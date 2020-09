"Got Talent": conocé quiénes lograron pasar la segunda jornada del "corte del jurado"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La segunda jornada del "corte del jurado" en Got Talent Uruguay estuvo conformada por 19 presentaciones de los participantes que habían logrado tres votos, o los cuatro, positivos del jurado.

Una vez más Agustín Casanova, Claudia Fernández, María Noel Riccetto y Orlando Petinatti recibieron a los participantes en esta nueva instancia. Claro que, como en la primera instancia, solo ocho de ellos lograron pasar a la semifinal de Got Talent.

Así fueron las presentaciones para la segunda jornada del "corte del jurado"

Nahuel Carmona, el acróbata de Mercedes fue el primero en salir al escenario. En esta nueva instancia Claudia Fernández, quien dijo que el chico se convertía en su protegido, volvió a elogiarlo.

Washington Duarte quien fue elogiado por interpretar una canción original en su audición, ahora interpretó "Hallelujah" de Leonard Cohen. "Me ha llegado al alma" le dijo Petinatti.

Los campeones de salsa, Luis y Antonella volvieron al escenario de Got Talent. "Le pusieron tanto, tanto que pusieron el teatro de pie", dijo Claudia Fernández. "Fue impresionante, un relojito", agregó. "Hay mucha precisión. Hubo un gran trabajo en equipo", le dijo María Noel Riccetto.

El rey de la comedia, Diego Mathon volvió al escenario con una rutina ácida dónde se metió con los jurados. "Peti, si comes un sandwich de salame, es canibalismo?", Dijo para cerrar su rutina. Petinatti le apretó el botón rojo y le dijo que le faltó personalidad.

Compás 15 es un conjunto vocal realizó un número con canciones de Abba. "Me gustó mucho, me encanta Abba, mi madre tenía un disco de vinilo y me encanta. Me encanta lo que hicieron y me gustó mucho", dijo Riccetto. "Fueron inteligentes y picaron porque saben que Abba funciona siempre y la gente se entretiene y sale a bailar", dijo Petinatti.

Con 12 años, Manuel Argimón es el mago más joven de Got Talent, quien volvió a hacer trucos con cartas. "Me pareces muy profesional para tu edad, y nunca te quedas callado", le dijo Petinatti.

Jonathan hace calistenia y volvió para tomarse el batido prometido en la audición. Falló en un truco, "igualmente fue un show increíble", le dijo Claudia Fernández.

Chiara Scanzerra, quien interpretó a Alicia Keys en su audición regresó con “Tu falta de querer” de Mon Laferte. “Un tema recontra complicado, fue impecable. Te vi más conectada con la música y tu voz”, le dijo Agustín Casanova. “Hay voces que enamoran, me enamoraste”, le dijo Petinatti.

El joven Octavio y sus cubos Rubik regresaron al escenario de Got Talent. Era difícil superar su audición, donde armó tres cubos Rubik en un minuto. Esta vez realizó lagartijas armando esos puzles e intentó armar uno con los ojos vendados, aunque el truco no le salió. “Nos estabas sorprendiendo. Cuando te tiraste al piso a armar el cubo dijimos, está loco. Estabas haciendo un buen show y fallaste”, dijo Petinatti.

El dúo Fara y sus palladas volvieron al escenario de Got Talent. Esta vez decidieron cambiar las payadas por una preciosa versión de “Doña Soledad” de Alfredo Zitarrosa. Una vez terminada la audición, Agustín Casanova le preguntó por qué no payaron y eligieron esa canción; y la respuesta llegó en forma de payada.

“Ustedes son uno de mis favoritos, primero por la relación padre e hijo; me pasó que los quería escuchar payar y me quedé con ganas de escucharlos. Me parece que el arte que hacen es necesario”, le dijo Riccetto.

Pamela y Jorge, el Dúo La llave interpretaron “Vivir mi vida” de Marc Anthony en esta nueva etapa de Got Talent. “Creo que es más de lo mismo y no aprendieron. Lo han hecho de manera digna, los felicito por eso, pero siento que repitieron el número anterior cambiando de tema”, les dijo Petinatti.

El grupo Gardeleando se había ido de las audiciones con el pedido de ensayar más. Regresó con una nueva propuesta donde mezclan danza con un espectáculo estilo musical. “Me encantó, me gustó que pusieran algo de historia. Si tuviese que mejorar algo, sé que la precisión cuesta, y me hubiese gustado ver una ambientación, algunas cosas para interactuar”, les dijo Casanova. “Me hubiera gustado ver más precisión que fue lo último que pedí. La vez pasada me pareció más brillante, no sé si fue la primera vez, y esta vez los vi más apagado, capaz por querer complacernos”, les dijo Riccetto.

The Leds Group, es una compañía de bailarines argentinos que en un mes y medio lograron tener la residencia uruguaya. Regresaron con su espectáculo que utiliza un escenario a oscuras y mezcla luces led con danza. “Excelente la coreografía, coordinación, excelente show”, les dijo Casanova.

“Hay un gran escuerzo de ustedes, estas son las ganas que queríamos ver. Yo pago la entrada para verlos. Están despegados”, les dijo Fernández.

Alexis hace flair, disciplina de la coctelería sumada con acrobacias. “plantee una rutina con más nivel y me perdí de primera”, dijo Alexis. “Sabemos de lo que sos capaz, porque lo has demostrado”, dijo Petinatti.

Las chicas de la pequeña localidad de Ismael Cortinas, Bailarines de la vida, hacen Correa plantearon un número de bombo más complejo que el anterior. “Me encantó verlas, tuvieron una precisión impresionantes, Fueron perfectas. Los bombos son más grandes que algunas y la rompieron”, dijo Riccetto. “Creo que crecieron mucho en profesionalismo y coordinación”, les dijo Casanova.



Alejandra De Negris, quien cantó como Tita Merello en su audición, regresó al escenario de Got Talent con un bolero. “Si bien te escuchaba, has hecho una muy buena interpretación uy te has lucido, no me has llegado al alma. Quería que me impresionaras y si bien lo hiciste con tu interpretación, no lo sentí en tu voz”, le dijo Petinatti. “Sos una artista, como te dije en tu presentación. Me gusta que te hayas cambiado de género como pidió Petinatti”, le dijo Fernández.

Lucrecia Correa se animó a cantar “Me das cada día más” de Valeria Lynch. “Impresionante”, le dijo Riccetto.

Fórmula Pro es un quinteto de chicas que hace gimnasia artística. Los jurados se dividieron a la hora de las devoluciones.

Piero y Horacio crearon un dúo versatil en su repertorio, con violín y acordeón. Comenzaron con "Rondo alla turca" de Mozart para seguir con "Tusa" de Karl G y terminar con "Loquita" de Márama. "Perfección y traen un juego de alegría. Estoy agradecido que estén nuevamente acá", les dijo Casanova. "Son realmente muy buenos, pero me faltó esa emoción que nos llenaron a todos. Menos es más", les dijo Petinatti.

Quienes son los ocho nuevos semifinalistas de "Got Talent"

Luego de terminadas las presentaciones, el jurado deliberó y eligió a los ocho participantes que llegan a la semifinal.

Luis y Antonella fueron los primeros en subir al escenario para recibir su devolución. "Lograron superarse", le dijo Riccetto al anunciarles que eran semifinalistas de Got Talent.

Bailaines de la vida y Fórmula Pro. "Ambos grupos han brillando en el escenario. Lamentablemente esta noche no van a pasar a la siguiente etapa", les dijo Claudia Fernández.

Manuel Argimón, Nahuel Carmona y Lucrecia Correa. "Quiero decirles que no hubo unanimidad y lamentablemente esto es una competencia. Siento que tengo que ser honesto para decirles que solo uno de ustedes pasa a la semifinal. Quien pasa a la semifinal es: Manuel", dijo Petinatti.

Alexis, Octavio y Jonathan "Antes que nada gracias por estar acá, gracias por mostrar en este programa sus disciplinas que no son tan conocidas, lamentablemente ninguno de los tres nos va a acompañar en la seminfial de Got Talent", les dijo Casanova.

Chiara Scanzerra, Piero y Horacio. "Piero y Horacio, ustedes lograron salir de su zona de confort, por eso quiero decirles que están en la seminfinal de Got Talent", les dijo Casanova. "Chiara, siento que tu interpretacipon al principio no fue la más correcta. También sé que saliste de tu zona de confort y tu talento es como para la semifinal, por eso sos semifinalista", le dijo Casanova.

Diego, La Llave y Alejandra De Negris. "Por nuestras devoluciones saben que no quedamos muy conformes", le dijo Riccetto antes de decirles que no lograron pasar a la siguiente etapa del programa.

Washington Duarte y The Leds Group. "Chicos, no saben lo difícil que es estar de este lado. Tuvimos talento diferente, ambos son del exterior, y no todas son buenas noticias. Lamentablemente van a tener que quedarse un poco más porque ambos pasan a la semifinal", les dijo Fernández.

Dúo Fara. "Son mis favoritos, pero hoy no hicieron lo que estaban esperando. por eso voy a tener que pedirles que vuelvan en la semifinal para que payen", les dijo Riccetto.

Compás 15 y Gardeleando fueron los últimos en recibir su devolución. "Al ser grupos numerosos encontramos aciertos y errores. La buena noticia es que por unanimidad hemos encontrado en los dos grupos una superación,. Los invitamos a que sigan superando. la mala noticia es que solo queda un lugar. Pasa a la semifinal: Compás 15", les dijo Petinatti.