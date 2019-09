La uruguaya Florencia Pasquet conquistó al jurado del concurso “Got Talent España"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La hija del diputado Ope Pasquet, Florencia Pasquet, se convirtió en la finalista del Got talent España. Florencia Pasquet con una interpretación 'The Hills are Alive", de Julie Andrews en La novicia rebelde. Su versión fue notable y se ganó varias ovaciones desde una tribuna en la que se veía alguna bandera uruguaya.



Florencia Pasquet es uruguaya pero está radicada en Málaga y tal como dijo en el programa su sueño es "poder vivir en Madrid haciendo musicales" y se alinearon los planetas para que yo pudiera ir al casting". El jurado, integrado por Edurne, Dani Martínez, Paz Padilla y Risto Mejide, mostraron su entusiasmo con una serie de elogios ante el grito de "Pase de oro" desde la tribuna.

"Cuando hay calidad, el jurado tiene que estar a la altura de esa calidad, dijo Meijide. Todos los jurados se pararon y otorgaron por unanimidad, ese "pase de oro" quiere decir que tienes una plaza garantizada en la semifinal del concurso. El programa, que se emite por Telecinco (y no se emite en Uruguay) lo vieron 2.622.000 televidentes.