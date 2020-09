"Got Talent": conozca quiénes fueron los primeros en pasar el "corte del jurado"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Luego de finalizadas las 13 etapas de audiciones en Got Talent Uruguay, llegó una nueva instancia: “el corte del jurado”. Ahora aquellos participantes que lograron tres votos — o los cuatro sí—del jurado, regresaron ante el jurado integrado por Orlando Petinatti, María Noel Riccetto, Claudia Fernández y Agustín Casanova. En esta oportunidad, los jurados tuvieron que elegir entre los 19 participantes que llegaron hasta el Auditorio Nelly Goitiño, donde solo ocho que pasarán a la Semifinal del programa.

La conductora del programa, Natalia Oreiro fue la encargada de anunciar a cada participante. En su turno se presentaron una vez más ante los jurados, y luego de escuchar las devoluciones bajaron del escenario antes del turno del siguiente participante.

Los 19 participantes que se presentaron en la primera etapa del "corte del jurado"

El cantante “Tito” Medina fue el primero en salir al escenario en esta nueva instancia. Nuevamente en el tango, ahora interpretó “Volver” y se fue con elogios del jurado. “Sos el favorito de mi hermana, fue hermoso, me encantó" dijo Agustín Casanova. Petinatti también lo elogió.

Las cinco mujeres del grupo Estampas criollas de Canelones "demostraron que el Malambo es cosa de chicas" dijo Natalia Oreiro cuando las presentó.

Un número que tuvo boleadoras, zapateo y música de rock. "La fuerza femenina ha quedado impregnado en el escenario de Got. Me faltó ensayo les dijo Claudia Fernández.

Las chicas de Compañía Danza Árabe volvieron al escenario. “Me gustó las figuras que hicieron, me gustó que pusieron tanta cabeza y concentración porque sé todo el trabajo que hay”, les dijo María Noel Riccetto.

El mago Martín Fernández, quien realizó un truco que involucró a los cuatro jurados volvió al escenario. “Es magia”, dijo Petinatti. “Se me hizo un poco largo, efectivo pero un poco largo. Igualmente lo disfrute mucho”, le dijo Claudia Fernández

Mauro Damisa, quien estaba por renunciar a la música hasta que recibió los cuatro votos positivos del jurado, volvió al escenario con una canción propia, ahora acompañado por una guitarra. “Me gustó mucho”, le dijo María Noel Riccetto.

“Creo que uno hace planes a lo largo de la vida, planes musicales, y mi consejo es que si el plan falla, capaz es mejor cambiarlo pero nunca renunciarlo”, le dijo Agustín Casanova y agregó “si pasás, la próxima vení sin instrumento”.

Lucía Rico, la joven contorsionista y profesora de yoga que cautivó al jurado en Paysandú estuvo de regreso en Got Talent. La chica de 22 años y con un dominio de su cuerpo también se colgó a un aro. “Voy a titular este número como una sorpresa constante. Desde el primer momento nos sorprendiste, saliendo de la caja, cambiando el vestuario, haciendo contorcionismo, tuviste un error pero lo superaste”, le dijo Petinatti.

Las pequeñas Hero Girls junto a su profesora Florencia volvieron a salvar el día con sus acrobacias y piruetas de gimnasia. “Mejoraron bastante”, les dijo Agustín Casanova. “Me encantó verlas. Transmiten algo muy lindo”, les dijo María Noel Riccetto.

Agustina Rodríguez, quien le dedicó a su papá del corazón su audición y se llevó cuatro votos positivos, ahora interpretó “Mi persona favorita” de Alejandro Sanz. “Siempre que venís nos emocionás”, le dijo Claudia Fernández. “Tenés facilidad para transmitir lo que cantás y ese es tu fuerte, el saber transmitir emociones. Le cantaste a tu papá y ahora a tu familia y lo hiciste muy lindo”, le dijo Orlando Petinatti.

La drag queen Mariza Regia volvió con un número que mezclaba actuación y danza. Esta vez la pirueta con tacos le salió bien y le agregó saltos.

“Ahora te salió todo fantástico”, le dijo Claudia Fernández.

“Sos genial, traes buena energía y estar en un nivel muy alto”, le dijo Agustín Casanova.

Los campeones de salsa, Matías y Patricia, protagonistas de la telenovela de Got Talent como dijo Natalia Oreiro regresaron con sus piruetas y giros.

“Lo de ustedes es increíble. Cuando uno piensa que ya no puede dar más, redoblan. Son un relojito bailando, son excelentes”, le dijo Claudia Fernández.

La música representa la libertad para Gimena Bentancur y gracias al cariño de sus hijas se animó a cantar. Vestida de blanco cantó “Aprender a volar” de Patricia Sosa.

Darío Sánchez hace equilibrio con cualquier cosa. En su audición logró sostener, usando únicamente su mentón, una cama. Ahora presentó una historia, era un albañil, e hizo equilibrio con una carretilla y material de construcción. “Nos has sorprendido y para mí sí es un talento más”, dijo Claudia Fernández.

Los Matreros, o sea Juan Manuel y Juan Manuel, se ganaron al jurado con su mezcla de malambo show, zapateo y una actitud muy divertida.

Volvieron con un show de malembo descalzo. Si bien se perdió el sonido de las botas al golpear el piso, ahora realizaron una presentación más actuada.

“Me quedé con ganas de la explosión de loq uevimos la primera vez, ese acto arriesgado, las boleadoras, esperaba algo que nunca sucedía. Me llamó la atención lo que hicieron con los pies”, dijo Claudia Fernández, quien pidió saber la ausencia del calzado.

Bastian y su pasión por la lectura estuvieron de regreso. El niño de tres años que llegó para leer a Got Talent, terminó encantando al jurado. Otra pasión que le gusta, son las benderas, y cada jurado le dijo dos números entre 107 opciones para que adivine el país que representa. El niño se fue con ganas de seguir jugando.

Constanza Santini y su fusión de estilos entre clásico y pop, habían dejado perplejos al jurado al interpretar el cello y bailar como Michael Jackson en su audición. Con la remera de Olodum la chica interpretó y bailó “They Don’t Care About Us” de Michael Jackson. “Siento que me faltó un poco de cello”, le dijo Agustín Casanova.

Agustina y Nicolás vivieron un tiempo en una camioneta mientras hacían música recorriendo el país. En su audición cantaron “Quien se ha tomado todo el vino” de la Mona Jiménez. Ahora interpretaron “La Complicidad” de Cultura Profética. “Son un perfecto complemento entre ambos”, dijo Casanova. “No sé si son tan felices en la vida como cantando. Notamos la felicidad que le trasmiten uno al otro y eso vale”, les dijo Petinatti.

Luego de la polémica generada en las redes sociales por las razones que dijo Orlando Petinatti para darle un voto negativo, Melody da Rosa regresó a Got Talent cantando Kpop. “Pensé que ibas a cantar en otro idioma pero no tengo nada que decir sobre tu voz que es muy linda. Realmente me gustaría escucharte en español”, le dijo Agustín Casanova.

El trío de bailarines Meknic Boys se presentaron haciendo Popping y se llevaron cuatro votos positivos del jurado. En esta segunda instancia le agregaron una trama con estatuas vivientes a las coreografías. “Este grupo es otro totalmente diferente al que vimos en la audición”, dijo Orlando Petinatti. “Son una maravilla, se nota que son un equipo, que ensayaron muchísimo, se nota y tienen un futuro enorme”, les dijo María Noel Riccetto. “Son excelentes de verdad”, les dijo Agustín Casanova.

Devorah Izquierdo es muy tímida pero le gusta mucho cantar. En su audición cantó un tema de Adele y para el corte del jurado interpretó “Run to You” de Whitney Houston. "Todo fue a la perfección", le dijo Agustín Casanova.

Los participantes que lograron pasar a la semifinal de "Got Talent Uruguay"

Una vez terminada la segunda presentación ante el jurado, y luego que éste hubiese deliberado, se anunciaron los participantes que pasan a la semifinal de Got Talent Uruguay.

"Bastian ya pasaste a la semifinal, felicitaciones", leyó el niño en un cartel que le mostró Orlando Petinatti.

​Luego llegó el turno de Tito Cabral, Matreros y Estampas Criollas. "Hoy han representado lo mejor de nuestras tradiciones, pero solo uno continuará en el concurso. Nos vamos a ver en semifinales con Tito Cabral", dijo Claudia Fernández.

Melody, Constanza y Gimena se presentaron juntas para recibir la decisión del jurado. "Para mí una caída no significa un fracaso. El fracaso es quedarse en la caída. Lamentablemente ninguna de las tres va a pasar a la semifinal", dijo Agustín Casanova.

Luego fueron llamados la Compañía de Danza Árabe y Meknic Boys, aunque solo un grupo pasó a la semifinal: Meknic Boys, anunció Riccetto.

Darío Sánchez, Martin Fernández, Lucía Rico y Mariza Regia subieron al escenario. "Si GOT es un programa de variedades es gracias a ustedes que vienen con un show especial. Solo uno se destacó del resto y es quien pasa a semifinales: Lucía", dijo Claudia Fernández.

Las Hero Girls. "Primero que nada felicitarte Florencia por el trabajo con las chicas. A ustedes, estuvieron divinas, explotan de talento pero con mucho dolor les tengo que decir adiós y en lo personal espero verlas de nuevo el próximo año", les dijo María Noel Riccetto.

Agus y Nico, Matías y Patricia fueron llamados al escenario. Agus y Nico fueron enviados a la semifinal, al igual que Mati y Pato.

Los últimos en recibir la devolución del jurado fueron Devorah, Mauro Damisa y Agustina Rodríguez. Lamentablemente solo había lugar para dos participantes. Devorah y Mauro lograron su lugar en la semifinal.

De esta forma se completaron los ocho primeros semifinalistas surgidos de esta nueva etapa. Ellos son Bastian, Tito Cabral, Meknic Boys, Lucía Rico, Agustina y Nicolás, Matías y Patricia, Devorah Izquierdo y Mauro Damisa.