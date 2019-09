Eugenio Restano: “En Uruguay hay tres millones de programadores”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El gerente de programación de La Tele ha tenido un año atareado. Su canal hizo un cambio radical en Telemundo 12 y lanzó producciones propias como el programa político Séptimo día que va los domingos a la noche y Trato hecho que comienza en las próximas y es el debut de “El Loco” Abreu en la conducción. Restano charló con El País sobre por qué la televisión tiende cada vez más al entetenimiento familiar, por qué apuesta a la televisión y por qué los informativos son tan largos. Este es un resumen de la charla.



-¿Cómo viene terminando el año?



-Estamos tratando de cerrar un año de la mejor manera. Ha sido complicado porque al ser un año electoral, muchos clientes se retraen de la pantalla en estos meses del año, por el tema de que parte de la tanda está ocupada por publicidad política y por otro lado, un poco por lo que va a pasar. Pero venimos bien.



-Y con mucha producción propia y nuevos programas.



-No tanto como quisiéramos, justamente por lo que te decía, hay que ser un poco cautelosos y acomodar el cuerpo a los tiempos que corren. Pero ahora tenemos la expectativa con Trato hecho, creo que va a ser interesante poder tener una propuesta de entretenimientos diaria en el horario de la noche y tenemos un mes por delante de postproducción, de realización de decorados y demás, y calculamos que a mediados de octubre podemos estar al aire.



-Cada vez hay más producción nacional.¿Era un reclamo de la gente?



-En general creo que todos de alguna manera hemos invertido más en las producciones, si bien para nosotros producir es muy caro. Sobre todo para nosotros que cuando producimos, intentamos hacerlo con un estándar de calidad, porque nos exigimos mucho. No admitiríamos nunca hacer una propuesta que se vea barata, nos exigimos, y si no se dan las condiciones, lo encajonamos hasta que se puedan dar las condiciones que a nosotros nos gusta, y como ha sido la constante a lo largo de los años en la calidad de nuestra pantalla.



-¿Un cambio así fue la reforma de Telemundo?



-Este año fue el turno de hacer una renovación en Telemundo, obviamente como todo requiere un tiempo para asentarse, es una nueva propuesta con un nuevo formato, y Uruguay es muy clásico.

-¿Y cómo fue cambiar eso?



-Siempre hemos intentado ser un poco pioneros y sabemos que ese es el camino. Internacionalmente hoy en día los informativos son más descontracturados, más amigables y no tengo dudas que Canal 10 en algún momento va a ir por ese camino. Canal 4 ya está en algo más intermedio, pero nos animamos y tenemos ese plus que cuando los demás se decidan, nosotros ya vamos a estar con un poco más de experiencia. Así que este fue el año de Telemundo, porque eso significó una inversión muy importante, no sólo en el set o la decoración con las pantallas de led, también con la digitalización del informativo. Se sustituyeron todas las cintas de edición, se hizo una reforma edilicia en la redacción de Telemundo. Hoy estamos trabajando en mejores condiciones, con mayor tecnología y eso hace que se vea un mejor noticiero al aire.



-Igual sigue durando dos horas. ¿Reciben críticas por eso?



-Hay mucha gente que dice que los informativos son largos, y es cierto, en Uruguay con un informativo de una hora perfectamente podría cubrir la actualidad nacional e internacional. El tema es que los noticieros son los productos más requeridos por los anunciantes, tanto en el 4, el 10 como en nosotros. Ahora con la Ley de Medios, la regularización de los minutos de tanda por hora, si hacés un informativo de una hora estás dejando mucha tanda publicitaria afuera. Entonces, la única manera de poder darle entrada a esa pauta comercial, es haciendo un informativo más extenso. Ahora, la gente se queja, pero lo miran. Si agarrás los programas más vistos del día, por lo general está Subrayado, Telemundo y Telenoche y la gente se queja por deporte, pero lo ve.



-¿Algo para adelantar de lo que se piensa para 2020?



-Estamos con varios proyectos, pero trabajando solo con Trato hecho. Tenemos algunos viajes de trabajo para tener alguna actualización más de último momento con formatos exitosos en otros mercados, porque todo es muy dinámico. Esperaremos a la vuelta de ese viaje, en noviembre, para ver con los proyectos sobre la mesa para ver con cuál vamos.



-Las redes sociales siempre aconseja qué programa debería ir y cuál no. ¿Atiende eso?



-Desde que asumí la responsabilidad, tenía claro que acá hay tres millones de directores técnicos y tres millones de programadores. Lo tomo como lo que es. Pero pasa que hay muchas cosas, la gente se anima a dar una opinión sin saber lo que pasa detrás. Yo he leído esos comentarios, que decían que se pusiera Nuevo Sol en lugar de Betty en NY. Uno arma la programación teniendo en cuenta un montón de elementos que quizás no es el ideal, pero tampoco uno se puede dejarse llevar por el rating. Hay compromisos comerciales, hay una imagen, hay horarios, hay público y targets que tenés que respetar y son muchas responsabilidades a la hora de armar una programación. Trato de no dejarme influenciar. Trato de ser lo suficientemente analítico, y en mi vida y profesión no tomo decisiones de un día para el otro. Las medito, las estudio, hago mis propios relevamientos, y me ayudo con las herramientas como rating o composiciones de audiencia. Obviamente todos nos podemos equivocar, sobre todo en este tipo de profesión donde están las emociones, la sensibilidad, hay muchas cosas que la gente las puede tomar o interpretar de distinta manera. Intentamos equivocarnos lo menos posible, porque equivocarnos, nos vamos a equivocar.