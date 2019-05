Daniel Castro regresa al frente del periodístico Todas las voces

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Desde hace más de tres décadas, Daniel Castro está en los medios de comunicación, donde se ha convertido en un referente. Comenzó su carrera como comunicador en su Tacuarembó natal. Llegó a Montevideo tras ganar un concurso, en 1994, del canal estatal, y desde entonces Castro, con mucho esfuerzo y trabajo constante, se ha convertido en sinónimo de información.

Ha conducido noticieros (radiales y televisivos) y programas de diversa índole. Integró la mesa de redacción de semanario El Día, fue productor radial, periodista en Radio Sarandí, y director de La mañana de El Espectador, además de profesor en la Universidad ORT. En 1996 se integró al equipo periodístico de Canal 4, y actualmente su día se divide entre sus dos pasiones, la radio y la televisión. De 13.00 a 14.30 conduce Informativo Carve junto a Gustavo Harreguy, y desde hace más de tres años está al frente de la edición central del noticiero Telenoche.

Esta noche, a las 22.30 se estrena también por Canal 4, la tercera temporada del programa Todas las voces. “Estamos convencidos de que llegó para quedarse. Se va a transformar en un clásico”, dijo Daniel Castro el año pasado al recibir el Premio Iris al mejor periodístico en televisión.

Este año, el programa regresa con algunos cambios: habrá una nueva escenografía, y nuevos panelistas, tras la salida que dejó Óscar Andrade, que se despidió el año pasado para comenzar su carrera como precandidato por el Frente Amplio. Además, este año Todas las voces tendrá una sola emisión semanal, a diferencia de años anteriores que se emitía martes y jueves. A horas de su regreso a la pantalla, Castro asegura estar entusiasmado con este año que se centrará en campaña electoral. Igualmente, Castro dice que esperarán hasta las elecciones internas para que los candidatos presidenciales estén en el programa.

—¿Cómo se prepara para el regreso de Todas las voces?



—Bien, con enorme expectativa porque al tratarse de un año electoral, las miradas van a estar muy puestas en los discursos y en el intercambio de ideas que ha sido algo típico de Todas las voces. Estamos entusiasmadísimos.

Llegó el momento de conocer propuestas, debatir y decidir. Mañana a las 22:30 volvemos para conocer #TodasLasVoces 🗣️ Por @Canal4_UY pic.twitter.com/pQbHSoyYCZ — Todas Las Voces (@TodasLasVoces4) 6 de mayo de 2019

—El año pasado Óscar Andrade era panelista del programa, y anunció no seguiría para dedicarse a la política, ¿quienes serán los panelistas de este año?



—Van a estar Conrado Hughes y Gabriel Mazzarovich como panelistas fijos junto a Viviana Ruggiero, y habrá un cuarto lugar que será de rotación.

—¿Esa cuarta silla va a depender de la temática que se trate?



—Exacto.

—Para ser un país que habla mucho de política, Todas las voces es de los pocos programas de la televisión abierta donde se debate sobre política.



-Creo que cada vez más se demanda este tipo de espacios. Uno es ciudadano y en consecuencia transita por aquellos lugares donde también hay mucha gente que en este último tiempo preguntó cuándo volvía el programa, porque están interesados en la política. Ahí hay una sensación rara, porque hay datos y trabajos científicos sobre un equilibrio en el interés por la política, sin embargo, lo que nosotros notamos es que la gente está interesada.

—De política, en nuestro país habla gente todo el tiempo, y de todas las edades.



—Hay un corte transversal, porque están todos interesados este año que tiene sus particularidades. Porque se estará votando entre la continuidad y la alternancia. Ahora con estas elecciones abiertas y con la sensación que tenemos todos, que nadie puede afirmar nada seguro. Eso acrecienta el interés por el programa.

Daniel Castro junto al equipo de "Todas las Voces" en los premios Iris. Foto: Ricardo Figueredo

—Con tres aspirantes prácticamente definidos, porque según las encuestas los candidatos de los tres partidos más importantes ya está casi que definidos, van a estar en el living?



—Cuando se concrete la interna y tengamos candidatos presidenciales, estarán en el living. Al menos están todos invitados.

—¿Con qué tema empiezan mañana?



—Vamos a tratar de sorprender, pero hay un concepto paraguas: cómo se construye un candidato. Sobre esa base vamos a estar planteando algunas líneas de intercambio, habrá una nueva encuesta de intención de votos de Equipos Consultores que estarán en el programa, y luego algunos condimentos para tomarle la temperatura a la campaña interna, y una cuenta regresiva que vamos a iniciar de cara a las elecciones de junio.

—¿Lo de la construcción del candidato, es por Juan Sartori?



—No, es conocer cómo se construye, y lo que está de manifiesto es la capacidad de cada uno. También se hablará de estas novedades que han surgido en el escenario político, sin hablar de uno en particular y hablando de todos en general. La construcción o autoconstrucción.

—A diferencia de Argentina, en nuestro país se habla poco de política en televisión.



—Si, obviamente queremos que haya muchos espacios como Todas las voces. Hoy el canal lo tiene y lo estamos disfrutando. Me parece que en estos casos, como hace Canal 4, es poner al aire un programa establecido y lo otro es casi que una responsabilidad social empresaria para poner este tipo de espacios, y nosotros estamos contentos con eso.

—Al ser uno de los programas de debate político, ¿la posibilidad del debate presidencial está servida?, ¿hace cuánto se viene trabajando para lograrlo?



—Ese es un objetivo que lo hemos tenido muy claro, no de ahora, sino desde el año pasado. Fomentamos esas instancias y hemos dados señales que el espacio está, y la conducción está. Desde ese punto de vista lo que nos queda es esperar por las respuestas. Me parece que efectivamente Uruguay no debe permitirse el lujo de obviar los debates presidenciales. Son un instrumento más. Hay gente que sostiene que lo que elige es un Presidente y no un debatiente, pero hay una parte importante en ese intercambio de ideas, en la toma de decisiones para la ciudadanía. Nadie va a de decidir en función de un debate, que supongo serán más de uno. Y más allá de las iniciativas parlamentarias, las ideas que surjan después de junio, estamos abiertos, dispuestos e interesados.

—¿Y conseguir a Tabaré Vázquez para el programa?



—Me gustaría que me diera una nota, ojalá en algún momento pueda entrevistarlo.