Antes de estrenar "Pasapalabra", Jorge Piñeyrúa dice: "Lo de estrella no va conmigo"

Se llama Jorge Carlos Piñeyrúa, pero todos lo conocemos como El Piñe, el conductor y empresario que ha sido la cara visible de programas de la televisión como Yo y tres más, Cerrá y vamos, Bendita TV y Salven el Millón. También hizo teatro, siempre con sus cómplices amigos Iñaki Abadie, Diego González y Gaspar Valverde; y además es uno de los directores de la productora La Guitarrita, con la que ha realizado las temporadas de Por la camiseta. De lunes a viernes, por la tarde hace radio (desde hace tres años está al frente de La mesa de los galanes en Del Sol, radio de la que es director), y esta noche estrena un nuevo programa de televisión, uno que ha sido exitoso en todo el mundo: Pasapalabra.

El formato inglés de la BBC surgido en el año 1996 con el nombre "The Alphabet Game", que ha tenido muy buenos índices de rating en todo el mundo, llega a Uruguay y va por Canal 10, desde hoy, todos los lunes a las 21.00.

El juego consiste en dos equipos que deberán afrontarán divertidas y variadas pruebas que exigen saber de cultura general y del mundo de las palabras, capacidad de concentración, memoria, reflejos y agilidad mental. Y si bien es poco lo que puede adelantar El Piñe sobre el programa de esta noche, dijo en charla con El País que los famosos que acompañaran a los participantes serán María Inés Obaldía, Noelia Etcheverry, Fabián “Fata” Delgado y Marcelo “Fito” Galli.

Con un poco de nervios y más expectativa por el debut, Piñeýrúa habló con El País sobre cómo se suma a este nuevo programa, el trabajo que le implicó estar al frente de un concurso de preguntas y respuestas, el posible regreso de Bendita TV y los lentes con los que apareció promocionando Pasapalabra.

—¿Cómo te sumás a la conducción de Pasapalabra?



—Me sumo al proyecto por una decisión del canal. Hace años que vengo haciendo Salven el millón, que este año no va a salir, y Pasapalabra es un proyecto que estaba en carpeta y bueno, el canal decidió que lo hiciera yo.

—¿Ser el conductor te requirió estudiar algo?



—Sí, le metí pilas porque es un programa que le exige mucho al conductor. Son muchas preguntas y muchas definiciones; imaginate solo en el Rosco son 50 preguntas, y lo tomé como un desafío personal y profesional en el sentido de intentar resolver un programa tan importante para el canal, de la mejor manera. Me queda la satisfacción de haberme esforzado para estar a la altura del programa. La gente lo valorará hoy, pero creo que salió bien.

—Hace varios años que estás encargado de conducir programas de entretenimientos.



—Sí, hice muchos programas para el canal. El primero que surgió fue Salven el millón, y el canal me lo dio. Después hay otros programas que conducen Alberto Sonsol, Diego González, Claudia Fernández, y ahora surgía este programa y me volvieron a dar la responsabilidad. Y estoy contento de que me hayan elegido, pero con nervios, porque es un programa muy importante para el canal en el que estoy hace tantos años.

—También Canal 10 se ha destacado por su apuesta a realizar programas de entretenimientos.



—Sí, el canal ha impuesto en los últimos años programas de entretenimientos. Y ahora la propuesta es Pasapalabra, un programa que a nivel mundial está probado, se ha hecho en muchos países, y hacerlo acá es una responsabilidad grande y para mí un laburo extra por estudiar los guiones, que no es lo que hago en la radio o la tele, que es más improvisación o lo que surja de una entrevista o comentario. Acá tuve que estudiar mucho para estar a la altura.

—¿Cuántos programas han filmado hasta ahora?



—Filmamos unos cuantos; no me acuerdo, pero han salido bien, por suerte.

—Contame cómo va a ser el formato de Pasapalabra.



—El programa es entretenido y dinámico porque son muchos juegos que el participante tiene que superar. Y por más que los juegos tengan que ver con palabras, se encaran de distinta forma. Entre los juegos está el ahorcado, hay otro de memoria. Hay dos equipos que son integrados por un participante cada uno, acompañado por dos famosos; así, cada equipo está integrado por tres personas. Cada juego le da segundos a los participantes para el Rosco, que es cuando se juega por el dinero, y ellos juegan con los segundos que generaron con los famosos. Entonces, los participantes tienen que responder las 25 palabras que salen de 25 definiciones del diccionario; y si adivinan las 25 se llevan el premio grande, y si no, se llevan dinero y pueden volver al programa siguiente.

—¿Vuelve Bendita TV?



—Bendita fue un programa divertidísimo de hacer con Claudia. Llegó el momento en el que se le puso el parate para volver en algún momento, y esa vuelta sigue estando pendiente. No fue un programa que se bajó para no volver: todo lo contrario, fue para darnos un descanso a todos y también a la audiencia. Claudia está con Escape Perfecto y yo estoy con esto, aparte es un programa querido por la gente y representativo del canal. Calculo que en algún momento volverá.

—Si a tu programa en radio le sumamos Pasapalabra y la posibilidad de Bendita, no vas a tener un respiro.



—Por eso también. Estamos en Del Sol, que es un sueño lo que estamos viviendo. No solo es una decisión mía, también es del canal y por eso está latente volver. En algún año volverá, conmigo u otro conductor.

—Y La mesa de los Galanes ya va por el tercer año.



—Sí, estamos arrancando la tercera temporada con Rafa Cotelo, Diego González, Pablo Fabregat y toda una barra que es un placer hacerlo. Es como juntarse con amigos a hacer un programa de radio, por eso lo disfruto todos los días.

—Todos ustedes son de una misma generación; comenzaron juntos y así se han mantenido, unidos.



—Sí, muchas veces dicen que este medio es difícil, y nosotros armamos un grupo de gente que nos llevamos bárbaro, la verdad. Mucha gente a la que le va bien en lo suyo y somos de distintos canales, pero tenemos una relación entre nosotros que va más allá de la radio o el canal en el que estamos. Nos conocemos desde hace años y tenemos una relación de amistad, por eso no se generan problemas, sino lo contrario. Es un placer venir a trabajar con estos compañeros, porque somos humildes y sin egos. Eso ayuda, que seamos gente común que trata de entretener a la gente.

—Siempre te sacás la imagen d estrella. ¿No te sentís una?



—No, no puedo tener la imagen de estrella porque no lo soy. No creo que realmente la tenga. Me parece que las estrellas de acá son Luis Suárez o el Maestro Tabárez; lo nuestro es llevarla y hacer las cosas bien. Lo de estrella no va conmigo, y creo que tampoco es el estilo de nuestro país.

—¿No te han dicho que te pareces demasiado a tu padre con los lentes?



—Lo de los lentes quiero aclarar que es porque no veo, no es una estrategia. Alguien me comentó el otro día: “Te pusiste lentes para hacerte el intelectual”, y le dije: no, es que no leo. De hecho los PNT o las cosas que tengo que leer en la radio ya no las leo, por eso me puse lentes, porque además en Pasapalabra hay que leer mucho y requiere un ritmo importante. Tenía que usar lentes y en este programa es inevitable, así que aprovecho esta nota para decir que no es por hacerme el intelectual o por un tema estético, sino que es simplemente porque si no los uso, no puedo leer las preguntas del programa.