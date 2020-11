La cuarta semifinal de "Got Talent" tendrá música, danza y contorsionismo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cada vez falta menos para la final de Got Talent que ya conoció a sus primeros seis finalistas: Coti Danz, Diego Coronel, Analía Xavier, Evangelina Rodríguez, Emanuel Olivera y Glamazón.

Esta noche llega la cuarta semifinal que tendrá a siete números artísticos que pasaron el “corte del jurado” y al “botón dorado” de Natalia Oreiro.

El quinteto Scoobit Crew hace danzas urbanas mezclando pasos de baile con música alegre. “Tienen precisión, se vio el trabajo", dijo María Noel Riccetto quien elogió la puesta en escena y el vestuario.

Nacido en Brasil, Washington Duarte vive en Uruguay y tiene una cruda historia de vida. Tiene buena voz y lo demostró en la audición, con una canción original, y en el corte del jurado con “Hallelujah” de Leonard Cohen. “Me ha llegado al alma”, dijo Orlando Petinatti.

Interpretando canciones de ABBA, Compás 15 se convirtió en uno de los favoritos del jurado. “Fueron inteligentes y picarón porque saben que Abba funciona siempre y la gente se entretiene y sale a bailar", les dijo Petinatti.

Piero (de Fray Bentos) y Horacio (de Tacuarembó), un dúo versátil en su repertorio que interpretan violín y acordeón. En la audición Petinatti amagó con darles el botón dorado. "Tienen perfección, y traen un juego de alegría. Estoy agradecido de que estén nuevamente acá", les dijo Agustín Casanova.

Chiara Scanzerra demostró su poderosa voz interpretando a Alicia Keys y Mon Laferte. “Te vi más conectada con la música y tu voz”, le dijo Casanova. “Hay voces que enamoran, me enamoraste”, le dijo Petinatti.



Una destreza inusual mostró Lucía Rico. La joven contorsionista y profesora de yoga de 22 años mostró el dominio de su cuerpo. “Voy a titular este número como una sorpresa constante. Desde el primer momento nos sorprendiste, saliendo de la caja, cambiando el vestuario, haciendo contorsionismo; tuviste un error pero lo superaste”, le dijo Petinatti.

Los campeones de salsa, Matías Sosa y Patricia Pérez, hace 12 años que son pareja de baile y se han presentado en distintos mundiales. Ellos fueron los protagonistas de la telenovela de Got Talent como dijo Natalia Oreiro, ya que se mantienen como pareja profesional pese a no ser novios. “Lo de ustedes es increíble. Cuando uno piensa que ya no puede dar más, redoblan. Son un relojito bailando, son excelentes”, le dijo Claudia Fernández.

Con apenas 10 años, Lautaro Leal, se convirtió en semifinalista de Got Talent al llevarse el Botón dorado de Natalia Oreiro. El joven de Canalones subió al escenario para demostrar su talento con la guitarra. Interpretó y cantó “La ariscona” de Pepe Guerra que fue elogiada por los jurados y terminó tocando la guitarra de espaldas. “Nos hiciste felices con tu música”, le dijo Petinatti.