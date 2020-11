"Got Talent": Conocé a los penúltimos semifinalistas del concurso de talentos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Llegó la quinta semifinal de Got Talent y fue una noche con muchos cantantes, y también estuvo presente la magia, el circo y la danza.

Desde las etapas en vivo, el Auditorio Nelly Goitiño se convirtió en el escenario de Got Talent, y como todas las noches Natalia Oreiro fue la encargada de anunciar a los participantes y a presentar al jurado: Orlando Petinatti, Agustín Casanova, Claudia Fernández y María Noel Riccetto.

Como en todas las semifinales, de los ocho números artísticos de la semifinal, solo dos lograron llegar a la final. Uno de ellos fue elegido por el voto del público, el otro por el jurado, entre los cuatro semifinalistas más votados.

¿Quiénes son los nuevos finalistas?

Pasadas las 21.30 comenzaron las audiciones. Esta noche se presentaron ocho participantes: Luciana García, Dúo Fara, Juliana Vairo, Felipe Abelenda, Gumigans, Dúo Hikmah, Dúo Kairos y las Cavallini.

Luego de pausas interminables y cinco minutos antes de la medianoche Natalia Oreiro anunció que se había terminado la votación y dio a conocer los cuatro semifinalistas más votados de la noche.

Ellos fueron: Felipe Abelenda, Juliana Vairo, Luciana García y Dúo Fara.

Pasada la medianoche, Oreiro dijo que por decisión del público el conjunto más votado era el dúo FaRa.

Los jurados tuvieron que elegir entre Felipe, Juliana y Luciana al segundo semifinalista. Casanova votó a su botón dorado, Juliana. Petinatti eligió a Luciana. Fernández a Luciana y Riccetto a Juliana. Al haber habido un empate, la segunda finalista fue elegida por quien más votos obtuvo. Esa persona fue Juliana Vairo con 14 años se convirtió en la segunda finalista de la noche.

¿Cómo fueron las presentaciones?

Luciana García fue la primera en salir al escenario de Got Talent. La joven cantante de Casabó con una poderosa voz interpretó "Di mi nombre" de Rosalía. "La presentación fue épica", le dijo Agustín Casanova.

El Dúo Fara había prometido sorprender y lo hizo con un show de patadas cuyas palabras fueron elegidas por los jurados. El jurado y el público terminó de pie. "Me quedé sin palabras. Les agradezco que me hayan escuchado, ustedes son esto, payadores y viene a enseñarles de dónde venimos. Para mí son ganadores", le dijo María Noel Riccetto. "Me siento agradecido por verlos. A pesar que la noche está dura, dejaron un mensaje de amor y ternura", acotó Casanova en verso.

Juliana Vairo, el botón dorado de Agustín Casanova llegó personificada y muy bien maquillada como una anciana y con una presentación de "La niebla" de Agarrate Catalina que incluyo narración, actuación y canto. "La emoción me invadió, me olvidé por completo que eras vos. Sos magnífica y no puedo decirte más que gracias", le dijo Claudia Fernández. "Es de admirar lo que acabas de hacer", agregó Petinatti. "No necesitaste mostrar tu voz, mostraste tu talento", remató Riccetto.

Las Cavallini interpretaron el hit de las Spice Girls, "Wannabe" en versión swing, con una estética de los años cincuenta y con un muy buen arreglo vocal, como la versión que ya hay de Postmodern interpretada por las Andrew Sisters. "Me encantó. Parecía que estaba sonando una rokola. Fabulosas chicas", les dijo Fernández. "Estoy impactado. Utilizaron una manera excelente, desde los recursos vocales a la escenografía. Han crecido un disparate", acotó Casanova.

El dúo Kairos, que anuncio su compromiso en el programa, trajo algo de arte circense a la semifinal. "Felicitaciones por lo que nos trajeron", les dijo Riccetto.

El tercer dúo de la noche, Hikmah trajo la magia a la noche. Su presentación volvió a contar con una historia emotiva, cargada de trucos imposibles. "Traen un espectáculo completo", les dijo Riccetto, quien ha dicho que no le gustan los magos. "Son magníficos. Hacen una magia diferente y hacen que me crea el cuento", acotó Fernández.

El joven Felipe Abelenda interpretó en esta oportunidad una canción en portugués: "Malandragem" de Cassia Eller. "Se te vio más cómodo en el escenario. Me parece que te liberó haber contado tu historia", opinó Fernández.

El conjunto Gumigams cerró la quinta semifinal. "Estuvieron soñadas", empezó Fernández. "La coreografía fue difícil y estuvieron muy bien", acotó Riccetto. "Hubo un avance enorme", dijo Casanova.