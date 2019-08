¿Quién es la ganadora del Rosco de Pasapalabra y qué hará con el dinero?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El programa Pasapalabra que conduce Jorge Piñeyrúa entregó los 680.000 pesos que estaban acumulados en el Rosco. La ganadora del pozo de este programa de Canal 10 fue Patricia Scalone, quien charló con El País sobre su participación en el certamen y contó en qué destinará el dinero conseguido.

Scalone dijo que no sintió nervios en ningún momento del programa, “lo que estuvo buenísimo”. Aunque en el primer programa recuerda haber estado “como dura porque no me daban los ojos para mirar todo, porque nunca había estado en un estudio de televisión. No me daban los cuatro ojos que tengo para mirar todo”, dice divertida.

Patricia Scalone se llevó los 680.000 pesos del Rosco de Pasapalabra. Foto: Gentileza Canal 10

Con profesión analista de sistemas, Scalone estudió ciencias económicas y cuando le quedaban 11 materias para recibirse, abandonó porque se dio cuenta que no era lo suyo. Con una hija de dos años, decidió empezar a estudiar para ser analista de sistemas. Por eso se define como una persona ecléctica. “Nunca me gustó quedarme quieta, porque siempre fui muy curiosa. Además, uno tiene muchos años vividos y camino recorrido, por eso hay cosas que uno sabe”, afirma.

También dice que sigue Pasapalabra desde que conoció la versión argentina. “Ver el programa es como una religión en casa”, dice. Se anotó al casting para la versión que conduce Iván de Pineda, aunque nunca la llamaron. Por eso, cuando se abrieron las inscripciones en diciembre para la versión uruguaya, se tiró sobre la computadora, rellenó el formulario, y al día siguiente recibió la llamada de la producción hacer la primera de una serie de pruebas.

Jorge Piñeyrúa saluda a la ganadora del Rosco de Pasapalabra. Foto: Gentileza Canal 10

Una vez inscrita, Scalone continuó viendo el programa, pero ya con ojos de concursante. “Lo que hacía era escuchar al otro participante y tratar de retener las letras que tenía pendientes. Porque el lenguaje nadie lo estudia, y nadie sabe de todo”, agrega, y da como ejemplo que en el primer Rosco, le dieron una definición de marketing que no supo responder.

Con “52 años“y bien vividos” y trabajando de lo que estudió, lo que “en este país es un golazo”, dice, Scalone recuerda su pasaje por el programa con alegría. “Y cuando me di cuenta que sabía las letras que me faltaban, se me vino el mundo encima”, recuerda.

—¿Cómo hizo para aguantarse y no revelar que había ganado el Rosco de Pasapalabra?



—Y bueno, ya estoy grande. Acá en casa y el círculo más íntimo lo sabían, pero ahora estoy con ganas de verme. Me encantó el programa desde el primer episodio, y no me perdí ninguna emisión.

¡El pozo de El Rosco tendrá dueña! 📺🎉 Patricia defiende su título de campeona contra María José, una nueva participante que llega dispuesta a destronarla. ⚠️Y atención: ¡una de las dos se ganará los $U 680.000 de El Rosco! #Pasapalabra10 @Pasapalabra_10 pic.twitter.com/0bAyqC186I — Canal 10 (@canal10uruguay) August 26, 2019

—¿Ya tiene pensado qué hacer con el dinero?



—Hay una parte que va a estar destinada a arreglar un ranchito que tengo en San Luis, para cuando me jubile, dentro de unos añitos, para vivir todo el año; y otra parte del premio es para contribuir con el refugio PGA (perros y gatos en adopción) que está en Pajas blancas y colaboro desde hace años.

—¿Es bichera?



—Si, en casa somos muy bicheros, y en el apartamento que vivo, hay tres perros.

Cada semana, los participantes de Pasapalabra son “ayudados” por una pareja de famosos en la primera etapa del programa. Scalone dice que todos los invitados llegaron con la mejor onda, y si bien no siempre sabían las respuestas, estaban pendientes para ayudarla. En especial Scalone recuerda a Cristina Morán y Fabián Canobio quienes la ayudaron en el segundo programa. “Estuvieron flojos pero estaban preocupadísimos. Y me quedo con esa intención, porque siempre lo viví como un juego. Estaba como una nena chica cumpliendo su sueño”, dice.

Ahora, Scalone tiene que volver a su vida normal, aunque sabe que nada será igual desde hoy. Ya lo siente cuando marca tarjeta en su trabajo y sus compañeros se le tiran encima para le preguntarle cómo le fue. “El apoyo de los compañeros fue increíble”, dice. Desde hoy, puede decirles que es la ganadora del Rosco de Pasapalabra. Un certamen que para ella no fue una competencia contra otro participante: “es una competencia contra uno mismo”, dice; y “si encima ayuda a que la gente mejore su léxico, mejor. Porque las nuevas generaciones se manejan con cuatro palabras y media”, agrega Scalone.