Un formato exitoso y renovado

Esta noche, a las 21.00 La Tele estrena la nueva temporada del programa de canto MasterClass que llegará con algunas novedades. En primer lugar, los niños compartirán el escenario y cantarán junto a un familiar; además, habrá cambios en el jurado, dijeron desde la producción, aunque prefirieron no revelar los nombres.



Hoy se anunciarán quienes serán los maestros, que además de evaluar el desempeño de los niños cada semana serán quienes juzguen las canciones que ellos interpreten en el estudio. Si bien ha habido un secretismo en torno los nombres: “tenemos algunos cambios que tienen que ver con los tiempos de los maestros, pero hay algunos nuevos y otros que se mantienen”, dijo escuétamente Alejandra Borques, productora del programa; en las redes sociales de MasterClass se anunció que Gonzalo Moreira estará presente en esta temporada, y a Martín Angiolini se lo pudo ver en el casting que se realizó en el Auditorio Nacional, aunque no se han confirmado sus participaciones en el programa.



Las primeras dos temporadas de MasterClass (emitidas el año pasado) fueron una de las grandes apuestas de La Tele por la producción nacional. Basado en un formato de origen israelí, adaptado con éxito en otras partes del mundo, MasterClass logró unir a familias frente al televisor para ver la participación de los niños en esa escuela de música. Aunque Borques agrega que ahora hay recursos disponibles para poder disfrutarlo en cualquier momento. Tanto en la página web del canal, como en las redes sociales, “la gente sigue viendo el programa a lo largo de la semana”.



Hoy se anuncian los cuatro jurados de esta nueva edición de MasterClass. Foto: Difusión

Un formato distinto

“El concepto más importante que tiene MasterClass, es destacar los valores y lo positivo de un niño que quiere ser artista; además que pueda participar en una escuela, en la que los maestros le van a dar más herramientas para poder crecer como persona y músico”, agrega. Sin dudas, esas han sido, junto a las características del programa: no hay valoraciones negativas, ganadores ni perdedores, el gran atractivo de este formato que regresa esta noche.



Es que en los concursos que se han emitido en Uruguay (en cable y televisión abierta) hay un jurado bueno, alguno malo, y el miedo a la eliminación, que Borques entiende como validos, “son exitosos y a la gente les gusta, pero en el caso de MasterClass, tenía este ingrediente que era como a la inversa a lo que habíamos visto: no hay eliminados ni valoraciones negativas”. Por eso, la intención de la producción y del canal es que los niños la pasen bien “porque no deja de ser un juego en la televisión. Esto es entretenimiento, y por ahí va la línea de MasterClass”, dice Borques.



En igual sintonía, Gustavo Landivar, director del programa, cuenta que al ser la tercera temporada, “estamos un poco acostumbrados y conocemos la sensibilidad de quienes tratamos: niños y sus padres. Entonces es un programa especial y distinto, porque acá buscamos niños felices y contentos que la pasen bien, y eso el televidente lo agradece”, dice.



Aunque por sus características, Landivar entiende que no es un reality “porque no hay un seguimiento permanente de los niños”, tampoco es un concurso “porque no hay ganadores ni perdedores” y cuando se le pide una definición dice que es un formato de entretenimientos. “Es como cuando hacen el concierto de fin de año en el colegio; es como una fiesta de egresados permanente, donde los niños muestran lo que aprendieron cada semana”, agrega el director del programa.



Desafíos para este año

“El desafío fue plantearnos una variación. El niño sigue siendo el protagonista, pero convencieron a padres, hermanos, primos, a que los acompañen en estos meses de shows, galas, canciones y clases”, dice Borques, quien agrega que “teníamos la confianza que el público estaba ganado, porque al programa le fue bien, y el público hablaba de ello, y se emocionaban con la mamá de alguno que se emocionaba, y ahora se animaron a subirse al escenario y vamos a descubrir cosas preciosas”.



De esta forma conocermemos a padres que suben por primera vez a un escenario “porque su hija se lo pidió y tal vez también está cumpliendo un sueño al animarse a este desafío”, dice Borques que agrega que habrá algunas sorpresas en esta temporada.



El año pasado las emisiones de MasterClass fueron los domingos a la noche, y para esta nueva temporada, serán los viernes a las 21.00. Un horario que, tanto Borques, como Landivar, entienden mejor, ya que el público no tiene que despertarse temprano al día siguiente. Tengan que madrugar o no al día siguiente, MasterClass se ganó un lugar en la televisión nacional. Y los motivos no son otros que el formato, una buena producción, Paola Bianco, quien es una muy buena conductora y lo más importante, es un programa que celebra el talento de los niños uruguayos.

La confirmada del elenco: Paola Bianco

Bianco volverá como la conductora y directora de la escuela de música. Foto: Archivo

La producción de MasterClass no quiso comentar los nombres de los jurados (se insistió bastante), aunque adelantaron que algunos se mantendrán y llegarán otros a suplir su lugar. Sólo se adelantó que Paola Bianco, quien demostró tener una cintura y experiencia para contener las emociones de los niños frente a cámara, volverá como la conductora y directora de la escuela de música. “Paola es clave, es contenedora, los afloja y les hace hablar de otras cosas que siempre es divertido. Tiene mucha experiencia, es terrible madre y nos da una mano a todos del equipo de producción”, dijo Borques.