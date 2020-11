"Got Talent": la cuarta semifinal dejó dos nuevos finalistas; conocelos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Pasadas las 21.20 y luego de una cálida despedida al fallecido iluminador Paolo Palla inició la cuarta semifinal de Got Talent.

Ocho semifinalistas buscaron su lugar en la final: Compás 15, Piero y Horacio, Chiara Scenzerra, Lautaro Leal, Scoobit Crew, Washington Duarte, Lucia Rico y Matías y Patricia.

Al primer finalista lo eligió el público con su voto teléfono, el otro fue por decisión del jurado: Agustín Casanova, Claudia Fernández, María Noel Riccetto y Orlando Petinatti, entre los números artísticos más votados.

¿Quiénes son los nuevos finalistas de "Got Talent?

Pasadas las 23.45, Natalia Oreiro se comunicó con la sala de participantes para anunciar quienes eran los cuatro números artísticos más votados por el público: Lautaro Leal, Piero y Horacio, Chiara Scenzerra y Washington Duarte. Entre ellos se encuentra el participante más votado.

Una vez que los cuatro llegaron al escenario se anunció que el nuevo finalista de Got Talent era la dupla de Piero y Horacio.

El jurado tuvo que elegir entre Washington Duarte, Chiara Scenzerra y Lautaro Leal al segundo finalista. Agustín Casanova eligió a Washington Duarte, mientras que Claudia Fernández, Orlando Petinatti y María Noel Riccetto votaron por Chiara Scenzerra. De esta forma por decisión del jurado Chiara Scenzerra se convirtió en finalista de Got Talent.

Así fueron las presentaciones en la semifinal

Los integrantes del coro Compás 15 fueron los primeros en salir al escenario. Acompañados por un órgano y mejores arreglos vocales que en el "corte del jurado" interpretaron "soy lo que soy". "Excelentes. Trajeron alegría, un vestuario hermoso, mucha energía , todo m gustó", dijo Claudia Fernández. "Han sabido sortear obstáculos, presiones, y lo han hecho maravilloso", dijo Orlando Petinatti.

El dúo Piero y Horacio son de San Gregorio de Polanco y uno toca el acordeón, el otro el violín. Interpretaron "Por una cabeza" de Gardel y Le Pera y hasta bailaron un poco. "Tanto pasito les ha quitado la frescura de la audición y el corte del jurado. Eso es bueno porque además de tener frescura y saber tocar sus instrumentos son responsables de la puesta en escena. Los felicito, han Sido un show superlativo", les dijo Petinatti. "Me fascina este dúo desde la primera vez que los ví", dijo Fernández.

La cantante Chiara Scenzerra volvió a demostrar su poderosa voz en Got Talent. Para la semifinal eligió cantar "Sweet Child Of Mine" en una versión acústica acompañada por Felipe en el piano y ella también tocando la guitarra. "Hay mucha presión, muchos nervios. Dos muy transparente y se te nota la presión, pero en tu voz está tu fortaleza. Cantas con seguridad y eso hace que te luzcas. Lo único que tengo para decirte es prepárate para la final", dijo Petinatti. "En las instancias previas se te veía más tímida y hoy viniste a demostrar porque estás en la semifinal y mereces estar en la final", dijo Fernández.

Lautaro Leal, el joven que con su guitarra y simpatía conquistó a Natalia Oreiro que le dio su "pase de oro" llegó al escenario pasadas las 22.30 para interpretar "Alma, corazón y vida". "Estás impecable. Talento te sobra", le dijo Claudia Fernández. "Divino estuviste, me encantó. Sos muy talentoso y humilde. Se nota tu crecimiento", le dijo María Noel Riccetto.

La danza regresó a Got Talent de la mano de Scoobit Crew. "Son fantásticos. Hacen que todo se vea de una manera fácil. Todo fue redondito, le encantó", les dijo Fernández. "Ustedes tiene una estética distinta, única", dijo Agustín Casanova.

Washington Duarte canto y también bailó "Bien this way" de Lady Gaga. "Hoy nos demostraste que podés bailar. Me gusta mucho que seas un artista completo", le dijo Casanova. "Sos un artista tan completo, viniste a ganar. Sos fantástico", le dijo Fernández. "El escenario es tuyo en todo momento", le dijo Riccetto.

El talento de Lucía Rico es único en Got Talent: contorsionismo. "Viniste a demostrarnos que sos Cleopatra", dijo Petinatti. "Me gustó mucho lo que hiciste. Se nota que hay mucho trabajo y esfuerzo", le dijo Riccetto.



Matías y Patricia fueron los encargados de cerrar la cuarta semifinal. para esta instancia decidieron bailar una bachata. "Me encantó mucho. Me encantó que vinieran con esa conexión. Lo dejaron todo sobre el escenario y son tremendos profesionales", les dijo Riccetto. "Hermoso lo que han hecho. Se los vio con aplomo, completamente diferente en las dos veces anteriores. Son excelentes", les dijo Fernández. "Hoy se te ve más feliz y contenta Pato. Siento que ahora me llegó la energía y te lo agradezco", dijo Casanova.