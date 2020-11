"Got Talent": conoce quiénes son los nuevos finalistas del concurso de talentos uruguayo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Pasadas las 21.20 comenzó la tercera semifinal de Got Talent Uruguay que se emitió en vivo desde el Auditorio Nelly Goitiño.

El concurso de talentos de Canal 10 ya tiene sus cuatro primeros finalistas: Coti Danz, Diego Coronel, Analía Xavier y Evangelina Rodríguez. La noche del lunes, con la tercer semifinal, se conocieron los dos nuevos finalistas. Uno elegido por el voto del público; el otro por el jurado entre los números artísticos más votados.

Natalia Oreiro con un voluminoso y corto vestido rojo fue la maestra de ceremonias de esta nueva semifinal y anuncio a los primeros en salir al escenario, los jurados del programa Agustín Casanova, Claudia Fernández, María Noel Riccetto y Orlando Petinatti.

Conoce quiénes son los nuevos finalistas

Una vez que terminaron las presentaciones, Natalia Oreiro se encargó de llamar a los cuatro números artísticos más votados.

Los ocho semifinalistas: Tamara Touriño, Ricardo Díaz, Emanuel Olivera, Glamazón, Meknik Boys, Ballet Folklórico Aborígen, "Tito" Cabral y Lucía Aramburu, se presentaron y dejaron todo en el escenario de Got Talent. Aunque a la hora de llamar a los más votados, Natalia Oreiro llamó a: Emanuel Olivera, Ricardo Díaz, Meknik Boys y Glamazon. Ellos fueron los cuatro números artísticos más votados por el público.

Por decisión del voto del público Emanuel Olivera se convirtió en finalista.

Para Glamazon, Ricardo Díaz y Meknik Boys la decisión la tomó el jurado. Claudia Fernández votó a Glamazon. María Noel Riccetto eligió a Meknik Boys. Orlando Petinatti votó por Ricardo Díaz. Agustín Casanova tuvo la difícil decisión de elegir quién pasó a la final: Glamazon. De esta forma Glamazon también se convirtieron en finalistas de "Got Talent".

Así fueron las presentaciones de los semifinalistas

La primera en salir al escenario fue Tamara Touriño, quien volvió a cantar y tocar el violín en el escenario. La joven que ha ido ganando confianza a lo largo de la competencia dejó de lado el violín y cantó "Roar" de Katy Perry. Agustín Casanova le dijo que era una canción muy complicada y que siguiera estudiando. "Esta es la Tamara que quería ver en la semifinal. Me hiciste olvidar del violín. Sentiré orgullosa de tu crecimiento", le dijo Petinatti. "Se te ve divina. Arriesgaste y te fue muy bien", dijo Fernández.

Luego de una interminable pausa se presentó el Ballet Folklórico Aborigen. El grupo entendió que había que hacer un show completo y fue lo que hicieron mezclando danza, canto e interpretación con una historia sobre la niñez. "Vinieron con un cuento redondito", dijo Fernández. "Me encanta que hayan traído a El Sabalero y está tradición. Me pareció hermoso", les dijo Casanova. "Son artistas, no solo traen danza, también teatralidad. Vienen con la sencillez y humildad de los grandes artistas", les dijo Riccetto.

El mago Ricardo Díaz hace magia como de Las Vegas, aunque viene de Treinta y Tres. Fue el tercero en salir al escenario del Auditorio Nelly Goitiño. Un truco que implicó un viaje en el tiempo, con destino, fecha y una pulsera elegidos por el jurado dejó al jurado sin palabras. "Me dejaste muda", le dijo Fernández. "Este tipo de espectáculos acá no se ven y fue excelente", dijo Casanova. "Fue algo más que un show, cautivas a la audiencia", le dijo Petinatti.

El tercer bloque comenzó con "Tito" Cabral que cantó y bailó al son de "Garufa" de Roberto Fontaina, Víctor Soliño y Juan Antonio Collazo. "Cómo cantante sos bueno y como intérprete sos muy bueno", le dijo Casanova.

El equipo más diverso de Got Talent, el que se llevaron el botón dorado de Claudia Fernández, Glamazon, volvió al escenario para esta presentación en vivo. "Son transgresores, alegres, divertidos. Son maravillosos", les dijo Fernández. "Son impresionantes, fue un equilibrio muy bueno con el arte, la danza, la musicalidad, tienen que estar recontra orgullosos. Fueron un solo corazón", les dijo Riccetto. "Son una aplanadora del baile", les dijo Petinatti.

La profesora de música de Sarandí Grande, Lucía Aramburu regresó por tercera vez a Got Talent, está vez con "Yo vengo a ofrecer mi corazón" de Fito Paez en una versión con guitarra, bajo y percusión. "Verte fue un premio", le dijo Petinatti. "Talento lo tenés, las ganas de soñar también, y se te ve buena gente. Solo te queda ir para adelante", le dijo Casanova. "Me emocionas mucho. Acompañaste a muchísima gente compartiendo este amor que le tenés a la música. Te felicito", le dijo Riccetto.

El joven violinista de Minas, Emanuel Olivera, el botón dorado de María Noel Riccetto regresó al escenario junto a dos jóvenes violinistas de la Orquesta Eduardo Fabini. Está vez no fue un mix, sino la canción "Bitter Sweet simphony" de The Verve. "Creciste mucho. Me gustó tu actitud en el escenario", le dijo Riccetto. "Has dejado el mejor de los mensajes: que lindo que es saber tocar un instrumento. Es glorioso porque lo hiciste de una forma sencilla", dijo Petinatti.

Los bailarines de Meknik Boys fueron los encargados de cerrar la semifinal.

"Amo este programa porque me encuentro con gente como ustedes. Lo hacen todo perfecto", les dijo Petinatti. "Lo que han crecido es imponente", dijo Fernández.