Llegada de Diego González a TV Ciudad despierta polémica

El conductor Diego González regresa a la pantalla luego de haber sido desvinculado de Canal 10. TV Ciudad anunció este miércoles la incorporación del comunicador, una noticia que dividió aguas en las redes sociales.

Según contó González a Pantallazo, el conductor estará al frente de un programa diario, en horario central, periodístico, de actualidad, "pero en un tono diferente al de otros canales, un poco más a fondo, con muchos especialistas", dijo. También se maneja como conductor de un formato de archivo.

Bienvenido @diegodelacurva a @TVCIUDADuy 👏

El multifacético comunicador se suma a la pantalla del canal de la ciudad. Para recibirlo les proponemos un juego. Escribí: Diego González viene a... (y dejá que tu teclado predictivo haga toda la magia) #BienvenidoDiego #CambiaLoQueVes pic.twitter.com/GAs64RN4KR — TVCIUDAD (@TVCIUDADuy) June 24, 2020

González se refirió además al final de su ciclo en Masterchef. "Me hubiera encantado seguir en MasterChef pero la situación económica del canal no lo permitió, espero que repunte y les vaya bárbaro como siempre pero yo también tengo que seguir trabajando".

La noticia fue tema tendencia (trendig topic) en la red social Twitter, con celebración por los seguidores de González, pero también hubo críticas a TV Ciudad, un canal gestionado por la Intendencia de Montevideo. Algunos cuestionaron políticamente la decisión y otros por la forma; es decir, por apelar a una figura reconocida en lugar de apostar a talentos emergentes o que no se haya recurrido a un llamado o casting general.

Espero que los que se pusieron felices cuando perdí el trabajo, ahora estén tristes.

A rencoroso no me ganan eh! pic.twitter.com/WyvHqcTuDj — Min. Diego González (@diegodelacurva) June 24, 2020

El comunicador Ariel Pérez hizo un fuerte descargo en Facebook en ese sentido. "¿Donde está la igualdad de oportunidades en este país? Somos cientos los comunicadores de experiencia sin trabajo y te podrá gustar o no lo que cada uno hace, porque es imposible agradar al 100% de las personas, pero todos tendríamos que tener el mismo derecho a que por lo menos se nos dé una oportunidad de evaluarnos. Sin embargo, los medios ya cansan repartiendo el trabajo entre los mismos 3 o 4 de siempre que acumulan trabajos bien pagos mientras otros como yo nos morimos de hambre", escribió el conductor Café express.

Pérez contó que días atrás consultó en TV Ciudad por oportunidades laborales y recibió como respuesta que "estando tan cerca de las elecciones municipales no podían hacer mucho".

"Aclaro que no es contra Diego Gonzalez a quien felicito, es en contra del hecho de que no se llame a castings y más en medios públicos como TV Ciudad", finaliza Pérez.



El desgargo de Pérez generó un intercambio con Diego González, quien lo increpó con un mensaje directo. "Tristemente sorprendido por lo que escribís y usando una foto mía para descargar una frustración personal. Hace más de 20 años que trabajo en radio y 15 en televisión abierta, más de 10 años en horario central y me tocó conducir el programa más visto de la televisión uruguaya. No le deseo a nadie la falta de trabajo, la sufrí y es horrible, pero nunca le daría para atrás a un trabajador, quejate con las empresas. Nunca tuve un padrino, todo me lo gané trabajando y nunca tuve que pedir un favor a nadie", le escribió según reveló el propio González en Twitter.

"Me parece dolorosa y triste tu forma de actuar, demuestra una total falta de códigos de trabajo", añadió.

Ariel Pérez respondió con unas disculpas pero sostuvo las críticas a TV Ciudad. "Disculpas. No es en tu contra. Es contra el sistema que no da oportunidades parejas para todos. Por eso aclaro siempre que no es contra vos".

Diego González también se quejó del abordaje en El País sobre sus "noticias". "Hace años que El País publica una cantidad de "noticias" sobre mi, pero nunca me llaman a preguntarme nada. Supongo que su clara animosidad viene porque nunca me gustó ir a los Iris, o a mi negativa a las notas de Sábado Show, o que simplemente les caigo mal", escribió.

Hace años que El País publica una cantidad de "noticias" sobre mi, pero nunca me llaman a preguntarme nada.

Supongo que su clara animosidad viene porque nunca me gustó ir a los Iris, o a mi negativa a las notas de Sábado Show, o que simplemente les caigo mal. — Min. Diego González (@diegodelacurva) June 25, 2020