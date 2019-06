100 días para enamorarse se llevó el Martín Fierro de Oro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

100 días para enamorarse, la ficción de Telefé y Underground, que aquí se vio por Canal 4, se llevó el Martín Fierro de Oro en una ceremonia cargada de emoción y glamour en la noche de este domingo en Buenos Aires.

Luis Brandoni y Julieta Ortega fueron los encargados de develar al ganador. Todo el equipo subió al escenario: el primero en agradecer fue Sebastián Ortega, quien le cedió la palabra a Luciano Castro, uno de los artistas que trabaja desde "los comienzos de Underground". El actor terminó su discurso parafraseando a María Valenzuela: "¡Aguante la ficción!".

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) celebró una nueva edición de los Martín Fierro , los premios que, año a año, distinguen a los mejor de la producción televisiva argentina.

Con la conducción de Marley, Telefé fue el encargado de transmitir la ceremonia que se dearrolló en el hotel Hilton de Buenos Aires. En Uruguay, la gala se pudo observar por Canal 4.

El momento más emotivo de la velada fue el homenaje a Marcelo Tinelli por los 30 años de Videomatch/Showmatch. El conductor subió a recibir la distinción que recibió de manos de sus cinco hijos: Micaela, Candelaria, Francisco, Juana y Lorenzo Tinelli.

"Tengo el honor de presentar el premio más esperado de la noche, una apuesta que comenzó en este canal", dijo Susana Giménez antes del clip dedicado al conductor. Con sus hijos en el escenario, Tinelli se mostró muy emocionado, tuvo palabras de elogio para Juan Alberto Badía y Gustavo Yankelevich e hizo un breve repaso por su recorrido televisivo.

Showmatch también se llevó la estatuilla como mejor reality.

Carla Peterson fue galardonada como mejor actriz protagonista de ficción por su labor en 100 días para enamorarse.

Amiga de fierro, abogada top, madre ejemplar y esposa apasionada 😍 Laura se metió en el corazón de la fiel audiencia de @100DiasTelefe y se lleva un #MartinFierro al estudio Guevara-Contempomi 👏👇 @carlapetersonA pic.twitter.com/R8L7byHVx2 — Telefe (@telefe) 10 de junio de 2019

"No hubiese podido haber hecho lo que hice sin Nancy Dupláa. Sos mágica", señaló. "Nos animamos a hablar de un montón de cosas", dijo antes de desplegar el pañuelo verde, simbólico de la defensa de una legalización para el aborto. "No me gusta hablar del aborto, pero es una realidad. Lleguemos a un acuerdo para que las mujeres no sigamos muriendo".

Marley como conductor, Verónica Lozano como conductora y Susana Giménez (Producción integral) fueron otros de los principales galardonados en una noche en la que solo uno de los uruguayos nominados logró alzarse con el Martín Fierro. Se trató de Adrián Caetano, quien alcanzó el premio como director de Sandro de América, la serie.

Todos los ganadores:

Mejor noticiero de televisión: Telenoche (Eltrece).

Mejor programa musical: La peña de morfi (Telefé)

Labor periodística masculina: Nicolás Wiñazki (Telenoche, Eltrece).

Mejor programa cultural / educativo: La liga de la ciencia (Televisión pública)

Mejor programa deportivo: Pasión por el fútbol (Eltrece)

Autor / Libretista: 100 días para enamorarse (Telefe)

Mejor actor de reparto: Roly Serrano (El marginal 2, Televisión pública)

Mejor aviso publicitario: "Spoiler Land", de Cablevisión Flow.

Mejor panelista: Paulo Vilouta, de Intratables

Mejor director: Adrián Caetano, por Sandro de América

Labor periodística femenina: Débora Plager, por Involucrados e Intratables

Cronista / Movilero: Fabián Rubino, de América Noticias

Locución en Televisión: Estela Montes, por Debo Decir (América)

Mejor reality: ShowMatch (Eltrece)

Actriz protagonista de ficción diaria: Carla Peterson (100 días para enamorarse)

Programa infantil / juvenil: Panam y Circo (Eltrece)

Programa de entretenimientos: La Tribuna de Guido (Eltrece)

Cortina musical: Sara Hebe, por El Marginal 2.

Unitario y/o miniserie: Sandro de América, de Telefe

Mejor programa periodístico: Animales Sueltos, de América.

Revelación: Agustín Sullivan, por su trabajo en Sandro de América

Actor protagonista en unitario o miniserie: Antonio Grimau (Sandro de América)

Humorístico de actualidad: Polémica en el bar, de América

Actriz de reparto: Maite Lanata, de 100 días para enamorarse

Programa de interés general: PH - Podemos Hablar (Telefe).

Actor protagonista de ficción diaria: Juan Minujín, de 100 días para enamorarse

Labor humorística: Lizy Tagliani

Mejor ficción diaria: 100 días para enamorarse

Labor en conducción femenina: Verónica Lozano.

Actriz protagonista en unitario y/o miniserie: Leticia Brédice, por El Lobista

Mejor Magazine: Cortá por Lozano (Telefé)

Labor en conducción masculina: Marley.

Mejor producción integral: Los especiales de Susana Giménez

Martín Fierro de Oro: 100 días para enamorarse