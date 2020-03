Gonzalo Cammarota al frente de "Todo tiene un porqué", que se estrena hoy en TV Ciudad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Todo tiene un porqué es un magazine educativo, cultural y científico que se estrenó en 2017 en la televisión pública argentina. Se trata de un programa que motiva la curiosidad y el deseo de saber de los espectadores, cumpliendo una función social y ayudando a que se tome conciencia sobre temas de actualidad. Esta noche, a las 20.00, la señal TV Ciudad estrena este formato con su versión uruguaya que tendrá a Gonzalo Cammarota, Majo Borges y Daro Kneubuhler al frente del proyecto.

Te invitamos a conocer las respuestas a todas estas preguntas, de lunes a viernes a las 20 hs en #TodoTieneUnPorqué por TV Ciudad @TVCIUDADuy @Elcammarota @BorgesMajo @darokneubu pic.twitter.com/mgsDnZ914U — Todo Tiene Un Porqué (@porque_uy) March 21, 2020

Gonzalo Cammarota charló con El País antes del estreno del programa, que comenzó a gestarse en el segundo semestre del año pasado. "Para mí fue una experiencia súperlinda porque el equipo está bueno, la productora labura súperbien, y el formato está bueno. Nunca había trabajado en un formato, en este caso vino una persona de Argentina para supervisar todo. Está bueno porque ya tienen un camino recorrido, saben el tipo de invitados que necesitás, además de que tenemos unos tapes que vienen de argentina y están buenos", dijo.

Además, para Cammarota es volver a hacer televisión después de un buen tiempo. Si bien estuvo al frente de las transmisiones de Montevideo Rock, "con un ciclo de estas características, hace tiempo que no estoy en televisión", dijo, y agregó y que "volver y hacer algo que está tan lindo, me deja muy contento".

Cammarota, quien dice no sentirse un natural de la televisión y que le implica un "apronte" diferente, está feliz con este programa, "y este formato me parece muy bueno, sobre todo en estos tiempos donde ha subido el encendido (la cantidad de gente mirando televisión), está toda la familia, me parece que es una buena opción para bajar un cambio".