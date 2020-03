El final de "Buen día Uruguay", lo nuevo de Netflix y HBO y más para ver esta semana

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

serie Una banda de superhéroes a la pantalla de Cinemax

Este jueves, a las 22.00 Cinemax estrena la primera temporada de la serie Doom Patrol que se basa en las conocidas tiras cómicas de la editorial DC.



La serie se centra en un grupo de personas con superpoderes, Robotman (Brendan Frazer), El Hombre Negativo (Matt Bomer), Elasti-Girl (April Bowly) y Crazy Jane (Diane Guerrero) quiene son dirigidos por el científico Niles Caulder, también conocido como El Jefe (Timothy Dalton). Ellos estarán condenados a endenderse con la llegada de Cyborg (Joivan Wade), el único “superhéroe” de verdad y quien los anima a salir adelante.



netflix Una aventura fantástica y una de mujer poderosa



El streaming se presenta como la gran fuente de entretenimiento para estos días, y hay que decir que en Netflix esta semana llegarán dos títulos nuevos, como para entretener audiencias.



El viernes a la plataforma de streaming, llegará la serie británica Carta al rey, que tiene como showrunner al guionista de Cómo entrenar a tu dragón, Bill Davies. Se trata de una aventura fantástica sobre un simpático aprendiz de caballero que, de golpe, tiene la misión de entregrale una carta al rey, misión de la que dependerá el destino de todo el reino. Está lleno de malos y al protagonista lo acompañan una troupe de jovencitos arriesgados.

Y también el viernes, Netflix estrenará la miniserie Madam C. J. Walker: Una mujer hecha a sí misma, protagonizada por Octavia Spencer. Spencer le pone el cuerpo a la mujer del título, la primera estadounidense afrodescendiente en fundar un imperio y hacer una fortuna propia, todo a partir de un producto para el crecimiento del cabello. Tiene buen elenco.

tele Las noches de La Tele tienen nueva novela de Globo

Mañana a las 22.15, después del final de Nuevo Sol, La Tele estrena una nueva producción de la Globo.



Huérfanos de la tierra se centra en Laila, una chica siria que acepta casarse con un poderoso jeque a cambio de dinero para salvarle la vida a su hermano pequeño. Sin embargo, sus planes cambian tras la muerte del niño y junto a su familia huye a tierras lejanas para comenzar una nueva vida. Enfurecido por el abandono, el jeque envía a Jamil, su mano derecha, a buscar a su prometida sin imaginarse que este desobedecerá la orden y se enamorará de ella. Con Julia Dalavia, Renato Góes y Alice Wegmann.



hbo Conocida novela de Philip Roth en forma de serie

Mañana a las 22.00, HBO estrena La conjura contra América, miniserie de seis capítulos basada en la novela de Philip Roth, que imagina una historia alternativa durante la Segunda Guerra Mundial a través de los ojos de una familia judía de clase trabajadora en Nueva Jersey, mientras viven el ascenso político de Charles Lindbergh.



En la miniserie, el héroe aviador y populista xenófobo llega a la presidencia y lleva a la nación hacia el fascismo.



Está protagonizada por Zoe Kazan (The Deuce), Morgan Spector (Boardwalk Emipre), Winona Ryder (Stranger Things) y John Turturro (The Night Of).

tele Se despide de la pantalla “Buen Día Uruguay”

Este viernes se despide el magazine Buen Día Uruguay de la pantalla de Canal 4. El ciclo matutino que se emite de 8.00 a 10.00 y actualmente conducen Christian Font, Leonardo Lorenzo y Leonardo Borges (Soledad Ortega se despidió hace unas semanas) y por 20 temporadas estuvo al aire, llegará a su fin esta semana. Y desde la semana próxima, con la incorporación de Claudia García y un nuevo equipo de figuras, se estrenará un nuevo programa que se llamará Buen día, y se encargará de presentar información a la manera de una revista periodística.