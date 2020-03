Se despide el magazine "Buen día Uruguay", adiós a un clásico de las mañanas de Canal 4

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hoy se despide un ciclo matinal que ha estado en la pantalla de Canal 4 por 20 años y se ha convertido en toda una tradición. Inicialmente con Verónica Peinado y Patricia Murialdo al frente, Buen Día Uruguay cambió de conductores, navegó por distintos estilos (unos años como una revista, otros más cerca del magazine con columnistas y gastronomía y actualmente con foco en la información y la noticia), pero que nunca dejó de entretener las mañanas de los uruguayos.

“La primera temporada de Buen Día Uruguay comenzó en 1992, después de un año de En Buena Hora”, recuerda Verónica Peinado desde Los Ángeles donde reside desde fines de 2001. “La idea fue del productor Hugo Brugnini, quien se basó como suele suceder en programas argentinos ya que aquí no existían magazines matutinos”, agrega. Hasta entonces, Peinado había hecho conducción en radio y publicidad en radio y televisión, “así que BDU fue mi primera experiencia de conducción en televisión, y aprendí sobre la marcha con el ensayo y error”, dice Peinado quien estuvo nueve años al frente del programa, primero con Murialdo y luego con Leonardo Lorenzo. “Siempre con excelentes equipos de producción y técnicos. Disfruté muchísimo esos años de intenso trabajo hasta que decidí retirarme”, agrega Peinado que recuerda esos primeros años como “súper estresantes para todos. Mirábamos las grabaciones todas las tardes, y mi productor me decía que tenía que ser más Susana Giménez, Yo, justo, nada más alejado”, agrega. “Después se le pasó y me fueron moldeando pero dentro de mi personalidad”.

Con la salida de Peinado se sumaron Sara Perrone y Adriana Da Silva a la conducción. Perrone era conocida de la casa ya que tenía una columna en el programa anterior, “así que estoy desde la formación de BDU, primero como colaboradora y por más de 10 años como conductora”, señala.

Federico Paz, Soledad Ortega, Christian Font y Marianela Lugano en "Buen Día Uruguay". Foto: Archivo

"Para mí fue la escuela. Fue donde descubrí la comunicación, donde me formé como comunicadora, crecí, cometí mis primeros errores e hice mis primeras notas. Tengo los mejores recuerdos de todo”, dice.

Perrone dice que el formato de magazine “es muy formador para quienes lo conducimos porque en una misma semana recorres los aspectos de la sociedad con notas sobre medicina, alguien que está carenciado y necesita una mano, alguien que viene a traer un súper espectáculo, cocina, recomendaciones para el hogar, sus hijos, de todo. Así que siempre es muy enriquecedor para todos, y ese formato tiene la capacidad en la que parece que puede caber de todo. Para mí fueron años re lindos de crecimiento y formación y además me dio dos grandes amigos para toda la vida como Leonardo y Adriana”.

Sara Perrone y Adriana Da Silva condujeron otra etapa de "Buen Día Uruguay". Foto: Archivo

En diciembre de 2012 el programa dijo adiós y Leonardo Lorenzo, Adriana Da Silva y Sara Perrone se despidieron del ciclo que regresó en abril de 2013 con Christian Font, Federico Paz y Soledad Ortega al frente.

Font, quien es el único de ese trío que sigue en el programa dice que si bien están pasando el proceso de despedida, “lo estamos viviendo al día porque la coyuntura informativa actual obliga a que estemos actualizados al momento de lo que está ocurriendo”.

Monte Carlo renovó sus mañanas con el estreno de "Vamo Arriba", que se emite después de "Buen día Uruguay". Foto: Leonardo Mainé

Igualmente señala que el programa de hoy “aunque en los hechos para nosotros va a ser una despedida, no creo que sea mucho el tiempo que le podremos dedicar a la reflexión y a la despedida en sí porque vamos a estar informando hasta el último minuto con especialistas y todo tipo de invitados y contactos para llevarle a la audiencia los datos precisos. Cumpliendo con nuestra responsabilidad”.

“Nosotros sabemos internamente cómo cada uno procesó este cambio de etapa, pero en los hechos vamos a hacer el programa normalmente sin hacer un clip de recuerdos o hacer agradecimientos. Seguramente diremos algunas palabras pero no creo que nos ocupe mucho tiempo”, agrega el conductor que desde marzo de 2013 está al frente del programa.

Este cierre “me genera melancolía porque pasé años divinos en este programa y además, nunca lo dejamos venir abajo, siempre salió un producto súper cuidado. Es un programa que tiene su público, nunca bajó de audiencia siempre fue competitivo y buscó ser una revista periodística con nivel.

Lorenzo, quien participó en distintas etapas del programa y regresó el año pasado a la conducción dice tener sentimientos encontrados. “Primero orgullo y una alegría gigante por haber estado en el primer y último programa. Después nostalgia, porque se va una marca que ayudé a crear, pero 20 años es mucho más que la expectativa que tenía cualquiera cuando esto empezó. Considero que me voy en la cresta de la ola, con un éxito”, agrega.

Hoy se despide Buen día Uruguay, ciclo que acompañó las mañanas de los uruguayos a lo largo de veinte temporadas. Desde el lunes empezará otro programa en la televisión con otras ideas, personas y formas de comunicar que tendrá el desafío de llenar los zapatos de este querido ciclo.



El lunes inicia un "Buen Día" en las mañanas de Canal 4

A las ocho de la mañana de este lunes, Claudia García (quien es la entrevista central de la edición de la revista Sábado Show de mañana) dará inicio a Buen Día, ciclo matutino de Canal 4 que tendrá un formato distinto al tradicional magazine que se conoce, abordando temas de actualidad y de interés general. En los primeros días, el tema del coronavirus será un asunto excluyente, “en estos momentos los comunicadores tenemos el rol fundamental de brindar información de calidad y hacer un llamado a la responsabilidad y a la calma”, adelanta García en la entrevista.

Junto a García (quien regresa a la televisión luego de prácticamente un año de su salida de Telemundo) integrarán el panel fijo Martín Fablet, Daniel Nogueira, Magui Prado (periodista de Telenoche) y Jimena Sabaris, única integrante de Buen Día Uruguay que se mantiene en este nuevo ciclo.

Claudia García, luego de un año sabático, regresa el lunes con "Buen Día" en Canal 4. Foto: Francisco Flores

Los móviles de Buen día los realizará Daro Kneubuhler quien actualmente se desempeña como movilero del ciclo Vespertinas. “Es un equipo grande. La idea es generar informes especiales y elegir determinados temas para explicarlos mejor y convocar a expertos”, adelanta Claudia García a Sábado Show.

El programa, que irá de 8.00 a 10.00, se moverá entre el magazine tradicional y el periodístico. “Es una revista periodística”, adelanta García.

“El magazine sería lo que continúa a nuestro horario, el programa Vamo arriba. Nuestro desafío será decodificar lo que espera el televidente que está ahí sintonizándonos”.

Este nuevo ciclo que llega el lunes tendrá columnas, información actualizada e invitados para hablar sobre temas que ocupen la agenda diaria.

“Es un formato lindo, flexible y donde me voy a permitir ser yo, sacar otras facetas y fluir. El resultado se verá. Espero que sean muy buenos los resultados y que todos estemos felices, nosotros, el público y la gente del canal ”, dice García.