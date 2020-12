"Got Talent": Terminaron las semifinales del concurso, conocé quienes son los 12 finalistas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Pasadas las 21.15 salió Natalia Oreiro al escenario del Auditorio Nelly Goitiño para dar comienzo a la última semifinal de Got Talent Uruguay.

Luego de la presentación de los cuatro jurados: Agustín Casanova, Claudia Fernández, María Noel Riccetto y Orlando Petinatti, comenzó la última semifinal del concurso de talentos.

Como siempre, uno de los finalistas lo decidió el público con su voto, el segundo lo eligió el jurado entre los cuatro participantes más votados.

¿Quiénes fueron los participantes que pasaron a la final?

Pasada la medianoche, Natalia Oriero llamó al escenario a los cuatro semifinalistas más votados: Mariana Bohrz, Aldana Argüelles, Álvaro Sánchez y The Leds Group.

Por decisión del público, Aldana Argüelles se convirtió en la nueva finalista de Got Talent.

El segundo finalista quedó entre Mariana, Álvaro y The Leds Group, y la decisión la tomaron los jurados. Muy divididos en su decisión, Fernández votó a Álvaro; Riccetto a Mariana; Casanova a The Leds Group y Petinatti a The Leds Group.



De esta forma The Leds Group se convirtió en el última finalista de Got Talent.

¿Quiénes son los 12 finalistas de Got Talent?

De esta forma los finalistas de Got Talent que se presentarán el próximo lunes 7 de diciembre en el Antel Arena son: Coti Danz, Diego Coronel, Analía Xavier, Evangelina Rodríguez, Emanuel Olivera, Glamazón, Piero y Horacio, Chiara Scenzerra, Dúo Fara, Juliana Vairo, Aldana Argüelles y The Leds Group.

Así fueron las presentaciones de la última semifinal

El bailarín y profesor de pole dance, Álvaro Sánchez, fue el encargado de abrir la última semifinal con una presentación llena de acrobacias y piruetas. "Tengo piel de gallina. Ahora venís con la historia de tu vida, de Sarandí del Yí a la ciudad de la locura. Es hermoso lo que haces", le dijo Fernández. "Tenés una precisión increíble y ahora le agregaste dinámica. Fue muy disfrutable", acotó Riccetto.

El cantante Paul Turman fue el segundo en salir al escenario para interpretar "My way". "Me encantó lo que hiciste", dijo Riccetto. "Me gusta que traigas la forms de cantar de los estadounidenses", acotó Casanova. "Traes una voz fabulosa al escenario, tu show esta noche" dijo Fernández.

La joven Mariana Bohrz volvió a demostrar sus dotes para la danza. Antes de su presentación se mostró un vídeo donde la joven visita el Auditorio y se encuentra con Igor Yebra y baila con Julio Bocca. "Me encanta verte en el escenario porque le hace acordar a mi historia. Mis padres tuvieron que cambiar toda su historia para apoyarme y eso te está pasando. Me encantó verte con Julio, esa experiencia que tuviste es la que quieren tener todos los bailarines. El solo que hiciste es muy difícil hasta para un la primera bailarina", le dijo Riccetto.

The Leds group volvió a realizar un show genial con luces y coreografías. "Acabo de salir de un parque de diversiones. Eso es lo que me acaba de pasar. Disfrute un show de un nivel de un parque temático de Estados Unidos", dijo Petinatti. "Me sentí en Disney. Este es el tipo de show que necesita Got Talent. Fue espectacular y acá hay horas de ensayo", acotó Fernández.

El simpático y joven Manuel Argimón trajo la magia a Got Talent. "Sos un ingenioso mago adolescente que también sabe entretener. No es el mejor truco que has traído, pero me entretuvo y fue sorpresivo desde el primer momento", le dijo Petinatti. "Me encanta lo que haces, se nota que estudiaste. Fue un truco difícil, no sé cómo lo haces", acotó Fernández.

Mauro Damisa trajo algo de música a la noche. "Difícil canción porque la voz de Harry Styles transmite mucho", le dijo Casanova. "Me encantó tu interpretación. Se te vio más suelto, recorriendo el escenario

Hoy viniste a ganar, estuviste impresionante", acotó Fernández.

La Compañía Julio Sosa trajo el tango a la competencia con una historia donde se contaban desde los primeros tiempos del tango, pasando por la Milonga basta con la tengo fusión. "Me encantó. Han mejorado, se han perfeccionado. Saben montar un show", les dijo Riccetto.

Aldana Argüelles, el botón de oro de Orlando Petinatti regresó al escenario de Got Talent. Ahora interpretó una canción de su autoría, titulada: "La vida pasa una vez". "Siento que volviste a cautivar a todos. Cantas con el corazón", le dijo Petinatti. "Hay que tener mucho coraje para traer una canción de tu autoría en la semifinal, pero te aplaudo porque la canción estuvo muy bien", acotó Casanova.

El cierre de las semifinales estuvo a cargo de Agustina y Nicolás quienes interpretaron "Stand by me". "Amo esta pareja.son espectaculares y todo lo que hacen me encanta", les dijo Casanova. "Me hace feliz escucharlos", agregó Petinatti.