El exabrpto de Juana Viale que hizo reír a todos en la mesa de Mirtha Legrand

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Almorzando con Mirtha Legrand (eltrece) de este domingo contó entre sus invitados a Adrián Suar, Sebastián Wainraich, Peto Menahem y Roxy Vázquez. Mientras charlaban sobre los tatuajes que tenían los integrantes de la mesa, la conductora Juana Viale realizó un comentario subido de tono que provocó las risas de todos.

"Vos tenés muchos tatuajes. ¿Cuántos?", le consultó Suar. "No sé, tengo muchos dibujos. Y algunos que me tapé", respondió Juana. "¿Nombres de gente?", preguntó Roxy. "No, no tengo ninguna letra. Me parece raro tatuarte el nombre de tus hijos. Me encanta la gente que lo hace pero yo no lo comprendo", declaró la conductora.

"El Pipi Romagnoli se había tatuado a los padres", agregó Wainraich. "¿Los nombres o las caras?, consultó Juanita. "La cara, la cara", respondió Peto. "Eso es para un psicólogo", afirmó la actriz. "Cada tetilla era la nariz", bromeó Peto. "Si tenés que chupar las tetillas", comentó Juanita que automáticamente comenzó a reírse.

"Bueno, bueno, Juana. Sáquenle el vino", comenzó a exclamar Wainraich. "Es eso, darle un beso al padre o a la madre", continuó Menahem. "En la nariz", concluyó Juanita que estaba claramente ruborizada por su comentario.