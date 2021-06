En "Fuego sagrado", un menú vegetariano y en equipos dejó una asadora afuera

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Bife de broccoli no parece, con perdón del jurado, la opción más tentadora para tirar a la parrilla pero, bueno, Fuego sagrado es un programa que no para de lanzar desafíos a los preconceptos que los uruguayos tenemos de lo que debe ir a las brasas. El de ayer fue contra todos los preconceptos.

La nueva participación del equipo A, del que la semana se fue Kike Sabor, estuvo marcada no solo por hacer un menú vegetariano si no porque, además, se dividió en dos grupos.

El equipo rojo quedó liderado por Sebastián, el mejor asador de la edición anterior y lo integraban Laurita, Juan José y Jessica. Y el azul tuvo a Pablo C como capitán (elegido por cortar un bife de bondiola a ojo de buen carnicero) y lo completaban Verónica, Andrea y Pepo, quien volvió a acompañarse de las fotos y los muñecos de sus hijos.

Además del broccoli con cuscus, que era el plato principal, tenían que hacer una entrada a base de burrata y un postre con ananá grillado bañado en almíbar de jengibre. Nada muy gaucho y eso dejó confundido a más de un participante. En sus conversaciones "secretas", los jurados volvieron a destacar lo difícil que se le hace a los participantes salirse de la carne.

La competencia fue medio caótica. Pablo C se olvidó de incluir la burrata en el surtido, por lo que recibió una ayuda del equipo rojo. Verónica, que es claramente la más competitiva de todos los participantes, pareció no escuchar que los rojos precisaban morrón y solo lo cedió cuando se lo hizo notar Aldo Cauterucio, uno de los jurados.

​A pesar de que Pablo C no parecía tener las condiciones para liderar el grupo, sus azules fueron los ganadores de la prueba, lo que fue una sorpresa. Andrea, que entregó unos ananá que no se veían nada mal recibió el botón de mejor asadora del día y el regalo de un auspiciante.

A la ronda de eliminación solo pasaban tres del equipo perdedor por lo que le tocó a Sebastián, su capitán, elegir quién se salvaba. En un gesto que lo ennoblece le dio el salvoconducto a Juan José quien, después de todo, había recibido mayores elogios del jurado.

Así, Sebastián, Jimena y Laurita debieron convencer a Cauterucio, Lucía Soria y Federico Denesso que no les arrebataran el cuchillo que representa la permanencia en Fuego sagrado con una entraña a la vara y unos morrones al rescoldo, que, por lo visto, es como tirarlos a las brasas y cubrirlos de ceniza.

Tras los 20 minutos de prueba, finalmente, y con pena pero con justicia por lo visto en la competencia, quedó afuera Laurita, la productora de nueces pecan de Canelones. "No quiero que Laurita se vaya pero se tiene que ir para quedarme yo", dijo implacable Jimena.

Laurita se lo tomó bastante bien y, como corresponde agradeció la oportunidad.. Y prometió que si hay una segunda temporada va a anotarse "para seguir guerreando como siempre". Y ese el espíritu de una verdadera asadora.