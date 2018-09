El genio de la música con una vida digna de un documental

Glenn Kenny, The New York Times

Quincy Jones tiene unas manos hermosas. Fuertes y estables, con dedos largos y afilados. Cuando esos dedos sostienen un cigarrillo, transmiten una total indiferencia; cuando agarran un bolígrafo sobre una partitura, encarnan un propósito feroz.

Me di cuenta de esto porque las manos de Jones aparecen con frecuencia en Quincy, un documental afectuoso y sorprendentemente completo producido por Netflix y dirigido por la actriz y cineasta, Rashida Jones, que es su hija, y Alan Hicks. Ya está en la grilla del servicio local.

Vea el trailer de "Quincy", el documental sobre Quincy Jones que estrenó Netflix

La exhaustividad no sorprende porque se dudara de los realizadores, sino porque la vida y la carrera de Jones son lo suficientemente extensas como para justificar una miniserie. Músico, orquestador y productor de discos, Jones, podría decirse, es el tejido de conexión entre todos las formas significativas de la música popular en el siglo XX y más allá. Por ejemplo, esta es una lista muy breve de artistas cuyo trabajo ha tocado: Dinah Washington, Count Basie, Ray Charles, Frank Sinatra, Michael Jackson y Will Smith.

¿Se entiende la idea? Quizás una de las razones por las que se podría argumentar que a veces no se le da el crédito suficiente es porque es imposible darle suficiente crédito a alguien de su estatura.

Como corresponde a una película dirigida por un familiar, Quincy se abre con algunas notas íntimas. Es 2015, y Jones, en sus 80 años, enfrenta desafíos a su salud. (En la década de 1970, como un hombre relativamente joven, sobrevivió a dos aneurismas cerebrales). Sufre un derrame cerebral y entra en un coma diabético. (“¿Puede decirme quién es el presidente?”, le pregunta a Jones un miembro de su equipo de atención; “Sarah Palin”, responde pícaro). Mientras se recupera, le dicen que ya no puede beber alcohol. A él no le gusta la idea, pero obedece y también comienza la fisioterapia. No tardará en regresar a un horario vertiginoso, organizando el Festival de Jazz de Montreux y produciendo un espectáculo teatral para conmemorar la inauguración del Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana del Instituto Smithsonian.

La película alterna entre el presente, con la presencia del propio Jones en plena actividad, y una retrospectiva de su vida y carrera, narrada por el mismo hombre.

Sus primeros años difíciles en el sur de Chicago son aterradores; sus triunfos desde los primeros momentos de su carrera, emocionantes; el racismo que está obligado a soportar en todo momento es exasperante.

Tan ocupado y productivo como se mantiene Jones, las partes más contemporáneas de la película a menudo lo muestran con aspecto angustiado, por ejemplo, con sentimientos ambivalentes hacia su madre mentalmente enferma, quien abandonó a la familia desde el principio y reapareció en momentos inoportunos, y, más a menudo, por recuerdos de amigos que partieron.

Así que incluso si ya lo has visto antes, el clip de Ray Charles, quien murió en 2004, cantándole “My Buddy” a Jones en el Kennedy Center Honors en 2001 es probable que te haga llorar de nuevo.