Fernando Vilar sobre la cadena: "Actué como comunicador profesional"

El periodista Fernando Vilar se transformó rápidamente en tema de las redes sociales una vez que protagonizó la cadena de este martes, con un mensaje que dio respuesta oficial a los reclamos del movimiento Un solo Uruguay.

Este miércoles en Buscadores (TNU), el periodista aclaró que actuó como comunicador profesional. "Si hago algo bien en el mundo, es comunicar. Por lo menos, capto la atención de la gente; después me pueden pegar más o menos", dijo. "Si mañana me llama el Partido Colorado para da un mensaje, también lo hago. O si Lacalle Pou mañana es presidente y me convoca para una cadena porque él entiende que el mensaje lo tiene que dar un periodista, también lo haría", dijo.

Incluso fue a más. Consultado por el conductor Sergio Gorzy sobre si conduciría algún evento de Nacional, siendo hincha de Peñarol, también respondió afirmativamente. "Lo haría mejor que Petinatti", agregó.

Vilar también contó detalles del backstage de la cadena, que fue grabada. Dijo que leyó el texto a través de un telepronter y que a pesar de su extensión, de 28 minutos, lo hizo de corrido, sin interrupciones.

En el programa conducido por Sergio Gorzy se abordó extensamente el tema, pero Vilar prefirió no entrar en polémica. Sobre las diferencias entre los autoconvocados y la posición del gobierno, opinó: "Hay una grieta en Uruguay muy grande, no solo en el campo. Si vos venís de Nueva Zelanda y le preguntás a un blanco o colorado cómo está Uruguay, te va a decir: "horrible". Y si se lo preguntás a alguien del Frente Amplio, dice: "Fenómeno", graficó.