedores del Botón Dorado de Casanova y Fernández. “Me encantaron. Mezclaron raíces con modernidad y perfecta la sincronización y las sorpresas. Tremendo nivel”, dijo Casanova. “Son de otro mundo. Me gusta lo que hacen y cómo lo hacen”, dijo Petinatti. “Yo pago una entrada para verlos. Son un show que muestra nuestras raíces”, dijo Riccetto.

El venezolano Manuel Acosta regresó con sus geniales trucos de magia. Una vez más incluyó al jurado que tenía que elegir un color entre cinco y una prenda para pintar. Casanova eligió el color verde y pintar la bebida; Fernández los guantes color naranja, Riccetto el casco color amarillo; Petinatti la remera azul y Oreiro los pantalones rojos; atuendo con el que terminó vestido el mago, sorprendiendo a todos. “Quedé sin palabras. Fue impresionante. Muy bueno. Felicitaciones”, le dijo Riccetto. “Nos hiciste creer que la magia existe. Me encantó tu magia”, le dijo Petinatti. “Pensé que venías con cartas y nos volaste la cabeza. Sos muy bueno”, le dijo Fernández.

La joven Estelita Brasil fue la última en subir al escenario con su “carisma de la gran flauta”, como dijo Oreiro al presentarla. Esta vez la joven de Rivera apareció tocando el órgano para luego interpretar su característica flauta dulce. “Tiene un carisma tan tierno que todos hasta en pandemia abrazamos a Estelita”, dijo Petinatti. “Me gusta mucho lo que hacés”, dijo Riccetto. “Tenés una alegría que contagia y te la jugaste porque sos una maestra con la flauta y ahora viniste con el piano”, dijo Fernández. “La presentación nos sorprendió pero tu carisma, personalidad y forma de ser hace creer que uno crea en la humanidad”, dijo Casanova.