Un gallo para Esculapio y Susana Giménez arrasaron en los Martín Fierro 2018

Se confirmaron todos los pronósticos y, finalmente, Un gallo para Esculapio (Telefé) se quedó con el Martín Fierro de Oro en televisión de la Asociación de periodistas de la televisión y la radiofonía argentinas (Aptra). Gracias a esta distinción se mantuvo la hegemonía de los unitarios producidos por Sebastián Ortega.

Como sucedió en 2017 con El marginal (TV Pública), que se llevó el máximo galardón de esa edición, Ortega agradeció el cuarto Martín Fierro de Oro de su cosecha personal (antes lo había logrado con LaLola en 2007 y Graduados en 2012). Dedicó la nueva estatuilla dorada a sus tres hijos y, en particular, a su papá Ramón "Palito" Ortega, que asistió a la ceremonia.

"Le quiero dedicar este premio a mis tres hijos, pero en particular le quiero agradecer a la mayor inspiración que tuve en mi vida y que es la razón por la que estoy acá, y es mi papá, Ramón Ortega", dijo Sebastián emocionado.

Antes, Un gallo para Esculapio justificó su Oro después de haber ganado en las categorías a Mejor autor (Bruno Stagnaro), dirección, revelación (Diego Cremonesi), actor de reparto (Luis Luque), actor protagónico (Luis Brandoni) y unitario.

Jorge Rial, enfrentado con Aptra (Luis Ventura es el presidente de la entidad), anunció el triunfo de la ficción en su cuenta de Twitter al principio de la transmisión de Telefe. No es la primera vez que el chimentero apela a ese recurso para manifestar su desencanto con la entrega de premios y, de paso, quitarle expectativa a la ceremonia que se extendió durante cuatro horas hasta que se conoció el Oro.

“Por si no llego al final de la transmisión de los #MartinFiero2018 quiero felicitar a Un gallo para Esculapio por el Oro. Se lo merecen. La mejor ficción. Lejos”, tuiteó el conductor de Intrusos.

Además de Un gallo para Esculapio, Susana Giménez fue otra de las grandes ganadoras de la noche al llevarse cuatro estatuillas, una de ellas, la del primer Martín Fierro del Gente. Para ganarla, la diva compitió con otros siete participantes que ya habían ganado el Oro en ediciones anteriores.

"¿Esto lo votaron por teléfono?", le preguntó la rubia sorprendida a Ventura (el público votó por la aplicación de Telefe). "Gracias a la gente que me dice cosas en la calle, que me agradece porque se ríe con mi programa... A veces también me hago la tonta, y no es tan así. No tengo palabras para agradecer. Esta noche ha sido una noche muy especial", afirmó.

Susana fue acompañada por toda su familia a la ceremonia, y subió al escenario en otras tres ocasiones por los Martín Fierro a Mejor conducción femenina, producción integral y programa de entretenimientos.

Susana Giménez, feliz con sus reconocimientos

Marley estuvo a cargo de la conducción de los premios que transmitió Telefe, a la postre, el canal que más estatuillas ganó (15). El segundo lugar quedó para eltrece (9) cuyo producto más laureado de la noche fue Las estrellas. La ficción de Polka se impuso en la categoría a Mejor ficción diaria, actriz protagonista de ficción de diaria (Violeta Urtizberea) y actor protagonista de ficción diaria (Esteban Lamothe).

Ausentes y homenaje

Marcelo Tinelli fue el gran ausente de la noche, aunque su ciclo ShowMatch se llevó una estatuilla a Mejor reality. En tanto Jorge Lanata, que suele condimentar las galas con sus discursos, tampoco estuvo presente. A la misma hora de la ceremonia el periodista estuvo al aire en eltrece con Periodismo para todos, que emitió una extensa entrevista a Woody Allen. De todos modos, Periodismo para todos (PPT) no logró reconocimiento alguno por parte del jurado en esta edición.

Quien sí asistió, a pesar de cruzarse con las autoridades de Aptra pocos días antes de la entrega de premios fue Mitha Legrand. Estuvo acompañada por buena parte de su familia, entre ellos, sus nietos Nacho y Juana Viale y fue homenajeada por los 50 años de sus almuerzos en tv.

Fue Susana Giménez la encargada de presentar el premio que celebra el histórico aniversario de Almorzando con Mirtha Legrand. "Ella es una mujer brillante, de una lucidez absoluta. Detallista, coqueta, elegante y sofisticada. Yo, que la conozco bien, puedo decir que no hay ninguna persona que se le parezca", dijo antes de presentar un tape que recorrió distintos momentos del programa que conduce Mirtha Legrand . Con el salón aplaudiendo de pie, Juanita acompañó a su abuela hacia el escenario para recibir la estatuilla. "Hace 50 años que nació esta leyenda", rememoró ella. "Me hubiese gustado que Alejandro Romay esté aquí, porque él fue quien tuvo la idea. Y Samuel Yankelevich, también". Luego, la conductora recordó la génesis de su ciclo, quiénes fueron sus primeros invitados y cómo fue ese primer envío, en junio de 1968. "Les agradezco a muchos de los que están acá, porque me han acompañado en momentos muy duros y otros más placenteros. Mientras mi cerebro esté bien, voy a seguir en esto"

Mirtha Legrand anoche, en los Martín Fierro

A continuación la lista de ganadores de la noche:

Martín fierro de oro: Un gallo para esculapio (Telefe)

Mejor noticiero: Telefe noticias a las 20 (Telefe)

Mejor programa musical: La peña de Morfi (Telefe)

Mejor labor periodística masculina: Facundo Pastor por América noticias (América)

Mejor programa cultural / educativo: Ambiente y Medio (TV Pública)

Mejor programa deportivo: Pasión por el fútbol (eltrece)

Mejor autor / libretista: Bruno Stagnaro y Ariel Staltari (Un gallo para Esculapio – telefe)

Mejor actriz de reparto: Luz Cipriota (El maestro – eltrece)

Mejor cortina musical: Los Sueños Del Ayer compuesta por Alejandro Lerner (Cuéntame cómo pasó – TV Pública)

Mejor Director: Bruno Stagnaro (Un gallo para esculapio – telefe)

Mejor Labor periodística femenina: Mariana Contartesi (Te cuento al mediodía – América)

Mejor Cronista /movilero: Guillermo Panizza (Telefe noticias – Telefe)

Revelación: Diego Cremonesi (Un gallo para esculapio – Telefe)

Mejor reality: ShowMatch (eltrece)

Mejor actriz protagonista de ficción diaria: Violeta Urtizberea ( Las estrellas –eltrece)

Mejor infantil: Piñón en familia (eltrece)

Mejor programa de entretenimientos: Susana Giménez (Telefe)

Mejor panelista: Samuel “Chiche” Gelblung (Pamela a la tarde – América)

Mejor ficción diaria: Las estrellas (eltrece)

Mejor periodístico: #DeboDecir (América)

Mejor programa humorístico / actualidad: Polémica en el bar (América)

Mejor actor de reparto: Luis Luque (Un gallo para esculapio – Telefe)

Mejor actriz protagonista en unitario y/o miniserie: Eva De Dominici (La fragilidad de los cuerpos – eltrece)

Mejor labor en conducción femenina: Susana Giménez (Telefe)

Actor protagonista de ficción diaria: Esteban Lamothe (Las estrellas – eltrece)

Labor humorística: Roberto Moldavsky (La peña de Morfi – Telefe)

Mejor unitario y/o miniserie: Un gallo para Esculapio (Telefe)

Mejor labor en conducción masculina: Guido Kaczka (A todo o nada, Hacelo feliz y Lo mejor de la familia – eltrece)

Actor protagonista de unitario y/o miniserie: Luis Brandoni Un gallo para esculapio (telefe)

Mejor magazine: Pamela a la tarde (América)

Mejor programa de interés general: PH Podemos hablar (Telefe)

Mejor producción integral: Susana Giménez (Telefe)

Martín Fierro de la gente: Susana Giménez