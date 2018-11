El entretenimiento más completo para disfrutar en noviembre

En los últimos años, el streaming revolucionó la forma en la que miramos televisión. El público ya no se conforma con ver su programa preferido en un horario fijo, sino que exige disfrutarlo en cualquier momento y desde cualquier dispositivo. En este escenario, Fox Premium presenta una experiencia completa, que mezcla lo mejor del contenido en vivo con el formato on demand.



Las ventajas de esta propuesta son múltiples. Para empezar la variedad, ya que Fox Premium cuenta con canales de primera calidad que cubren todos los géneros. También la autonomía. El usuario puede elegir entre ver la programación en tiempo real o ingresar a Fox App y disfrutarla cuando desee. Al ser un formato multiplataforma, estas producciones se pueden ver tanto en televisión como en computadora, smartphone o tablet con acceso a internet.



A esto se suma una serie de funcionalidades que aseguran la mejor experiencia. Por ejemplo, My List, con la que el usuario puede organizar su lista personal de preferencias. Así, mientras navega por la interfaz va descubriendo programas que le interesan y los guarda para ver más adelante. Además, con la función Recomendaciones, todos los días recibe nuevas sugerencias de acuerdo a su historial.



¿Hay algo más molesto que estar enganchado con un programa y perderse una parte? El sistema presenta varias soluciones a este problema. Una de ellas es la función Look Back, que permite retroceder treinta minutos y volver al momento de la interrupción, y también Vuelve a empezar, con la que el usuario puede reiniciar el contenido desde su comienzo.



A su vez, la función Reverse EPG permite retroceder la guía completa hasta 24 horas y revivir todo lo ya emitido. De esta manera, si, por ejemplo, uno quiere ver el programa musical Talento Fox pero también salir con sus amigos, puede ir tranquilo sabiendo que a la vuelta podrá utilizar esta opción.



Otra función muy útil es Continuar viendo, que como dice su nombre, permite pausar un programa y reanudarlo desde cualquier otro dispositivo. Así, uno puede empezar un capítulo de una serie en su casa y tiene que salir, pausarlo y retomarlo en cualquier lugar desde su smartphone, en el punto exacto en la que lo dejó.



Otro aspecto a destacar de Fox App es Box Set, que reúne las temporadas completas de todas las series de este servicio, y también la opción In- Season Stacking, que permite al usuario engancharse con un episodio y ver todos los anteriores para ponerse al día.



Por último, la función Multilenguaje permite elegir entre idioma español, inglés y portugués, y con Control Parental, los padres pueden restringir aquellos contenidos que consideran muy sensibles para sus hijos.



La ganadora del Oscar La forma del Agua es uno de las películas de estreno.

Noviembre

La propuesta es gigante, y abarca desde deportes en vivo y eventos exclusivos hasta series, películas y contenido infantil. También cuenta con producciones dedicadas a la ciencia, la exploración y la investigación periodística. La grilla completa puede estudiarse en el sitio del servicio, y noviembre presenta algunas novedades que vale la pena destacar.



En deportes, el plato principal es la final de la Copa Conmebol Libertadores. En un hecho histórico, River y Boca, los dos grandes del fútbol argentino, se enfrentan por la segunda final el sábado 24 de Noviembre, y los fanáticos podrán disfrutar de la mejor cobertura previa, durante y posterior al encuentro. Durante este mes también contarán con la transmisión exclusiva de las semifinales de la Copa Sudamericana y la UEFA Champions League.



Fuera del fútbol, se destaca la etapa final de la Fórmula 1, con el gran premio de Brasil el 11 de Noviembre y el de Emiratos Árabes el 25, que cierra la temporada de la máxima categoría del automovilismo, y quienes gustan de las artes marciales podrán disfrutar de las mejores peleas de la UFC 230 así como también lo más destacado de la lucha libre profesional WWE.

En noviembre llega la segunda parte de la quinta temporada de Vikings por Fox Premium.

Series

En este rubro Fox presenta varios estrenos exclusivos, entre ellos la novena temporada de The Walking Dead y Pose, el show ambientado en los ballrooms de Nueva York en la década de los 80 y que cuenta con el mayor elenco transgénero en la historia.



Esta semana se estrenó la cuarta temporada de Oulander, el drama histórico con un particular viaje en el tiempo y Mayans, la serie derivada del exitoso programa de motoqueros Sons of Anarchy.



Otro destacado es la segunda parte de la quinta temporada de Vikings, que con la conquista y la brutalidad de los clanes nórdicos se convirtió en una de las preferidas del público.

Películas e investigación

El catálogo de FOX Premium supera las 750 películas, organizadas por colecciones y categorías para la mejor experiencia. Entre los estrenos para este mes se destacan las ganadoras del Oscar Tres Anuncios por un Crimen, del director Martin McDonagh y La Forma del Agua de Guillermo del Toro, y para diciembre llegarán también Maze Runner: la Cura Mortal —la tecera parte de la saga futurista—y Red Sparrow, el thriller de espionaje protagonizado por Jennifer Lawrence.



Finalmente, para quienes disfrutan de la ciencia ficción, National Geographic estrena la segunda temporada de Mars, la serie que combina la ficción y el documental para contar el avance de la humanidad en el planeta rojo. Y en este mismo canal, el 25 de Noviembre se estrena “Bios: Vidas que cambiaron la tuya”, la nueva serie docu-reality producida por Sebastián Ortega para National Geographic. Dentro de este ciclo se destacan en particular los capítulos dedicado a Charly García y Gustavo Cerati, con grabaciones inéditas, videos personales y entrevistas exclusivas a su círculo más cercano.

La biografía de Charly García y otros músicos en National Geographic.